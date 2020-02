Zürcher E-Tankstellen: Ausser Betrieb, besetzt, zuparkiert

Einer der Vorteile von Elektroautos ist ja, dass man von der heimischen Steckdose aus vollgetankt losfahren kann. Hin und wieder kommt es aber vor, dass unterwegs der Saft ausgeht. Dann helfen öffentliche Ladesäulen. Auf Chargemap.com, einer der beliebtesten Websites mit Karten, auf denen Ladestationen eingezeichnet sind, erscheint eine riesige Auswahl von über 80 Stationen auf Zürcher Stadtgebiet.

Theoretisch sieht es also gut aus. Praktisch kann man weit über die Hälfte der erwähnten Stationen streichen. Entweder sie existieren nicht mehr, sind unzugänglich – oder es sind gar keine öffentlichen Ladesäulen. Ausser man deklariert eine versteckte Haushaltssteckdose im Lieferbereich eines Supermarkts als solche.

Erster Stopp: Ausser Betrieb

Nehmen wir die Gegend um die Duttweiler-Brücke. Dort sollen öffentliche Stationen mit ordentlicher Leistung von 22 Kilowatt stehen. Im Gegensatz zu traditionellen Tankstellen helfen keine riesigen Leuchtschilder bei der Suche. Es ist eher eine Schatzsuche, mit der Chargemap als Schatzkarte. Und tatsächlich, irgendwo im Gewirr von Gleisen und Brückenpfeilern findet sich ein kleines grünes Fleckchen. Drei Ladeplätze. Doch zu früh ­gefreut. Der rechte Parkplatz, an dem einladend ein grünes Licht leuchtet, ist reserviert für ein Auto der Carsharingfirma Emotion. Bei den anderen zwei steht auf dem winzigen Bildschirm «Ausser Betrieb».

Zweiter Stopp: Geisterstation

Weiter zur Hardbrücke. Hier wird eine Ladestation von Alpiq angezeigt. Doch es gibt nichts als Brache und Ernüchterung. Der Hersteller hat die Säule abgebaut, zugunsten von E-Parkplätzen in einer Parkgarage im Hürlimann-Areal. Also dann weiter Richtung Süden. Und endlich: eine funktionierende Station!

Dritter Stopp: Besetzt

Unterhalb des Bullingerplatzes ist eine herzige kleine Überdachung für Elektroautos eingerichtet. Aus der Ferne sieht man, wie ein weisser Renault spöttisch das Heck aus der Station herausstreckt. Mist, zu spät. Der Renault ist bereits voll geladen, steht aber trotzdem noch angesteckt auf dem Platz. Südlich des Bullingerplatzes in ganz Wiedikon finden sich keine Ladestationen mehr.

Vierter Stopp: Geschafft!

Auf nach Osten, Richtung Zentrum. Und tatsächlich, da ist ein freier Platz. Um fünf Ecken versteckt im Innenhof einer Wohnanlage an der Hohlstrasse, direkt neben dem Büro des WWF. Die Umweltorganisation hat mit der Ladesäule nichts zu tun, die Mitarbeiter geben aber einen sehr wichtigen Tipp: «Um sechs geht hier der Poller hoch!» Man komme abends zwar wieder raus, aber nicht mehr rein.

Fünfter Stopp: Verbrenner

Strassenblockaden sind nicht das einzige Hindernis beim Stromtanken. Nutzer «mka» warnt zum Beispiel, im Parkhaus Freilager sei das Handynetz so schwach, dass die Apps der Stationen nicht funktionierten. Bei vielen Parkhäusern wie Urania, Uni Irchel oder der Diakonie Bethanien beklagen sich die Nutzer zudem über die hohen Preise. Nicht selten wird doppelt abkassiert: Die Stromkosten und Parkgebühren von bis zu 5 Franken pro Stunde obendrauf.

Oft kommentiert werden auf Chargemap.com unwillkommene Gäste auf den raren Ladeplätzen: Verbrenner. «Some idiot parking without charging his car blocking the 22 kw charging station», beschwert sich «Hasi212» im Parkhaus unter dem Sechseläutenplatz. Hasi mag ein temperamentvoller Mensch sein, aber er (oder sie) spricht anderen Fahrern aus der Seele.

«Eine ungenügende Anzahl öffentlicher Ladestationen stellt eines der grössten Hindernisse für Elektroautos dar.»Forscher der Universität St. Gallen

Sechster Stopp: Patrouille

«Lignus» wiederum lädt gern bei der Zürich Elektro Material AG auf. Meistens problemlos, aber immer mal wieder steht ein Diesel frech auf dem Platz der Stromtankstelle. Lignus weiss sich inzwischen zu helfen, wie er schreibt: «Leider wieder ein Verbrenner auf dem Ladeplatz. Mit Verlängerungskabel gehts.»

Manche Anbieter öffentlicher ­Ladestationen gehen das Problem gezielt an. Im Parkhaus Sihlcity patrouillieren inzwischen regelmässig Mitarbeiter, um Verbrenner auf Elektroparkplätzen auffliegen zu lassen. «Falschparker werden in jedem Fall konsequent gebüsst,» sagt Centerleiterin Marianne Guldimann. Bis im Sommer will sie die Zahl der öffentlichen Ladeplätze im Sihl­city mehr als verdoppeln. Denn die Nachfrage sei sehr gross.

Letzter Stopp: Neues Netz

Aus Anlass ihres 30-jährigen ­Bestehens schenkte die Firma ABB der Zürcher Bevölkerung 30 Schnellladestationen, für deren Installation und Betrieb das EWZ zuständig ist. Vier Ladesäulen wurden bereits aufgestellt, der Rest soll bis Ende Jahr folgen. Die Stadt selber will die Lade­infrastruktur nicht fördern oder öffentliche Parkplätze für Ladestationen freigeben. «Ladestationen für E-Fahrzeuge sollen analog zu anderen Tankstellen auf öffentlich zugänglichem, aber privatem Grund angeordnet werden», sagt Evelyne Richiger vom Tiefbauamt. Das könne sich jedoch ändern, denn die Stadt arbeite an einer neuen «Strategie Elektromobilität».

Eine solche Strategie ist für die Stadt Zürich nicht nur aufgrund der steil steigenden Zahl an Neuzulassungen von Elektroautos wichtig. Forscher der Universität St. Gallen haben in Umfragen festgestellt, dass für über 80 Prozent der Befragten «eine unzureichende Anzahl an öffentlichen Ladestationen eines der grössten Hindernisse für Elektroautos darstellt».