Zürcher Feuerwerk wird zum Tiefflieger

Zweimal in Folge ist der Silvesterzauber über dem Zürcher Seebecken wetterbedingt zum Flop geworden: Die Raketen verschanden in den tief hängenden Wolken und liessen diese hell pulsieren, ohne dass mehr vom Feuerwerk zu sehen gewesen wäre. Damit sich dies am kommenden Sonntag nicht wiederholt, hat das Organisationskomitee die Feuerwerker diesmal angewiesen, auch eine Schlechtwettervariante entwickeln lassen – und aufgrund der düsteren Prognosen der Meteorologen kommt diese nun auch zur Anwendung, wie heute Mittwoch bekanntgegeben wurde.

Laut den Organisatoren garantiert dieser Entscheid, dass die erwarteten 150'000 Festbesucher das Feuerwerk am 31. Dezember trotz Wetterpech sehen können. Dies, weil die Raketen nur gerade 100 Meter in die Höhe schiessen, bevor sie explodieren. In anderen Jahren flogen sie bis zu 350 Meter hoch.

Hochnebeldecke steigt zum Jahreswechsel

Laut den Wetterprognosen von Meteocentrale dürften die Organisatoren diesmal Glück im Unglück haben. Am Samstag, dem 30. Dezember, soll die Hochnebeldecke sehr tief über der Stadt hängen. Bis zum Jahreswechsel hebt sie sich aber wieder um knapp hundert Meter.

(hub)