Zürcher Kinokette rüttelt an Tradition

Erst kürzlich sah sich die Kitag Kino-Theater AG, kurz Kitag Cinemas – die grösste Kinobetreiberin in der Schweiz und ein grosser Player auf dem Platz Zürich – gezwungen, die Eintrittspreise zu erhöhen. Das Unternehmen hat wie alle grossen Lichtspielhäuser mit schwindenden Zuschauerzahlen zu kämpfen. Nun sieht es aus, als würde die Kinokette zudem als erstes Unternehmen den populären Kinomontag streichen.

Der Kinomontag ist seit vielen Jahren bei Kinogängern beliebt, weil an diesem Tag in jedem Kino ein verbilligter Eintrittspreis gilt; einst waren es 11 Franken, heute sind es 14. Wer aber am kommenden Montag, 30. April, in einem Kitag-Kino, zum Beispiel dem Metropol in Zürich, den Film «Avengers: Infinity War» anschauen will, und sich auf der Kitag-Website dafür Tickets reservieren will, der staunt: Die Montags-Verbilligung ist abgeschafft, der Eintritt kostet pro Person 21.50 Franken.

Konkurrenz bleibt bei der Verbilligung

Hat die Kitag still und heimlich den Kinomontag abgeschafft? «Niemand weiss es genau, man hört diesbezüglich nur Gerüchte», sagt Res Kesser, Geschäftsführer der Neugass Kino AG, die in Zürich das Riffraff und das Houdini betreibt. Eines wisse er aber bestimmt: «Wir schaffen den Kinomontag garantiert nicht ab. Bei uns ist das kein Thema.» Für ihn sei der Montag nach wie vor umsatzmässig ein starker Tag.

Die Kinobranche befindet sich zurzeit wirtschaftlich in einem eher schwierigen Umfeld (DVD, Streaming-Dienste), «ob da die Abschaffung des Kinomontags das richtige Signal ist, wage ich zu bezweifeln, aber das muss die Konkurrenz letztlich selber wissen», führt Kessler weiter aus.

«Mitgliederkarte als Lösung?»

Auch Thomas Berner, Präsident des Zürcher Kinoverbands, hat von den Kitag-Plänen gehört, den Kinomontag zu streichen. «Es war in der Branche schon seit längerem ein Diskussionsthema, offiziell habe ich aber nichts gehört», sagt er. Würde er es bedauern, wenn sich die grösste Kinokette der Schweiz beschliessen würde, den Kinomontag sterben zu lassen? «Ich beurteile diese Entwicklung nicht so dramatisch, denn der Kinomarkt ist im Umbruch und mit ihm seine Angebote.» Seit längerem sind die meisten Kinos daran, Mitgliederkarten auszustellen. Berner: «Mit diesen Karten ist in vielen Fällen ein reduzierter Eintritt möglich, der nahe oder ganz an die Verbilligung an einem Kinomontag heranreicht.»

Der Kinomontag wurde in Zürich Mitte der 1980er-Jahre eingeführt. Der Grund dafür war, dass der Montag nach dem Wochenende umsatzmässig ein schwacher Wochentag war, an dem in den Kinos keine grosse Besucherfrequenz herrschte.

Die Kitag Kino Theater AG führt Kinos in Zürich (5), Bern (6), Basel (3), Winterthur (1), Biel (1), St. Gallen (3) und Luzern (3). Sie gehört zur CT Cinetrade AG, an der das Telecom-Unternehmen Swisscom mit 75 Prozent beteiligt ist.

Was sagt die Kitag? Mehr als ein Arbeitstag reicht dem Unternehmen nicht, um klarzustellen, ob und warum die Kitag den Kino-Montag abgeschafft hat, oder ob es einen anderen Grund für sein Verschwinden aus dem Buchungssystem gibt. (Tages-Anzeiger)