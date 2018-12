Zürcher Paaren eilt es nicht mit Heiraten

2017 haben in Zürich rund 8200 Paare standesamtlich geheiratet. Diese Zahl ist seit fünfzehn Jahren ziemlich gleich, doch ist die Bevölkerung in der Zeit gewachsen. Insbesondere sind viele jüngere Menschen im besten Heiratsalter nach Zürich gezogen – die meisten heiraten im Alter zwischen 25 und 34 Jahren. Unterm Strich bedeutet das: Die Zürcherinnen und Zürcher heiraten seltener als früher.

Eine heute erschienene Studie des Statistischen Amts des Kantons Zürich zeigt auf, dass im letzten Jahr (2017) pro tausend Einwohnerinnen und Einwohner 5,5 Ehen geschlossen wurden. 2002 waren es sieben, Ende der 1960er-Jahre neun pro 1000 Einwohner. Damit liegt Zürich aber immer noch über dem Landesschnitt: dort sind es 4,8 Eheschliessungen pro 1000 Einwohner.

Gut prüfe ...

Die Volksweisheit «Gut prüfe, wer sich ewig binde», haben die Zürcherinnen und Zürcher in den letzten Jahren offenbar verinnerlicht. Sie heiraten immer später. Eine Frau ist heute bei ihrer ersten Eheschliessung im Schnitt 29,9, ein Mann 32,2 Jahre alt. Damit sind die Eheleute im Schnitt je ein Jahr älter als vor zehn Jahren. 1970 gaben sich ledige Eheleute gar fast sechs Jahre früher das Jawort. Der Mann ist im Schnitt gut zwei Jahre älter als die Frau.

Dieser Trend zur späteren Heirat zeigt sich laut Hans-Peter Bucher, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Statistischen Amts, in der Stadt Zürich besonders stark. Er erklärt dies unter anderem damit, dass dort besonders viele Menschen, insbesondere mehr Frauen leben, die viel Zeit in Ausbildung und Beruf investieren.

Mehr ledige Mütter

Je später die Heirat, desto älter die Eltern: Auch das Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes steigt an. Es liegt bei 31,1 Jahren, 1970 lag es noch bei knapp 26 Jahren. Wobei eine Schwangerschaft immer weniger Grund ist zu heiraten: Ein Viertel der Neugeborenen wird von einer ledigen Mutter zur Welt gebracht, 1990 waren es nur sieben Prozent.

Zugenommen hat die Zahl der alleinerziehenden Mütter, aber auch die Zahl der Paare, die Kinder bekommen, ohne verheiratet zu sein. Die Zahl der Wiederverheiratungen ist dagegen rückläufig. Einerseits gibt es anteilsmässig weniger Scheidungen, andererseits heiraten Geschiedene nicht mehr so schnell wie früher.

Mehr männliche Paare

2017 haben im Kanton Zürich 245 gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft eintragen lassen. Die Zahl ist stabil, etwa drei Viertel der Paare sind männlich. Männer wie Frauen sind im Schnitt zwischen 40 und 45 Jahre alt, wenn sie ihre Partnerschaft eintragen lassen.

Gleichgeschlechtliche Paare lassen sich offenbar besonders häufig im Kanton Zürich nieder: Fast ein Drittel der in der Schweiz eingetragenen Partnerschaften werden in Zürich registriert. Jedes dritte männliche Paar, das sich in der Schweiz eintragen lässt, lebt im Kanton Zürich. Bei den Frauen sind es jedes vierte oder fünfte Paar.

Multikulti-Ehen

In Zürich sind vierzig Prozent der Ehen gemischtnational, diese Zahl ist seit 2002 recht stabil. Dabei heiraten Schweizer häufiger Ausländerinnen als Schweizerinnen Ausländer. Bei jeder sechsten Ehe haben beide Ehepartner einen ausländischen Pass.

Bei den gemischtnationalen Eheschliessungen heirateten in den letzten Jahren Schweizer Männer am häufigsten Frauen aus Deutschland, Thailand, Kosovo, Brasilien, Serbien und Italien. Die Schweizer Frauen gingen vor allem Ehen mit Männern aus Deutschland, Italien, Kosovo, Türkei, Serbien und Mazedonien ein.