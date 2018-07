Zürcher «Riviera»: Aufwertung mit Bäumen und Veloweg gestoppt

«Hungerinsel» wird es im Volksmund genannt: das Plätzchen zwischen Limmatquai und Utoquai beim Gartenrestaurant «Terrasse». Letzte Woche gab die Wasserversorgung Zürich bekannt, dass sie das Plätzchen an der sogenannten «Riviera» aus Anlass ihres 150-Jahr-Jubiläums bis 2020 um einen Brunnen erweitern und etwas aufhübschen will.

Vor fünf Jahren wälzte die Stadt noch weit hochfliegendere Pläne für die «Riviera», wie das Gebiet zwischen Quaibrücke und Zwingli-Denkmal genannt wird. Damals plante sie den grossen Wurf für diesen Uferabschnitt mit bewegter Vergangenheit. Für 11 Millionen Franken sollte er zu einer Boulevard-Promenade aufgewertet werden und ein neues Gesicht erhalten, wie das Tiefbaudepartement im Juni 2013 in einer Medienmitteilung verkündete.

Das Gebiet ist zwar auf zahlreichen Postkarten der Tourismusdestination Zürich verewigt. Doch trotz ihrer grossen Bedeutung für die Altstadt lade die «Riviera» im jetzigen Zustand wenig zum Verweilen ein, und auch der Zugang zur Limmat von der Altstadt her sei nicht optimal, stellte das damals von Stadträtin Ruth Genner (Grüne) geführte Departement fest.

So sollte sie aussehen, die Zürcher «Riviera». Visualisierung: Stadt Zürich

Um die Situation zu verbessern, hatte die Stadt ein neues Betriebs- und Gestaltungskonzept für die «Riviera» ausgearbeitet, das im Juni 2013 dem Quartier vorgestellt wurde. Geplant war etwa eine neue Baumpflanzung mit Kastanien, welche «die Promenade am Wasser stärken» sollte. Entlang der Treppen zur Limmat sollte eine weitere Baumreihe von zehn neuen Japanischen Schnurbäumen «einen eigenen Aufenthaltsraum entstehen lassen». Zudem sollte es neue Sitzbänke geben und die «Hungerinsel» für Passanten durchlässiger gestaltet werden.

Nicht in Frage kam für die Stadt dagegen eine Sperrung des Utoquais für den motorisierten Individualverkehr. Hingegen wollte sie im Gebiet Tempo 30 einführen und den Bus- und motorisierten Individualverkehr auf einer gemeinsamen Spur fahren lassen. Auf der Flussseite der Strasse war weiter ein abgesetzter Zweirichtungs-Veloweg geplant.

«Durch diese strassenbaulichen Massnahmen werden die Zugänglichkeit der Limmat für Fussgängerinnen und Fussgänger gegenüber heute spürbar verbessert und ein sicheres Angebot für den Veloverkehr geschaffen», verkündete das Tiefbaudepartement damals. Als Datum zur Umsetzung des 11-Millionen-Neugestaltung stellte es das Jahr 2016 in Aussicht.

«Keine Massnahmen umgesetzt»

Doch die Neugestaltung lässt bis heute auf sich warten. «Das Projekt wurde sistiert, es wurden noch keine Massnahmen umgesetzt», bestätigt Stadtingenieur Vilmar Krähenbühl. Den Entscheid habe er in Absprache mit dem früheren Tiefbauvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) gefällt.

Sommer 1969: Dieter Meier (Mitte) und Frauen der Emanzipationsbewegung FBB während einer Protestaktion an der Riviera. Foto: Keystone

Die Dringlichkeit des «Riviera»-Projekts sei im Vergleich zu anderen Bauvorhaben als «nicht mehr sehr hoch» erachtet worden, sagt Krähenbühl. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Zustand der Tramgleise in dem Gebiet wesentlich besser war als 2013 angenommen.

«Wir planen einen zweiten Anlauf mit ähnlicher Stossrichtung.»Vilmar Krähenbühl, Stadtingenieur

Damals wollte man die «Riviera»-Aufwertung zeitgleich mit der Gleissanierung vornehmen. Jetzt sei klar, dass die Gleise erst 2022/23 ersetzt werden müssen, weshalb man die Aufwertung ebenfalls auf diesen Zeitpunkt verschoben habe. «Wir planen einen zweiten Anlauf mit ähnlicher Stossrichtung», sagt Krähenbühl. Das neue Projekt beinhalte ebenfalls mehr Bäume, eine Treppensanierung, eine neue Beleuchtung der Uferanlage und eine Verbesserung der Situation für Velofahrer. So soll die Anbindung der Veloroute entlang der «Riviera» an die Veloroute Seebecken neu projektiert werden.

Aus für Veloweg unter der Quaibrücke

«Wir hatten diverse Abklärungen getroffen, wie wir die Velos unterirdisch über das Bellevue führen können, auch unter Einbezug des Hohlraums am Widerlager der Brücke», sagt Stadtingenieur Krähenbühl. Da sich aber keine befriedigende und bezahlbare Lösung finden liess, sei diese Option eines unterirdischen Velowegs verworfen worden.

Das weitere Vorgehen werde er nun «so bald wie möglich» mit Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) besprechen. Über die Kosten des neuen Projekts kann Krähenbühl noch keine Angaben machen. «Wir machen vorwärts mit den neuen Projektierungsarbeiten, danach braucht es die Bewilligung durch den Gemeinde- und den Regierungsrat.» (Tages-Anzeiger)

Dada, Dandys und Drogen – Zürichs «gallisches Dorf»

Am 26. Januar 1958 durften die Zürcher Mannen an der Urne entscheiden, ob sie die Versuchsphase der städtischen Nachtcafés (in denen die Polizeistunde ab zwei Uhr galt) würden verlängern wollen. Sie wollten nicht. Genauso wenig wie sie den Frauen im Februar 1959 das Stimmrecht zugestehen mochten. Kurz: In der grössten Stadt der Schweiz hatte sich in den Nachkriegsjahren eine kleingeistige Landesverteidigung etabliert, die nun, Anfang der Sechzigerjahre, alle Ausprägungen des kulturellen und sozialen Aufbruchs zu verhindern schien, der sich draussen in der Welt anbahnte.

Doch der Eindruck täuschte. Bald bekam der fortschrittsfeindliche Wall erste Risse, mehr noch: Es entstand, angesiedelt zwischen Bellevue und Zwingli-Denkmal (!), ein «gallisches Dorf», in dem sich fortan verschiedene Arten des Widerstands manifestierten.

So war im «Blick» vom 15. Juni 1960 zu lesen: «Das Zentrum der Zürcher ‹Halbstarken›, das Café Ring an der Kruggasse, ist seit einigen Tagen Mittelpunkt heftiger Angriffe von Einwohnern dieser kleinen Gasse. Mit einer Petition wollen sie die Schliessung des Lokals erzwingen. Nächtliche Prügeleien, Lärmszenen wechseln sich ab mit Exzessen, ‹welche einem die Schamröte hochtreiben›, klagen sie.»

Eindeutig intellektuellen Charakter hatte der Aufstand, der in jenen Tagen im Café Select am Limmatquai 16 ausgelebt wurde. Das Lokal, 1935 von Corbusier-Zögling Willy Boesiger eröffnet, entwickelte sich über die Jahre hinweg mehr und mehr zum konspirativen Treff für Bohemiens, Dandys, Künstler und Klassenkämpfer, auch Max Frisch war hier Habitué.

Ein revolutionärer Geist herrschte auch im «Haus zum ­Raben»,wo DJ-Pionier und Musiker Hardy Hepp ab 1966 die Kommune 1 betrieb, in der Pepe Lienhard, Xavier Koller, Jürg Marquard und andere spätere Promis verkehrten. Zudem, das erwähnte Hepp besonders gern, seien auch die Töchter des damaligen Polizeikommandanten öfters auf einen Joint vorbeigekommen.

Am 5. Februar desselben Jahres hielt Journalist und Post-Dadaist Peter K. Wehrli im Café Odeon eine flammende Rede zur 50 Jahre davor in Zürich entstandenen Dada-Bewegung, wobei auch die Stadtoberen ihr Fett wegbekamen, da sie das wichtige Jubiläum ohne «PKWs» Erinnerung glatt vergessen hätten.

Und dann wurde auch noch die Riviera genannte Uferpromenade gegenüber der Frauenbadi zur Zone des Ungehorsams: 1969 führte Dieter «Yello» Meier hier mit der Frauenbefreiungsbewegung FBB eine Protestveranstaltung gegen die Konsumgesellschaft durch, ab 1970 sorgten friedliche Kiffer für die erste offene Drogenszene Zürichs.

Thomas Wyss

(Tages-Anzeiger)