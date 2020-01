Zürcher Scientologen müssen ausziehen

In einem unscheinbaren Haus in Zürich-Albisrieden hat die Scientology-Kirche Zürich derzeit ihren Hauptsitz. Doch Mitte 2020 ist Schluss. Scientology muss nach rund 20 Jahren das Haus verlassen, das Areal wird umgebaut, den Mietern wurde gekündigt.

Gemäss Eigentümerschaft entstehen hauptsächlich Wohnungen, es werde aber auch Raum für Gewerbe bestehen bleiben, ein Café soll ebenfalls einziehen.

Für Scientology ist dann kein Platz mehr. Wohin die Kirche gehen wird, ist noch unklar, wie Jürg Stettler, der Präsident der Scientology-Kirche Zürich, auf Anfrage sagt. «Wir haben diverse Optionen für einen neuen Standort, doch noch keine endgültige Lösung», sagt er. Ziel sei es, in der Stadt Zürich zu bleiben und nicht in die Agglomeration auszuweichen.

Derzeit hat Scientology in Zürich gemäss Stettler 100 Mitglieder, die Voll- und Teilzeit für sie arbeiteten. Deswegen suchten sie ein etwas grösseres Gebäude als das aktuelle in Albisrieden. Bereits heute mietet die Kirche an der gleichen Strasse in einem anderen Gebäude weitere Büros hinzu. Ob sie diese nach dem Auszug ebenfalls aufgeben wird, sei vom künftigen Standort abhängig, sagt Stettler. Und er fügt an: «Längerfristig wird es sicher auch von Interesse sein, ein ähnliches Gebäude wie in Basel zu haben.»

Begleitet von Protesten, eröffnete Scientology in Basel im Jahr 2015 eine Art Tempel, einen sogenannten Ideal Org. Die Errichtung eines solchen Prestigebaus mit einer Fläche von 4600 Quadratmetern sorgte für einiges mediales Aufsehen und für Verunsicherung im Quartier.

Protest und Feier: Eröffnung des Ideal Org in Basel im April 2015. Foto: Keystone

Scientology ist in der Schweiz als religiöse Gemeinschaft anerkannt. Trotzdem ist die Kirche umstritten. Sie missioniert offensiv (mehr dazu lesen Sie hier), und sie operiert gemäss Kritikern mit manipulativen Techniken, wobei die Gefahr seelischer Abhängigkeit entstehe.

Die Zürcher Beratungsstelle Infosekta muss immer wieder Scientology-Beratungen durchführen. Im aktuellen Jahresbericht heisst es: «Die meisten Anfragen erhielt Infosekta zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas (15%), gefolgt von Anfragen zu You Church (5%), Scientology (3%), ICF (2%) und zur Anastasia-Bewegung (2%).»