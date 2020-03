Zürcher Sozialamt meldet dramatische Szenen

Beim Stadtzürcher Sozialamt sind die Anmeldungen diese Woche sprunghaft gestiegen, und es spielen sich dramatische Szenen ab. Heike Isselhorst, Sprecherin des Sozialdepartements, spricht von einer «sehr schwierigen Situation».

Viele Kleingewerbler würden sich nun anmelden, sagt sie – Coiffeure, Kellnerinnen, Inhaberinnen eines Massagesalons. Die Corona-bedingte Geschäftsschliessung bringt sie in Finanznöte. Viele hätten von heute auf morgen nichts mehr und brauchten möglichst sofort finanzielle Hilfe. Als Selbstständigerwerbende müssen sie zum Sozialamt, weil sie kein Arbeitslosengeld beziehen können.

Innerhalb einer Woche haben sich drei- bis viermal so viele Zürcherinnen und Zürcher angemeldet wie zu normalen Zeiten. Laut Heike Isselhorst sind es sonst täglich rund 20 Personen, zurzeit gegen 65. Sprunghaft angestiegen seien die Anmeldungen ab Montag, sagt sie.

Städte fordern Hilfe

Auch Winterthur, die zweite Grossstadt des Kantons, spürt diese Entwicklung. SP-Sozialvorsteher Nicolas Galladé sagt, es hätten sich diese Woche rund doppelt so viele Menschen beim Sozialamt angemeldet wie gewöhnlich. Dieser Anstieg bringt die Sozialämter organisatorisch an ihre Grenzen, zumal aufgrund der Corona-Krise die Schalter der Sozialen Dienste geschlossen sind und viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten.

Da viele Städte in der Schweiz sich dieser Situation ausgesetzt sehen, fordert Galladé im Namen der Städteinitiative Sozialpolitik rasche Hilfe des Bundes. Dieser Zusammenschluss vertritt die sozialpolitischen Interessen von rund 60 Schweizer Städten aus allen Regionen und gehört zum Schweizer Städteverband. Es sei wichtig, dass die Hilfesuchenden rasch und unbürokratisch Unterstützung erhielten, sagt Galladé.

Geld für Selbstständige

Die geforderte Finanzspritze könnte nun vom Bundesrat kommen. Dieser hat am Freitagnachmittag ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket vorgestellt und ein unbürokratisches Vorgehen in Aussicht gestellt, ohne Mehrarbeit für die Gemeinden. Für den Zürcher Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) geht das Hilfspaket in die richtige Richtung.

Wichtig sei vor allem, dass nun auch Selbstständige rasch Unterstützung erhielten und die Kurzarbeit verstärkt zum Einsatz komme, sagt er. Das entlaste die Sozialämter hoffentlich insofern, als sich weniger Menschen anmelden müssten, die in normalen Zeiten eigentlich keine Sozialhilfe benötigen.