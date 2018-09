Zürcher Sportanlagen platzen aus allen Nähten

Die Zürcher Sportanlage Hardhof besitzt für den Trainings- und Spielbetrieb von Fussballmannschaften sieben Plätze mit Naturrasen, drei Plätze mit Kunstrasen sowie 13 Garderoben. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Die Sportanlage bei der Europabrücke hat ein grosses Problem: Sie ist täglich und am Wochenende übervoll besetzt mit Fussballclubs, die trainieren und spielen. Folgende Vereine sind dort beheimatet: SC Wipkingen , FC Blue Stars , FC Industrie Turicum. Dazu kommen Vereine aus dem Firmensport (VBZ, UPC).

Insgesamt ist die Sportanlage die Homebase von total 56 Mannschaften . «Das sind viel zu viele Mannschaften für nur eine Anlage», sagt eine Leserin, deren elfjähriger Sohn als D-Junior dreimal pro Woche im Hardhof dem runden Leder nachrennt. Immer öfters, hat die Mutter festgestellt, werden Trainingstage oder Matches des Sprösslings verschoben oder fallen ganz aus, weil es zu wenig Spielflächen gibt. «Das ist für die Familienplanung frustrierend. Oft hält man den Abend frei oder stellt sich auf ein Spiel des Juniors ein – und dann findet das Ganze nicht statt», ärgert sie sich. Ihr Fazit: «Der Hardhof platzt aus allen Nähten. Es wären dringend mehr Fussballplätze nötig.» Hinzu komme, sagt sie, dass es auch in den Garderoben schnell zu einem Gedränge komme, wenn mehrere Mannschaften gleichzeitig trainieren.

Die Anlage ist die Spielstätte von 56 Mannschaften. (Foto: Werner Schüepp)

Wenig Plätze mit Scheinwerfern

Wer sich im Umfeld der Fussballclubs umhört, bemerkt schnell, dass die Platzbedürfnisse der fussballspielenden Bevölkerung in Zürich zurzeit nicht zufriedenstellend abgedeckt sind. «Wir brauchen in Zürich dringend mehr Fussballplätze für Amateure», sagt ein Trainer, der anonym bleiben will. Allein im Hardhof kommen pro Jahr ein bis zwei neue Mannschaften dazu. Im Herbst verschärft sich das Platzproblem zusätzlich durch die früh einsetzende Dunkelheit. Auf dem Hardhof sind von sechs Naturrasenplätzen nur zwei mit Scheinwerfern ausgerüstet. Wären mehr Plätze mit Lichtquellen ausgestattet, könnten mehr Mannschaften trainieren.

Ohne zusätzlich neue Plätze müssen die Mannschaften notgedrungen enger zusammenrücken.»Marc Caprez, Schul- und Sportdepartement

Die Platznot ist auch politisch ein Thema. FDP-Gemeindrat Urs Egger und SP-Gemeinderätin Anjushka Früh haben im Gemeinderat eine Interpellation eingereicht. Der Stadtzürcher Fussballverband habe aufgezeigt, dass die bestehenden Sportanlagen der Stadt Zürich die stets wachsende Zahl fussballbegeisterter Kinder und Jugendlicher schon heute nicht mehr aufnehmen könne. Mit dem erwarteten Wachstum der Wohnbevölkerung werde sich die Situation noch verschlimmern, schreiben die beiden Politiker. Sie wollen wissen, welche Investitionspläne der Stadtrat für die nächsten zehn Jahre verfolgt. Zur Lösung des Platzproblems schlagen die beiden Politiker durchaus unkonventionelle Standorte vor, zum Beispiel Dachanlagen auf VBZ-Garagen.

Mannschaften müssen zusammenrücken

Beim städtischen Sportdepartement sind die fehlenden Sportplätze ein Dauerthema. In Zürich seien Rasensportarten äusserst populär. «Von der Platzproblematik sind deshalb in unterschiedlicher Intensität alle unsere Rasensportanlagen betroffen», sagt Marc Caprez vom Schul- und Sportdepartement. Die Zahlen sprechen für sich. In Zürich gibt es 570 Mannschaften , aber nur 90 bis 100 Fussballplätze . Caprez: «Ohne zusätzliche neue Plätze müssen die Mannschaften notgedrungen enger zusammenrücken.»

Das Sportamt sei bemüht, die vorhandenen Ressourcen fair unter den Mannschaften aufzuteilen. Bei der Frage, wie das Sportamt die prekäre Platznot in den Griff bekommen will, verweist Caprez auf die Interpellation, die im Gemeinderat hängig ist. «Bis zur Beantwortung durch den Stadtrat können wir zu dieser Frage keine Stellung nehmen.»

