Zürcher Stadtrat kontert SP-Kritik an den Türmen

Das Zürcher Stimmvolk soll über genau jenes Stadionprojekt fürs Hardturm-Areal abstimmen, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Das forderten die zuständigen Stadträte Daniel Leupi (Grüne) und André Odermatt (SP) heute Freitag vor den Medien. Sie reagierten damit auf den Versuch der SP, das Projekt zu Fall zu bringen.

Die beiden Stadträte erinnerten daran, dass im Gemeinderat ursprünglich auch die «geschlossene SP-Fraktion» jene Rahmenbedingungen gutgeheissen habe, die sie jetzt bekämpft. Ein Verzicht auf die beiden Wohnttürme neben dem Fussballstadion, wie ihn die SP verlangt, wäre laut den beiden Stadträten eine wesentliche, nachträgliche Änderung des Projekts und somit submissionsrechtlich gar nicht zulässig. Zudem stünden die Hochhäuser am richtigen Ort und in der richtigen Höhe.

Genossenschaftsbau wäre «problematisch»

Die SP der Stadt Zürich hatte diese Woche angekündigt, das wichtige Geschäft im Gemeinderat zurückzuweisen. Die Partei fordert, dass beim Stadionprojekt auf dem Hardturm-Areal auf die beiden 137 Meter hohen Hochhäuser verzichtet wird und stattdessen eine von einer Genossenschaft erstellte Blockrandbebauung realisiert wird.

Aus lärmtechnischen Gründen wäre eine solche an diesem Standort sehr problematisch, sagten die beiden Stadträte zu dieser Forderung. Ausserdem verkenne die SP die Tatsache, dass das Stimmvolk 2013 zu einem städtisch finanzierten Stadion Nein gesagt hatte.

Die Frage der Kosten

Im Vergleich zum Vorschlag der SP hätten die Bürgerinnen und Bürger mit dem geplanten Projekt keine Kosten zu tragen. Nach dem Nein an der Urne habe der Gemeinderat dem Stadtrat den Auftrag erteilt, ein Investorenprojekt für ein privat finanziertes Stadion für 18'000 Zuschauer sowie 150 gemeinnützige Wohnungen zu suchen.

Das sind den Sozialdemokraten jedoch zu wenig. Sie stören sich zudem vor allem an den von der Investorin HRS Investment AG geplanten 600 Wohnungen in den beiden Türmen. Auf städtischem Land entstünden so teure Wohnungen, mit denen riesige Renditen erwirtschaftet würden, kritisiert die Partei.

