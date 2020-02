Zürcher Strassenbauer beklagen unnötige Winterpause

Erst meldete Mitte Januar die Egli Strassenbau AG aus Russikon Konkurs an; 55 Mitarbeitende wurden freigestellt. Am 11. Februar sorgte die Ustermer Tius AG für die nächste Hiobsbotschaft im Zürcher Baugewerbe: 70 Angestellte verlieren die Stelle. Über die im Strassen- und Tiefbau engagierte Firma wurde ebenfalls der Konkurs eröffnet.

Was ist los im Strassenbau? An mangelnden Aufträgen kanns nicht liegen – Bund, Kanton und Gemeinden bauen immer mehr Strassen, Verkehr und Belastung wachsen und folglich auch der Unterhalt. Strassenbau ist ein ­sicheres Business. Den Autofahrern jedenfalls fällt nicht auf, dass wenig gebaut würde – sie ­beklagen sich vielmehr über zu viele Baustellen.

Oder doch nicht? Im Gespräch mit dem «Zürcher Oberländer» beklagt sich Bernhard Egli von der betroffenen Egli AG: «Zwischen Januar und April bleiben die Arbeiten aus. Wir können dann unsere Angestellten nicht beschäftigen, müssen die Löhne aber trotzdem bezahlen.» 13 Monatslöhne im Jahr zu bezahlen, aber nur während 8 oder 9 Monaten Geld zu verdienen – diese Rechnung geht für einzelne Strassenbauer nicht auf.

«Der Februar wäre ideal»

Ein betroffener Egli-Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt sein will, sagt: «Wir hatten unseren Lohn immer regelmässig ­erhalten, auch den letzten Dreizehnten.» Der Konkurs seiner Firma sei «völlig überraschend» gekommen, er müsse ihn aber respektieren. «Lieber so, als weiter zu arbeiten und dann keinen Lohn zu erhalten.»

Grundsätzlich würden die Strassenbauer lieber im Sommer arbeiten – «das ist angenehmer als im Winter, wenn es kalt ist und windet», sagt der entlas­sene Egli-Angestellte. Bei den heutigen milden Wintern gebe es jedoch keinen Grund, nicht zu bauen. «Wenn es zwischen null und zehn Grad warm ist und nicht regnet, sind die Bedingungen auch im Januar und Februar ideal.»

Die Zürcher Baudirektion bestätigt zumindest teilweise: «Bei Instandhaltungsprojekten sind die Ausschreibungen tendenziell im Winter, und Baubeginn ist im Frühling.» Das Auftragsvolumen sei im Winterhalbjahr durchaus geringer, weil etwa Deckbelagsarbeiten nur bei warmen und trockenen Witterungsbedingungen durchgeführt werden könnten. Gebaut werde aber auch vor dem März, aktuell etwa in Wetzikon oder in Gossau/Bubikon. Und Projekte würden laufend ausgeschrieben, allein im Januar habe die Zürcher Baudirektion Aufträge in Höhe von über zehn Millionen Franken vergeben.

«Die Strassenbaubranche ist grundsätzlich gesund, an Auf­trägen mangelt es nicht», sagt Matthias Forster, Geschäftsführer von Infra Suisse, der Branchenorganisation der Infrastrukturbauer. Er erwarte in nächster Zeit «keine dramatische Serie von weiteren Konkursen», eher eine Konsolidierung. Das Umfeld allerdings ist schwierig, Private bauen schliesslich keine Strassen. Für regionale Unternehmen kommen als Kunden nur Gemeinden und der Kanton infrage. «Der ­beschränkte Wettbewerb mit marktmächtigen Nachfragern führt rasch zu einem grossen Preisdruck», sagt der Branchenkenner.

Wenn diese wenigen Auftraggeber alle erst im Frühling ihre Strassenbauprojekte ausschrieben, führe das zu einer Massierung, sagt Forster. Fachlich gebe es keinen Grund, im Winter auf den Strassenbau zu verzichten. «Heute haben wir dichten Verkehr durchs ganze Jahr.»

«Geiz ist geil»-Mentalität

Konkurrenz sei gut, solange sie nicht zu einem ruinösen Preisdruck ausarte, sagt Matthias Forster weiter. Die «Geiz ist geil»-Mentalität der öffentlichen Hand und der Druck nach Steuersenkungen stecke noch immer in vielen Köpfen beim Staat. Wohin die Vernachlässigung der Infrastruktur führe, habe sich bei den SBB gezeigt. Für den ­Strassenbau sei das Geld grundsätzlich vorhanden, im Kanton Zürich zum Beispiel im Strassenfonds.

Führt das Kippen der politischen Mehrheiten nach Rot-Grün zu noch mehr Druck auf die Strassenbauer? «Das glaube ich nicht», sagt Forster. Die Linken seien zwar skeptisch gegenüber neuen Strassen. «Die Einsicht, dass man eine milliardenteure Infrastruktur nicht verlottern lässt, hat aber nichts mit links/rechts zu tun, das ist schlicht ökonomischer Sachverstand», so der Fachmann.

Nachhaltig statt bloss billig

Gemeinden müssen sich an das Beschaffungsrecht halten. So erhält häufig der Billigste den Auftrag. Das führt immer wieder dazu, dass Unternehmer so tief offerieren, dass sie wenigstens ihre Angestellten beschäftigen können. Dadurch dreht sich die Preisspirale nach unten.

Infra Suisse habe sich für die Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen eingesetzt, sagt der Geschäftsführer Forster. Das ­revidierte Gesetz tritt 2021 in Kraft und sieht einen Paradigmenwechsel vor vom reinen Preis hin zu mehr Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Qualitätswettbewerb. «Gebrauchter Kies und rezyklierte Materialien sind nicht schlechter als neuer Kies», sagt Forster, «aber vielleicht kostet es etwas mehr.»