Zürcher Traditions-Café steht vor dem Ende

«Für mich ist das Wichtigste, dass wir alle 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schober weiter bei uns beschäftigen können», sagt Michel Péclard. Für einmal macht der umtriebige Trend-Gastronom nicht mit der Übernahme eines Restaurants oder mit einer ausgefallenen Idee Schlagzeilen, er gibt einen seiner Betriebe auf.

Im März nächsten Jahres wird in der Konditorei Péclard im Schober die letzte heisse Schoggi serviert. Leicht fällt ihm die Schliessung nicht. «Natürlich ist es schade, denn ich war vor zehn Jahren als Nachfolger der Confiserie Teuscher mit viel Herzblut eingestiegen.» Die Konditorei wurde bei der Übernahme liebevoll und aufwendig renoviert.

«Wir konnten nie kostendeckend arbeiten»

Der Unternehmer verabschiedet sich aber nach reiflicher Überlegung vom traditionsreichen Betrieb im Zürcher Niederdorf. Die Besitzerin der Liegenschaft habe eine gänzlich andere Auffassung von kreativem Wirten als er. «Der Umgang mit ihr war in all den Jahren mühsam und schwierig. Irgendwann war meine Freude, die Kreativität und Motivation am Schober weg», sagt Péclard. Die beiden Parteien haben sich mehr als einmalvor dem Mietgericht gestritten. Freundliche Worte findet der Gastronom für die Besitzerin nicht mehr.

«Wir konnten nie kostendeckend arbeiten, sagt Péclard. Beim Umbau des Schober sei er finanziell an seine Grenzen gegangen, er habe beinahe Konkurs anmelden müssen, sagt er. Das ursprüngliche Budget von 800'000 Franken wurde um fast das Doppelte überzogen. Das Konditorei- und Pâtisserie-Gewerbe sei in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, es werde heute mehr auf Fitness und schlanke Linie geachtet. Zudem sei die Herstellung anspruchsvoll und personalintensiv, man arbeite mit hochpreisigen Grundmaterialien, und die Produktion gestalte sich in einem aus dem 13. Jahrhundert stammenden historischen Haus aufwendig. Die Räume des Betriebs befinden sich auf fünf teils verwinkelten Ebenen.

«Es schmerzt, diese Oase aufzugeben»: Michel Péclard.

Im März 2019 ist Schluss. Was dann aus dem Schober wird, weiss Péclard nicht. «Das ist nicht mein Problem», sagt er. Wer sich noch ein Erinnerungsstück sichern will, tut gut daran, sich den März 2019 zu merken. Nach der Schliessung werden Mobiliar und Inventar verkauft. (Tages-Anzeiger)