Zürcher Wahlen: Wem geben Sie Ihre Stimme?

In weniger als einem Monat gehen die Stimmberechtigten der Stadt Zürich an die Urne. Das bürgerliche Top-5-Ticket strebt eine bürgerliche Wende an und hätte gerne mit Filippo Leutenegger einen neuen freisinnigen Stadtpräsidenten. Rot-grün will hingegen die Mehrheitsverhältnisse in der Regierung und Corine Mauch als Stadtpräsidentin verteidigen.

Wem werden Sie Ihre Stimme geben? Nehmen Sie an der «Tages-Anzeiger»-Wahlumfrage teil: Hier geht es zur Umfrage.