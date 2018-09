Zürcher dürfen nicht über «Züri autofrei» abstimmen

Rückschlag für Zürichs Jungsozialisten: Am 8. August 2017 reichten sie die notwendigen Unterschriften für ihre Volksinitiative «Züri autofrei» ein. Jetzt hat der Bezirksrat Zürich entschieden. Er erklärt die Vorlage für ungültig. «Die Initiative lässt sich in wesentlichen Teilen nur unter Verstoss gegen übergeordnetes Recht umsetzen, weshalb die Initiative für ungültig zu erklären ist», schreibt der Bezirksrat in einer Medienmitteilung heute Dienstag.

«Züri autofrei» hätte die Abänderung der Gemeindeordnung gefordert. «Das Stadtgebiet wird vom individuellen Motorfahrzeugverkehr befreit», hätte es darin nach einer allfälligen Annahme heissen sollen.

Bereits der Zürcher Stadtrat wollte die Initiative für ungültig erklären lassen. Doch die Weisung fand im Gemeinderat keine Mehrheit. Kommissionspräsidentin Simone Brander (SP) sagte gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet im vergangenen März, dass sich die Mehrheit auf den Standpunkt «in dubio pro populo» stelle – also auf eine grosszügige Auslegung der Gültigkeit eines Volksbegehrens. «Es scheint, als wolle sich der Stadtrat nicht auf eine inhaltliche Diskussion einlassen», sagte Brander. Wenn mehr als 3000 Stadtzürcherinnen und -zürcher ein solches Vorhaben befürworteten, müsse das der Stadtrat anerkennen.

Gegen den Entscheid des Gemeinderats erhoben zwei Stimmberechtigte der Stadt Zürich einen Stimmrechtsrekurs, weshalb nun der Bezirksrat entscheiden musste.

Achtungserfolg 1997

Zürich stimmte in der Vergangenheit schon einmal über «Züri autofrei» ab. Am 2. März 1997 lehnten die Stimmberechtigten die Vorlage mit 45'515 Nein gegen 27'929 Ja ab. 38 Prozent der Stimmenden hatten ein Ja in die Urne gelegt. Ein Achtungserfolg. Die Stadt hat die Initiative damals «aufgrund der Einschätzung der Rechtslage und mit Blick auf ähnliche Volksinitiativen, die in anderen Schweizer Städten zuvor als gültig erklärt worden waren», für in Ordnung befunden.

Der Entscheid des Bezirksrat ist noch nicht rechtskräftig und kann an die nächste Instanz, das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, weitergezogen werden. Die Juso zeigt sich in einer Mitteilung über den Entscheid enttäuscht. Sie prüfen die nächsten rechtlichen Schritte.

(sip)