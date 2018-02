Zürcher wollen das neue Fussballstadion

Der lange Weg zum Hardturmstadion

2003

Die Zürcher stimmen über das sogenannte Pentagon-Projekt ab. Ein Stadion, das 30'000 Zuschauer gefasst hätte – mit Shoppingcenter in der Mantelnutzung. Die Credit Suisse (CS) sollte es bauen, die Stadt sich mit 47,7 Millionen Franken daran beteiligen. Das Stimmvolk nimmt das Projekt an der Urne deutlich an.



2004

Das Pentagon-Stadion hätte Austragungsstätte für Spiele der EM 2008 werden sollen, welche die Schweiz und Österreich organisierten. Rekurse von Anwohnern blockieren den Bau des Stadions jedoch; bald ist klar, dass es mit dem Bau bis zur EM knapp werden könnte.



2005

Da der Hardturm vielleicht nicht rechtzeitig auf die EM fertig sein wird, forciert der Stadtrat den Neubau des Letzigrunds. Im Juni 2005 heissen die Stimmbürger den Neubau und einen 11-Millionen-Zusatzkredit für die Eurotauglichkeit des Stadions gut.



2008

Im Sommer finden im neuen Letzigrund EM-Spiele von Frankreich, Italien und Rumänien statt. Im Winter folgt der Abbruch des Hardturms, in dem seit mehr als einem Jahr kein Spiel mehr ausgetragen worden ist.



2009

Der Rechtsstreit, der den Pentagon-Bau blockiert hat, dauert weiter an. Die Credit Suisse reagiert darauf, indem sie aus dem Projekt aussteigt. Die Grossbank verkauft das Areal für 50 Millionen Franken an die Stadt, die nun selber ein Stadion bauen will.



2010

Die Stadt will ein kleineres Stadion ohne Shoppingcenter: 16'000 Zuschauer und gemeinnützige Wohnungen sollen auf dem Hardturmareal entstehen.



2013

Das Badener Büro Burkard Meyer Architekten gewinnt den Wettbewerb. Über das Stadion, das 216 Millionen Franken gekostet hätte, stimmen die Zürcher 2013 ab. 50,8 Prozent sind dagegen.



2014 bis 2016

Trotz Niederlage an der Urne schreibt die Stadt 2014 einen neuen Investorenwettbewerb aus. Fünf Bewerberteams nehmen teil, HRS geht mit dem Projekt Ensemble als Gewinner hervor.



Voraussichtlich Herbst 2018

Die Stadtzürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen zum dritten Mal über ein neues Hardturmstadion ab.

(sip)