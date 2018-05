Zürich ist für Raucher das bessere Pflaster als für Verliebte

Zürich ist teuer. Das wissen die Zürcherinnen und Zürcher. Und das erfahren jedes Jahr zahlreiche Touristen und neu Zugezogene. Dieses Alltagswissen bestätigt auch die diesjährige «Mapping the World's Prices»-Erhebung der Deutschen Bank, die 50 Städte weltweit vergleicht. Die Untersuchung lässt aber ein differenziertes Bild zu: Nicht in allen Kategorien ist Zürich am teuersten.

Das Date

Die vielleicht entscheidendste Frage der Studie: Wie viel kostet ein schöner Abend zu zweit? Die Autoren haben für ein «günstiges Date» die Preise für die Taxifahrt, ein Nachtessen für zwei, Softdrinks, zwei Kinokarten und einige Biere verglichen. In dieser Kategorie ist Zürich tatsächlich am teuersten – mit rund 40 Dollar Abstand vor der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

In gleich drei Einzelkategorien des Dates landet Zürich auf Platz 1: Nirgends sind Taxifahrten, das Nachtessen oder der Eintritt ins Kino so teuer wie hier.

Bier und Zigaretten

In einer Unterkategorie des Dates ist Zürich allerdings günstiger als Dubai, Oslo, Hongkong und Singapur: beim Bier.

Im «Laster-Index» wird der Preis von fünf Halbliterbieren im Restaurant zu demjenigen von zwei Schachteln Zigaretten addiert. Hier ist Zürich im Vergleich günstig und fällt gar aus den Top Ten der teuersten Städte:

Noch besser als die Biertrinker kommen Raucher weg. Eine Packung Marlboro-Zigaretten kostet hier im Schnitt 8.10 Dollar. Vorneweg sind australische Städte – in Melbourne kostet eine Schachtel stolze 22.70 Dollar.

Der Kaffee

Ein kurzer Kaffee am See? Keine günstige Sache in Zürich. Und auch im Vergleich mit anderen Städten ist ein Cappuccino in Zürich teuer – Liebhaber des Koffeingetränks müssen lediglich in Kopenhagen mehr berappen.

Die Jeans

Wer in Zürich neue Kleider braucht, steht vor einer riesigen Auswahl. Um die Shopping-Preise weltweit zu vergleichen, haben die Studienautoren einen weltweit vertriebenen Klassiker als Massstab genommen: die Levis 501. Die Jeans kostet in Zürich etwas weniger als in Oslo und Brüssel.

Die Löhne

Wer über Preise spricht, sollte über das Einkommen nicht schweigen. Denn während Zürich in vielen Kategorien die höchsten Preise aufweist, so ist auch das durchschnittliche monatliche Einkommen nirgends so hoch wie hier.

(Tages-Anzeiger)