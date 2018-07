Zürich macht sich bereit für das Spiel

15.15 Uhr: Zum Aufbrezeln ist's noch nicht zu spät

Ein Fan-Shirt in Rot-Weiss muss schon sein. In der Innenstadt sind die Trikots noch zu haben. An die 30 Nati-Trikots gingen im Fussball-Corner Oechslin heute weg, insgesamt waren es rund 2000. «Es läuft gut», sagt der Verkäufer, der selbst schon seit Stunden nervös ist. Ein Junge lässt sich gerade noch ein «Shaqiri» auf sein Trikot drucken. Auch hier: Shaqiri und Xhaka sind seit dem Serbienspiel besonders im Trend - manche liessen sich sogar einen Doppeladler hinten aufs Trikot drucken. (hub)

Last-Minute-Käufe beim Fussball-Corner Oechslin (Bild: Marius Huber)

15.00 Uhr: Noch eine Stunde bis Anpfiff

An allen Ecken und Enden der Stadt machen sich die Fussballfans bereit für das Spiel der Schweizer Nati gegen die Schweden. Auf dem Idaplatz stehen die Bierkisten bereit, im Niederdorf sind die ersten Schweiz-Anhänger vor den Bars in Position.

Auf dem Weg zum Public-Viewing: Schweiz-Fans bei der Hardbrücke (Bild: Salome Müller)

14.30 Uhr: Hauptsache Beflaggung

Selten sind in Zürich so viele Schweizerfahnen zu sehen wie heute. Hier die Beflaggung einer Liegenschaft an der Sihlfeldstrasse im Kreis 3.

14.15 Uhr: Shopping leicht gemacht

Ein heisser Tipp für all jene, die sich nichts aus Fussball machen: Heute ist für Sie der Tag, an dem Sie all das erledigen sollten, wofür man normalerweise ewig in der Warteschlange stehen muss. Gehen Sie auf die Post Pakete abholen, erneuern Sie im Strassenverkehrsamt ihren Ausweis, machen Sie einen Untersuch im dermatologischen Ambulatorium oder kaufen Sie Kaffeekapseln im Nespresso-Shop. Dort hatte es schon vergangenen Samstagnachmittag kaum Leute, was sonst nie vorkommt – dabei spielten «nur» Frankreich und Argentinien.

(Tages-Anzeiger)