Zürich und das 7-Franken-Törtli-Experiment

Zürich ist eine interessante Stadt. Sie wählt links und linker. Zugleich werden viele Zürcher durch die Gentrifizierung rausgedrückt, hinaus in die Agglo oder den Aargau. Es dürften jedes Jahr Tausende sein. In der städtischen Befragung vom letzten Jahr waren Mieten und Lebenskosten hinter dem Verkehr die zweit- und drittgrössten Sorgen der Bürger.

Gentrifizierung kann vieles sein, zum Beispiel ein Linzertörtli. Die Bäckerei John Baker, kein Billigbäcker, aber eben auch kein Sprüngli, bot jüngst Linzertörtli für 9 Franken an. Ein Linzertörtli für 9 Franken, das sprengt erst einmal alle Kategorien, «zu teuer» erscheint als Beurteilung bei weitem zu harmlos. Für 9 Franken darf man doch mindestens eine schöne, grosse Linzertorte erwarten. Oder etwa nicht?

Telefonat mit Jens Jung. Das Törtli sei ja immerhin 180 Gramm schwer, sagt der Gründer von John Baker. «Das können Sie unmöglich allein essen.» Jung verweist auf die handwerkliche Zubereitung in der Stadt, die «aussergewöhnlichen» Zutaten wie Eier vom Demeter-Bauer und die Konfi mit einem Fruchtanteil von 70 Prozent. Dann sagt Jung, man habe das Experiment mit dem 9-Franken-Törtli gerade vor ein paar Tagen eingestellt, auch wenn die Verkaufszahlen nicht schlecht gewesen seien. «Nicht alle Leute haben ganz verstanden, was sie da fürs Geld bekommen haben.» Trial and Error der Marktwirtschaft eben. Man kann Jung da nichts vorwerfen. Und sowieso: Was soll das mit diesem blöden First-World-Problem? Soll man sich sein Törtli doch anderswo holen, wenns einem nicht passt.

Fragt sich halt, wo. Nicht nur beim Linzertörtli gibts in der Stadt Zürich die zweifelhafte Wahl zwischen Luxusvariante und Billigware. Und allzu oft bleibt nur noch die Wahl zwischen Luxuslösung und Luxuslösung. Beim Wohnen, beim Essen, beim Ausgehen. Normalität wird zur Nischenangelegenheit. Oder, nach einer anderen Sichtweise, einfach neu definiert – anhand der gut verdienenden Manager-Existenz. Als John Baker vor sieben Jahren startete, sagte Jens Jung, sein Geschäft solle eine «Volksbäckerei» sein. Im matten Fruchtkarree seines Törtli spiegelt sich heute die grosse Lebenslüge unserer Stadt.

P.S. Das Experiment geht weiter. In den Jung-Bäckereien, die mit John Baker verbandelt sind, gibt es neuerdings ein kleineres Linzertörtli. 120 Gramm, 7 Franken. Womit das Gramm Linzertörtli nochmals ein bisschen teurer geworden wäre.