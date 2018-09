Zürich «von unten»

Emil Acklin (1889–1976) hatte bei jedem Spaziergang seine Leica dabei. Die Kamera war klein, unscheinbar, aber ein verlässliches Instrument, um die arbeitende Bevölkerung in Zürich von 1930 bis 1950 zu dokumentieren. Denn der Mann verstand seine Fotografie durchaus als Fortsetzung des Klassenkampfs mit anderen Mitteln.

Pöstler, Maler, Fassadenreiniger oder Kesselflicker, Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrem Lebensumfeld waren seine bevorzugten Sujets, die er mit feinsinniger Beobachtungsgabe auf Film bannte. Einige seiner besten Fotos zeigen Bauarbeiter in kraftvoller Aktion, und sie wirken nicht gestellt, auch wenn sich die Fotografierten der Anwesenheit des Fotografen wohl bewusst gewesen sein mussten.

«Seine Fotos sind heute wertvolle Zeugen der Arbeits- und Lebenswelt des einfachen Zürcher Volkes und dazu ein Porträt Zürichs zwischen 1930 und 1950», sagt Anna Pia Maissen, Direktorin des Stadtarchivs Zürich. Dort werden die Bilder ab kommender Woche ausgestellt.

Aussersihl im Fokus

Acklin fokussierte auf einen recht engen geografischen Raum, vor allem auf das Arbeiterquartier Aussersihl, Sihlfeld, Altstadt und das Seeufer nahe des Bellevueplatzes. Der aus Ennetbaden stammende Lehrer und Oberleutnant wurde von den stürmischen Zeiten, die er als junger Mensch miterlebte, stark geprägt. Industrialisierung, Bildung der Arbeiterschicht, Wirtschaftsnot und Lebensmittelknappheit während der Kriegsjahre bewirkten bei ihm einen Sinneswandel: Während seines Aktivdienstes wandte er sich antimilitaristischen und sozialistischen Inhalten zu.

1917 schloss er sich in Zürich der revolutionären Gruppe «Forderung» an. Sie wollte nicht nur Proteste gegen Krieg und Militarismus verfassen, sondern diesen auch Taten folgen lassen. Dies geschah mit den Novemberunruhen 1917, an denen sich Acklin aktiv beteiligte.

Er wurde festgenommen und zu einer Gefängnisstrafe von sieben Monaten verurteilt. Nach der Entlassung musste er sein Leben vollständig neu aufbauen, weil er militärisch degradiert und vom Lehrerberuf wegen seiner Verurteilung ausgeschlossen war. Fortan verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Privatlehrer und mit Akkordeonunterricht.

Menschen am Rand der Gesellschaft

1929 gründete Emil Acklin zusammen mit Wilhelm Willi, einem fotografischen Autodidakten, den Zürcher Arbeiterfotobund. In den zehn Jahren danach entstanden denn auch die meisten Fotografien in seinem Nachlass.

Auf Acklins Fotos sieht man hart arbeitende Menschen, öfters solche, die am Rand der Gesellschaft leben. Gerade für diese Gruppe hatte er ein besonderes Auge. Seine Fotos vermitteln Leben und Arbeiten des einfachen Zürcher Volkes, und es gelingt ihm, diese Menschen mit Empathie in ihrer ganzen Würde und Integrität zu zeigen. Durch sein fotografisches Werk bekommen Menschen eine Geschichte, die sonst kaum Spuren hinterlassen hätten.

Stadtarchiv Zürich, Neumarkt 4, 8001 Zürich. 3. Oktober bis 18. Januar 2019. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr. (Tages-Anzeiger)