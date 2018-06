Zürich-Nord: Ex-Fremdenlegionär schiesst Nachbar nieder

Am gestrigen Sonntagabend hat in Zürich-Schwamendingen ein 65-jähriger Schweizer nach einem Streit einen 60-jährigen Schweizer niedergeschossen. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet.

Die Tat fand in einem Haus mit Alterswohnungen an der Stettbach-Strasse statt. Gemäss Auskunft von Hausbewohnern war des Opfer der Abwart des Mehrfamilienhauses, der mit seiner Familie in der Abwartswohnung lebte. Der mutmassliche Täter war der direkte Nachbar des 65-Jährigen. Sie kannten sich also.

Schuss in den Rücken

Das Opfer wurde offenbar von einem Schuss in den Rücken getroffen. Gemäss einer Bewohnerin war der 65-jährige von Beruf Sprengmeister gewesen. Er habe die meiste Zeit seines Lebens im Ausland verbracht und in der Fremdenlegion gedient. Er lebe seit vier oder fünf Jahren in der Siedlung und sei mehrmals unangenehm aufgefallen, in den letzten Wochen immer öfter. So habe er oft mitten in der Nacht laut Musik gehört. Auch habe unter Verfolgungswahn gelitten und eine Überwachungskamera eingerichtet sowie andauernd mit dem Handy gefilmt.

Das Motiv könnte in diesem Zusammenhang stehen. So habe der 65-Jährige vor zwei Wochen einen Zettel mit der Warnung «Achtung, hier wird gestohlen» an seinen Briefkasten geklebt. Auch habe er gegenüber Bewohnern den Abwart in Verdacht gezogen, Briefe zu stehlen. Offenbar war in der Siedlung bekannt, dass der 65-jährige Sonderling eine Waffe besitzt.

Der Streit eskalierte auf dem Laubengang im Parterre der Siedlung. Die Stadtpolizei Zürich wurde gestern kurz vor 19.30 Uhr alarmiert und war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des Opfers lägen im Moment nicht vor, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Täter liess sich widerstandslos festnehmen

Der mutmasliche Täter liess sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Eine Faustfeuerwaffe wurde sichergestellt. Ob die Tatwaffe eine Sport-, Armee- oder anderwertige Waffe war, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

Die Ermittlungen werden nun von der Staatsanwaltschaft IV für Gewaltdelikte und der Kantonspolizei Zürich geführt. (hoh/pu)