Zürich-West: Trend-Quartier oder einfach out?

Es gibt diese These zu Zürich-West: Das Quartier sei ein ungeliebtes Stiefkind der Stadt – deshalb kümmere sie sich wenig darum.

Anna Schindler: Falsch, Zürich-West ist enorm wichtig für die Stadt. Seine Entwicklung ist aber von einem Zeitgeist geprägt, der sich seither geändert hat.

Christoph Gysi: Mich dünkt es schon, als würde man zu Zürich-West nicht mehr gleich viel Sorge tragen wie am Anfang. Ein Beispiel: Seit das Nagelhaus auf dem Escher-Wyss-Platz abgelehnt wurde, ist man im Stadthaus sauer und lässt den Platz einfach leer. Dafür schiebt man Lasten hierher, die sonst keiner will.

Schindler: Im Gegenteil. Die Stadt plant hier ein neues Fussballstadion, ein Eishockeystadion, baut ein neues Schulhaus. Auch das Bundesasylzentrum ist nicht einfach etwas, das man abschiebt. Es trägt zur Mischung bei. Zürich-West ist ein Ort, wo viel möglich ist, was eine Stadt interessant macht.

Die Stadt hat auch das neue Tram forciert, das seit vier Monaten über die Hardbrücke rollt – hat es das Quartier schon merklich belebt?



Das ist das Ziel, aber dazu fehlt noch ein Supermarkt, damit die Leute mit dem Tram zum Einkaufen hierherkommen. Heute fahren die Quartierbewohner stattdessen in die Migros am Limmatplatz. Wir brauchen dringend eine solche Futterkrippe.

Schindler: Das wäre wirklich wichtig, und es ist ja auch geplant auf dem Welti-Furrer-Areal. Dem Tram fehlt tatsächlich noch so was wie ein logischer Endpunkt.

Gysi: Die andere grosse Baustelle in Zürich-West sind in meinen Augen die öffentlichen Räume. Dort bräuchte es jetzt nochmals einen Schub, damit mehr Besucher kommen und das Quartier lebt.

Schindler: Einverstanden, daran muss man arbeiten. Aber die Stadt lässt das Quartier nicht links liegen. Sie hat ein Interesse, dass es sich in eine Richtung entwickelt, die zu Beginn der Planung in den Neunzigern nicht absehbar war. Man muss ihm Zeit geben, damit die Leute sich ihre Umgebung aneignen können. Nicht zu viel gestalten wollen, damit Dinge entstehen können.

Gysi: Wir können nicht warten.

Schindler: Warten heisst nicht: nichts machen. Sondern den Dingen Zeit geben.

Gysi: Das finde ich problematisch. Ich stelle fest, dass es immer mehr Erdgeschosse gibt, deren Schaufenster mit undurchsichtiger Folie abgedeckt werden – da sind jetzt Büros drin statt Läden.

Schindler: Das ist keine gute Entwicklung, einverstanden. Man muss darauf achten, dass die Erdgeschossnutzungen öffentlich bleiben.

«Die Häuser wären spannend, wirken aber nicht einladend.»Anna Schindler

Wo soll die Stadt dringend handeln?

Gysi: Erstens muss sie den Turbinenplatz beleben, die Bewilligungspraxis für Veranstaltungen lockern. Zweitens würde ich mir von einer rot-grünen Stadtregierung wünschen, dass sie Gas gibt und aus der bald stillgelegten Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse eine Art Rote Fabrik macht, damit die temporären Nutzungen vom Gerold-Areal eine fixe Bleibe bekommen. Nur dann bleibt Zürich-West ein Ausgehquartier, das man international vermarkten kann. Wenn das Areal überbaut wird, wird das sonst ein grosser Verlust.

Schindler: Was meinen Sie damit?

Gysi: Wenn Büros gebaut werden.

Schindler: Das ist aktuell nicht geplant.



Die Stadt liess aber nie Zweifel aufkommen, dass die Nutzung temporär ist. Das Areal ist eine Reserve, die sie irgendwann bebaut.

Schindler: Schon, aber eine Zwischennutzung kann lange dauern. Denken Sie ans Globus-Provisorium. Vielleicht wird auf dem Gerold-Areal mal gebaut, aber der Druck ist im Moment nicht gross. Es gibt in der Stadt viele, die darauf hinweisen, dass solche Freiräume rar werden.

Und Sie? Halten Sie das Gerold-Areal für ebenso wichtig wie Herr Gysi?

Schindler: Es hat eine zentrale Bedeutung in der heutigen Funktion. Klar ist der Druck auf jedes städtische Grundstück hoch – auch weil wir das Bevölkerungswachstum bewältigen müssen. Wir haben aber ein starkes Bewusstsein dafür, wie wichtig Freiräume sind.

Gysi: Aber statt die Hardturmbrache zu konservieren, wie die Grünen fordern, würde ich sie in den Pfingstweidpark verlegen. Dort könnte man sie brauchen.

Schindler: Niemand sagt, dass die Hardturmbrache erhalten werden soll. Im Hardturm braucht es ein Stadion.

Gysi: Genau, da sind wir uns einig.



«Im Löwenbräu ist die Kunst elitär. So bringt man kaum Leute hierher.»Christoph Gysi

Wie realistisch ist es, dass aus der Kehrichtverbrennungsanlage ein kreativer, lebendiger Ort wird?

Schindler: Ein Teil wird weiter als Fernwärmezentrale genutzt. Hinzu kommen Ansprüche der Stadt und des Quartiers.

Gysi: Aus dem Brennraum könnte man eine super Konzerthalle machen. Ist es wirklich nötig, dort Abstellplätze für Schneepflüge zu haben?

Schindler: Ich garantiere, dass da nicht nur ein paar Pflüge rumstehen werden. Aber es braucht auch Infrastrukturen, die in dieser dichter werdenden Stadt kaum mehr Platz haben. Brauchen wir hier wirklich eine weitere Konzerthalle?

Gysi: Unbedingt. Damit in den Erdgeschossen Läden einziehen und es brummt, braucht es mehr Besucher. Die kommen, wenn es laut und dreckig ist.

Schindler: Genau, laut und dreckig. Das gibt es tatsächlich immer weniger in Zürich. Aber das spricht nicht unbedingt für eine Konzerthalle, es wäre auch produzierendes Gewerbe denkbar. Ist es mit den Besuchern wirklich so schlimm? Jedes Wochenende kommen etwa 50'000 wegen des Nachtlebens, der Kultur- und Gastroszene nach ­Zürich-West.

Gysi: Schauen Sie, was in den Viaduktbögen passiert: Da geht jetzt wieder ein Laden zu, dafür kommen soziale Institutionen, die kaum Laufkundschaft haben.

Schindler: Das sehe ich anders. Es können sich nicht alle Läden gleich lange halten, aber an einem Samstagnachmittag ist da durchaus etwas los.

Gysi: Es hat hier immer mehr Coiffeure und Sanitäre in den Erdgeschossen. Das ist nicht mehr der Zürich-West-Groove.

Schindler: Das sind auch Gewerbler, die ihren Raum brauchen. Es kann nicht alles nur Flaniermeile sein.

Gysi: Verschiedene Ecken im Quartier sind am Einschlafen. Auf dem Turbinenplatz haben wir nur noch 18 Prozent der Anlässe von 2013. Ähnliches gilt fürs Kunstzentrum auf dem Löwenbräu-Areal und für den Schiffbau, zwei subventionierte Häuser, die nicht auf Besucher angewiesen sind. Das finde ich schade, da könnte mehr los sein. Ich habe die als Steuerzahler mitbezahlt und möchte, dass da etwas läuft.

Schindler: Das Löwenbräu hat ähnliche Probleme wie das Toni-Areal: Es ist eine geschlossene Welt, der die Anschlüsse an den öffentlichen Raum fehlen. Es wirkt nicht einladend – was schade ist, denn drinnen läuft Spannendes. Kleine Eingriffe könnten dazu führen, dass mehr Leute diese Grenze überwinden. Ein Café, ein Take-away, eine Bar.

Gysi: Früher gab es dort Partys, das hat sich gegenseitig befruchtet. Jetzt ist alles ziemlich steril.

Schindler: Das ist ein Zyklus, der die Kunst- und Kulturszene generell prägt. Die Leute, die damals Party gemacht haben, stellen heute für namhafte Galerien aus – oder an der Art Miami.

Gysi: Das Programm im Löwenbräu ist sehr elitär, die Kunst AG bringt kaum Leute nach Zürich-West.

Schindler: Apropos: Was ist mit der Tonhalle im Maag-Areal? Bringt die nicht neue Besucher ins Quartier, die sich zuvor nicht hierher begeben hätten?

Gysi: Doch, 160'000 Leute im ersten Jahr, das ist sehr gut. Es ist witzig, das Tonhalle-Publikum draussen vor dem Prime-Tower stehen zu sehen. Aber wenn das ein dauerhaftes Spin-off wird, wie der Schiffbau vom Schauspielhaus, fürchte ich, dass dieser Raum ebenfalls einschläft, weil nicht genug Geld da ist, um ein zweites Standbein zu betreiben.

Schindler: Die Vorstellungen im Schiffbau laufen doch gut.

Gysi: Aber es sind zu wenige, weil das Budget nicht reicht. In schlechten Jahren kamen nur 16'000 Besucher.



Was kann die Stadt dagegen tun?

Schindler: Wir bestimmen nicht über das Programm des Schauspielhauses.

Gysi: Aber auf die Betriebs-AG des Schiffbaus hat die Stadt Einfluss. Wir haben beim Stadtrat angefragt, ob man den Schiffbau nicht vermehrt für Anlässe öffnen könnte, kombiniert mit dem Turbinenplatz. Die Antwort war: nicht für kommerzielle Anlässe. Aber wenn die Urban Bike Days stattfinden, muss das Schauspielhaus seine Halle räumen, die ist dann voller Veloaussteller – dabei ist das ein rein kommerzieller Anlass. Die dürfen, weil es um Velos geht. Bei Autos wäre das kein Thema.

Schindler: Wir hatten schon Autos vor dem Schiffbau. Aber das ist jetzt eine Bewilligungsdiskussion – und wir haben schon sehr viele Events in Zürich.

Beim Sechseläutenplatz stimmen wir bald darüber ab, ob es zu viele sind, auf dem Turbinenplatz sollen es zu wenige sein. Warum?

Schindler: Da ist die Stadt dran. Wir versuchen oft, Veranstaltungen zunächst einmal woandershin zu bekommen als ins Stadtzentrum, wo alle hinwollen. Der Turbinenplatz hat aber seine eigenen Probleme, zum Beispiel von der technischen Belastbarkeit her.

Gysi: Man findet für jede Lösung ein Problem.

Schindler: Hinzu kommt, dass viele gar nicht auf den Turbinenplatz wollen.

Ist Zürich-West vielleicht gar nicht so sexy, wie Sie glauben, Herr Gysi?

Gysi: Es ist etwas eingeschlafen. Am Anfang lief mehr, auch Firmenanlässe.

Schindler: Firmenanlässe sind geschlossene Gesellschaften. Auch nicht unbedingt das, was der Belebung des Quartiers dient, oder?

Gysi: Warum nicht? Die Stadt dachte ja auch mal über ein Kongresszentrum nach. Wir sind nicht böse, wenn die hierherkommen.

Schindler: Das merke ich mir gerne. Oft tönt es anders, wenn wir Platz suchen.

Gysi: Es muss ja nicht wie in Barcelona werden. Aber mich stört es, wenn die SVP sagt, wir seien keine Touristen- und Messestadt. Oder wenn die Linke die Zahl der Anlässe einschränken will.

Schindler: Kommt Zürich-West am Wochenende nicht manchmal schon jetzt an die Grenze des Ertragbaren?

Gysi: Nein, das ist die positive Seite des Zürich-West-Bashings: Das Quartier ist out. Wir haben heute eine viel gepflegtere Kundschaft. Die grosse Littering- und Vandalismusdebatte, die uns vor 15 Jahren umtrieb, hat sich gelegt.

Schindler: Sie hat sich teilweise an die Langstrasse verlegt.

Gysi: Genau. Bei uns ist das Niveau gestiegen, dafür ist der Besucherandrang gesunken. Wir haben zwar mehr Bewohner als früher. Aber die reichen nicht, um das Quartier zu beleben.