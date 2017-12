Zürichs grösste Baugrube

Es fällt schwer, sich das vorzustellen, aber wo heute Hunderte Autos über die Uraniastrasse fahren, stand noch vor 115 Jahren die Klosteranlage Oetenbach und dort, wo das gleichnamige Parkhaus rund um die Uhr Fahrzeuge schluckt und wieder ausspuckt, befand sich die Klosterkirche. Es muss allerdings erwähnt werden, dass beim Abriss der alten Gemäuer im Jahr 1902 schon längst keine Nonnen mehr auf dem Areal anzutreffen waren. Im Gegenteil: Die letzten Bewohner hatten mächtig was auf dem Kerbholz. Aber der Reihe nach.

Der Sitz der Dominikanerinnen auf dem Oetenbach-Areal lag damals noch am Rande der Stadt. Er gab für jene Zeit einiges her: Mit einer Seitenlänge von 45 Metern gehörte allein der Kreuzgang zu den grössten des Mittelalters auf Schweizer Gebiet. Eine rund vier Meter hohe Mauer samt begehbarer Zinne umschloss die Anlage, zu der neben Kirchen und Schlafräumen für die Nonnen auch ein grosser Garten und eine Mühle an der Sihl gehörte.

Nonnen mussten Beamten Platz machen

Die Dominikanerinnen zogen Ende des 13. Jahrhunderts aus ihrem ehemaligen Sitz in Hornbach ins neue Kloster hinter den Stadtmauern. Weshalb sie das taten, ist nicht genau überliefert. Vielleicht aus Gründen der Sicherheit, vielleicht aber auch, weil es langsam zu eng wurde im Seefeld: Das Kloster war nämlich eine der angesehensten Ausbildungsstätten für Töchter aus dem Zürcher Stadtadel. Nicht zuletzt aufgrund der Zahlungen solventer Angehöriger einiger Nonnen war der Bau des neuen Klosters in Zürich überhaupt möglich.

Als das Kloster noch stand: Die Schipfe 1902 und heute.

Die Ordensfrauen planten den Neubau auf dem damaligen Sihlbühl-Hügel, weil dort die Stadtheiligen Felix und Regula einen Teil ihres Martyriums erlitten haben sollen. Das dreieckige Areal war für ihre Zwecke ideal, da es im Osten durch die Limmat und im Westen durch einen Arm der Sihl begrenzt wurde. Im Süden schloss das Gebiet direkt an den Lindenhofhügel an. Ab 1280 konnten die 120 Nonnen ihr neues Domizil beziehen. Fünf Jahre dauerte der Umzug insgesamt.

Kaum war die letzte Nonne 1566 gestorben, richteten sich die Amtschefs ein.

Während rund 240 Jahren beteten die Frauen mehr oder weniger fromm hinter den Klostermauern und gingen ihrer Arbeit im Garten, in der Mühle oder im Skriptorium nach, bis die Reformation kam und dem Ganzen ein Ende setzte. Mit einem Beschluss des Stadtrates vom 1. Februar 1525 wurde der Klosterbetrieb Oetenbach eingestellt und die Räume in Amtsstuben umgenutzt. Eine sehr praktische Angelegenheit, gab es doch auf dem Areal reichlich Platz für Verwaltung, Magazin und Lagerräume – die Dominikanerinnen haben unter anderem ein eigenes Kornhaus samt Dörranlage betrieben.

Immerhin wurden die Nonnen nicht auf die Strasse gestellt: All jene, für die ein Leben ausserhalb der Klostermauern nicht infrage kam, wurden im Ostflügel einquartiert, wo früher die Priorin wohnte. Kaum war die letzte Nonne des Oetenbachklosters im Jahr 1566 gestorben, richteten sich die Amtschefs in den stattlich ausgestalteten, getäferten Räumen ein.

Zürichs grösste Baugrube: Der Werdmühleplatz 1912 und heute.

Straftäter und Waisen unter einem Klosterdach

Im 17. Jahrhundert kamen neue Bewohner in die Stuben und Kammern des Klosters: 1637 zogen 140 Waisen in den Nordflügel, im Westflügel richtete die Stadtverwaltung ein Zuchthaus ein. Es war Stadthalter Johann Heinrich Escher, der den Anstoss gab, für die Waisen eine gesonderte und bessere Unterkunft zu bauen, da sie in den Klostermauern neben den Sträflingen «zwar gut versorgt, aber keineswegs gut besorgt» seien.

Zwischen 1765 und 1771 entstand so anstelle des ehemaligen Baumgartens auf dem Klosterareal ein neues, weitherum sichtbares Waisenhaus, das durch eine Mauer vom Zuchthaus getrennt wurde. Rund 120 Kinder – ausschliesslich aus der Stadt Zürich – lebten darin und wurden dort auch unterrichtet. Der Betrieb blieb bestehen, bis die elternlosen Kinder ab 1911 in den beiden Zürcher Waisenhäusern auf dem Sonnenberg und dem Entlisberg untergebracht wurden.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1901 wurden die Gefangenen des Oetenbachs in Möbelwagen in die neue Anstalt übersiedelt.



Am Gefängnis in der Klosteranlage hielt die Stadt ebenfalls lange fest. 300 bis 325 Personen waren dort Ende des 19. Jahrhunderts noch inhaftiert. Mehrmals musste die Anlage um- und ausgebaut werden. Irgendwann reichte der Platz einfach nicht mehr aus und weil ein neues Gesetz die Trennung der Gefangenen nach Strafkategorie forderte, baute die Stadt in Regensdorf eine neue Strafanstalt – die heutige Justizvollzugsanstalt Pöschwies. In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1901 wurden die Gefangenen des Oetenbachs in Möbelwagen in die neue Anstalt übersiedelt. Im gleichen Jahr ging das Klosterareal in den Besitz der Stadt über.

Ein gewaltiges Loch mitten in Zürich

Ab da ging es Schlag auf Schlag. Zwischen 1902 und 1903 machte die Stadt das ehemalige Klosterareal dem Erdboden gleich, um der gewaltigen Urania-Überbauung nach den Plänen von Gustav Gull Platz zu machen. Eigentlich wollte der Stadtbaumeister auch das Schipfequartier abreissen, um dort das geplante Stadthaus Lindenhof zu errichten. Das Projekt blieb aber eine Utopie – genauso wie die Beatenbrücke, die anstelle des Mühlestegs hätte gebaut werden sollen.

Von 1904 bis 1905 gruben sich die Bauarbeiter durch den Hügel des Sihlbühls und legten so den Weg für die heutige Uraniastrasse frei. Entlang der Strasse entstanden die heutigen Amtshäuser I bis IV sowie das Wohn- und Geschäftshaus mit der Sternwarte Urania.

Die Urania-Überbauung entsteht: Blick von der Oetenbachgasse um ca. 1913 und heute.

Der Eingriff ins Stadtbild war gewaltig. Während Jahren klaffte ein gewaltiges Loch mitten in der Innenstadt. Einzig das Waisenhaus blieb von der Abrissbirne verschont, um «als stattlicher und charakteristischer Bau des 18. Jahrhunderts im Stadtbild erhalten zu werden», wie Gull selbst erklärte. Heute nutzt das Polizeidepartement der Stadt Zürich das Gebäude – und wie damals im 16. Jahrhundert in der Klosteranlage zogen auch hier die Amtschefs in die edlen Räume mit Stuckdecken und historischen Turmöfen der ehemaligen Waisenhausvorsteher ein.

(Tages-Anzeiger)