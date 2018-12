Zürichs seltsamste Grenze

Als wäre der Kartograf bei der Grenzziehung mit dem Stift kurz ausgerutscht: So wirkt im Zürcher Online-Stadtplan ein Schlenker im Grenzverlauf zwischen den Stadtkreisen 11 (Seebach, Oerlikon, Affoltern) und 12 (Schwamendingen). Zu finden ist er im Andreaspark in Leutschenbach, zwischen dem Bahnhof Oerlikon und dem Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz.

«Unregelmässige Geometrien»

Was hat es mit dem seltsamen Grenzverlauf auf sich? Laut Stadtgeometer Bastian Graeff sind die Stadtkreisgrenzen im Andreaspark wohl identisch mit den Gemeindegrenzen der ehemaligen Gemeinden Schwamendingen und Oerlikon/Seebach. Weil jedes Grundstück in Zürich einem der zwölf Stadtkreise zugeteilt ist und in aller Regel keine Kreisgrenzen durch Grundstücke gehen, ist auch beim Andreaspark «die Geometrie der Stadtkreisgrenze durch die Geometrie der Grundstücke definiert». Das heisst: Wegen der unregelmässigen Geometrien einzelner Grundstücke entstanden unregelmässige Stadtkreisgrenzen.

«Die fragliche Seebacher Ausbuchtung ist nüchtern gesprochen einfach das östliche Ende eines schmalen Grundstücks», sagt Graeff. Wäre die Kreis- beziehungsweise Gemeindegrenze westlich des Grundstücks gezogen worden, gäbe es statt einer Seebacher Ausbuchtung in Schwamendingen eine Schwamendinger Ausbuchtung in Seebach.

Absprache bei Brunnenpflege

Probleme verursacht der Spickel nicht, wie der Stadtgeometer weiter sagt. Die praktische Bedeutung der Stadtkreisgrenzen liegt heute etwa noch darin, dass es in jedem Kreis ein für die Bewohnerinnen und Bewohner zuständiges Kreisbüro gibt. Änderungen an Stadtkreisgrenzen müssen zudem weiterhin vom Stadtparlament bewilligt werden.

Im Fall des Andreasparks brauchte es wegen der speziellen Grenzsituation allerdings doch eine Absprache: weil die Kreisgrenze genau durch einen massiven Steinbrunnen auf dem verläuft. So wurde entschieden, dass sich der Grünflächenverwalter von Schwamendingen und nicht jener von Seebach um den Brunnen kümmert. Eine Aufteilung der Brunnenpflege auf zwei Stadtkreise mache schliesslich wenig Sinn, heisst es bei Grün Stadt Zürich.

Zudem stammt der 18 Tonnen schwere Granit-Monolith des Bildhauers Paul Sieber ursprünglich aus Schwamendingen. Seit 1983 stand er auf dem Postplatz Hirzenbach, bis er 2011 wegen einer Neuüberbauung in den Andreaspark verlegt wurde.

Kurioses auch anderswo

Ähnliche Spickel, wenn auch etwas weniger ausgeprägte, gibt es vereinzelt auch an anderen Stellen der Kreis- und Stadtgrenze. So etwa bei der Duttweilerbrücke (Grenze zwischen den Kreisen 4 und 5), an der Frohburgstrasse (Kreise 6 und 12), an der Hermetschloobrücke (Grenze zu Schlieren) oder im Sagenbachtobel (Grenze zu Dübendorf). (Tages-Anzeiger)