Zürichs tiefster Punkt

Der tiefste noch begehbare Ort der Stadt Zürich war das letzte Mal vor acht Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich. Morgen Samstag und Sonntag und noch an zwei weiteren Wochenenden im Juni bietet sich diese seltene Gelegenheit wieder einmal, und zwar anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Wasserversorgung Zürich.

Wo befindet sich die tiefste Tiefe des Stadtgebiets überhaupt? Falsch geraten, nicht beim Werdhölzli, wo die Limmat das Stadtgebiet verlässt, sondern im Innern des Üetlibergs. Genauer gesagt: Am Boden einer Kaverne des Trinkwasserreservoirs Lyren in Altstetten. 372 Meter über Meer beträgt hier die Höhe, der Punkt liegt 34 Meter unter dem Spiegel des Zürichsees. Zum Vergleich: Tresorräume von Banken in der Stadt reichen in der Regel höchstens 20 Meter unter den Seespiegel.

Kulisse für James-Bond-Film

Zur Kaverne führt ein 123 Meter langer Schacht. Hinab in die Tiefe gehts mit dem Lift. Die Fahrt dauert etwas mehr als eine halbe Minute. Für den Notfall – sollte der Lift stecken bleiben – gibt es einen Notausstieg und eine Treppe mit 625 Stufen, für Leute mit Platzangst allerdings keine wirkliche Alternative. Wer unten angekommen ist, dem öffnet sich ein höhlenartiger, hoher Raum, der von Röhren aller Grössen und Durchmessern dominiert wird.

Die Temperaturen hier unten liegen bei acht bis zehn Grad, leichtes Frösteln ist garantiert und die Luft ist erfüllt vom permanenten Summen der Lüftungs- und Entfeuchtungsgeräte. Übrigens, am tiefsten Punkt Zürichs gibts keinen Handy-Empfang, dafür hängt in einer Ecke ein oranges Nottelefon an der Wand.

Die Kaverne mit der hohen, gewölbten Decke, 1999 gebaut, wäre in einem James-Bond-Film die ideale Kulisse für die Schaltzentrale eines Bösewichts.

Wartezeit einberechnen

123 Meter unter der Erde treffen im Reservoir Lyren die dicken Röhren des Ringstollens (die grösste Trinkwasserleitung Zürichs) aufeinander, der die Seewasserwerke Moos in Wollishofen und Lengg in Riesbach mit dem Grundwasserwerk Hardhof und den wichtigsten Reservoirs der Stadt verbindet. Rund 80 Zentimeter dicker Spritzbeton und starke Spezialverankerungen schützen die Wände gegen den gewaltigen Druck, der in dieser Tiefe herrscht.

«Aus Sicherheitsgründen dürfen sich in der Kaverne nicht mehr als 50 Personen auf einmal aufhalten.»Riccarda Engi, Zürcher Wasserversorgung

Wer den tiefsten Punkt von Zürich morgen Samstag oder am Sonntag besuchen will, muss ein wenig Geduld mitbringen, sagt Riccarda Engi, Sprecherin der Zürcher Wasserversorgung. Die Organisatoren rechnen mit einem grossen Besucherandrang. «Aus Sicherheitsgründen dürfen sich nicht mehr als 50 Leute auf einmal in der Kaverne aufhalten», sagt sie. Die Besucher sollten für die Liftfahrt ein bisschen Wartezeit einplanen, weil dieser nur 16 Leute auf einmal transportieren kann.

375'000 Badewannen

Um die Wartezeit zu überbrücken, empfiehlt Engi, sich die anderen, nicht weniger spektakulären Attraktionen anzuschauen. Sei es bei einem Rundgang durch die mächtigen Röhrenlandschaften oder bei der Besichtigung der leeren, sieben Meter hohen Trinkwasserkammern. Die Dimensionen sind eindrücklich. Allein das Reservoir 4 umfasst 60'000 Kubikmeter. Diese Menge Wasser würde ausreichen, um 375'000 Badewannen zu füllen. Tönt nach viel und ist trotzdem wenig: 60'000 Kubikmeter Wasser verbraucht Zürich an einem normalen Wochentag gerade einmal in einer Stunde.

Das Jubiläumsprogramm: Zürcher Wasserversorgung (Tages-Anzeiger)