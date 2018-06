Zug blockierte Strecke beim Bahnhof Stadelhofen

Der Bahnhof Zürich Stadelhofen war während der Stosszeit für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar. Pendler mussten mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Mittlerweile konnten die Störungen behoben werden, wie die SBB mitteilt.

«Eine Zusatz-S-Bahn in Richtung Bülach hat eine technische Störung und blockiert nun im Bahnhof Stadelhofen ein Gleis», sagte SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage von 20 Minuten. Vorübergehend waren deshalb nur zwei Gleise für den Bahnverkehr verfügbar.

Zwei Störungen gleichzeitig

In einer ersten Meldung teilten die SBB mit, dass die Strecke zwischen Zürich Stadelhofen und Tiefenbrunnen wegen eines Gleisschadens nur beschränkt befahrbar ist. Der Gleisschaden wurde von Fachleuten begutachtet, wie Schärli ausführt. Mittlerweile verkehren die Züge wieder normal.

Zwei Störungen ohne direkten Zusammenhang in Zürich: Gleisschaden in Tiefenbrunnen und Störung an Zusatz-S-Bahn mit Ziel Bülach in Stadelhofen. Es kommt zu Verspätungen und Zugsausfällen. Wir bitten um Entschuldigung. Aktuelle Infos https://t.co/m1TL4IQ4BZ