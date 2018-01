Zukunft des Silvesterzaubers ist ungewiss

Die milden Temperaturen haben dem Silvesterzauber rekordhohe Besucherzahlen beschert. Knapp 200’000 Gäste haben sich gemäss einer Medienmitteilung vom Verein Silvesterzauber Zürich schon am frühen Sonntagabend am Seeufer versammelt, um das Spektakel am Himmel zu verfolgen.

Zum zweiten Mal haben die Organisatoren geschlossene Bereiche am Bürkliplatz und am General-Guisan-Quai angeboten, von wo aus man das Feuerwerk besonders gut beobachten konnte. Die 1700 Plätze seien innert Kürze ausverkauft gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Suche nach weiteren Sponsoren

Der Silvesterzauber 2017 war somit ein erfreuliches Ereignis – zumindest in gesellschaftlicher Hinsicht. Denn punkto Finanzen bleibt es ein Verlustgeschäft. «In diesem Jahr gab es ein strukturelles Defizit von 20’000 Franken», sagt Ueli Heer vom Verein Silvesterzauber Zürich gegenüber TeleZüri. Es sei schwierig, diesen Anlass jedes Jahr wieder auf die Beine zu stellen.

Die Gesamtkosten für den Anlass belaufen sich laut TeleZüri auf 250’000 Franken. 120’000 Franken werden durch Sponsorengelder gedeckt, 130’000 Franken bezahlen die Veranstalter selbst. Einer der wichtigsten und teuersten Posten auf der Abrechnung sei die Sicherheit am Anlass, sagt Heer. «Dafür bezahlen wir fast 30’000 Franken.»

Die Organisatoren haben bereits wieder mit den Vorbereitungen für den nächsten Silvesterzauber begonnen. Ob es eine weitere Durchführung geben werde, sei allerdings nicht garantiert, teilen sie mit. Einfach aufgeben wollen sie den Anlass trotzdem nicht. Sie wollen vielmehr nach weiteren Sponsoren suchen. (tif)