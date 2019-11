Zu welcher Uhrzeit ist Zürich am schönsten?

Ich liebe alle Städte am frühen Morgen, wenn sie langsam erwachen. Auf den Markt am Bürkliplatz zu gehen, ist nach wie vor ein Traum. Den Sonnenuntergang sehe ich am liebsten am Zürichsee, von dort aus, wo ich mit meiner Familie wohne.



Wo treffen Sie Freunde am liebsten in Zürich?

Vielleicht ist es ungeschickt, dies zu verraten; aber in der Kronenhalle-Bar zum Mittagessen.



Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass der Mensch nicht mehr Gebrauch von Gewalt macht.



Finden Sie den Zürichsee auch doof?

Ja. Immer dann, wenn sich viel zu viele Leute darum und darauf ansammeln.

An welchem Ort oder vor welcher Kulisse können Sie nicht widerstehen, ein Selfie zu machen?

Ich selbst gehöre ganz bestimmt nicht zu meinen Fotosujets.



Welches Hintergrundbild ist auf Ihrem Smartphone zu sehen?

Ein abstraktes, konstruktives, farbiges Bild.



Funktioniert Zürich auch ohne Geld?

Fast nicht. Aber zum Glück findet man das Geld auf dem Boden im Hotel 25 Hours Zürich West, das ich gestaltet habe; im Bodenbelag sind zur Dekoration Münzen eingearbeitet.



Mein perfekter Abend Kino

– Nachmittagsvorstellung im Le Paris, zum Beispiel «Le Mans 66», 19 Franken

Apéro

– Drink «Mauritz» im Ristorante Serge im Seefeld, 13.50 Franken

Nachtessen

– Menü in der Bauernschänke am Rindermarkt:

Sauerteig vom Eigenbrötler/Tunke, 6.40 Franken

Schwarzwurzel/Eigelb/Herbsttrüffel, 32 Franken

Brüggli-Lachsforelle/Gemüsepickels, 39 Franken

Dazu eine Zitrusfrüchte-Limonade, 6 Franken

Ausgang

– Tanzen im Club Zukunft, 25 Franken

– Eine Vinylplatte kaufen, 25 Franken

Ausgaben total:

166 Franken

Auf welcher Wiese schauen Sie gern in den Himmel?

Vor Jahrzehnten war es in der Badi Enge und seit kurzem auch bei der Badestelle Steinrad in Herrliberg.



Auf welchen Luxus wollen Sie nicht verzichten?

Nicht mit der Zeit zu gehen.



Wer oder was ist die Liebe Ihres Lebens?

Seit 30 Jahren ist es meine Frau Stefanie und unsere gemeinsamen Kinder. Zudem habe ich über die Jahrzehnte in meinem Beruf eine Alltagsliebe gefunden, die mir nicht nur das Leben ermöglicht, sondern mir auch das Leben zeigt und wertvoll macht.



Ihr Züri-Soundtrack?

«Les filles du Limmatquai» von Stephan Eicher.



Alfredo Häberlis Züri-Soundtrack: «Les filles du Limmatquai». Video: Youtube/Stephan Eicher



Welches ist das schönste Objekt in Zürich?

Wenn das Objekt gross sein darf, dann der Pavillon Le Corbusier.



Ihr Lieblingsstück in der Sammlung des Museums für Gestaltung?

Der Museumsbau selbst, mit seiner neu renovierten Halle.



Wo hatten Sie Ihr schönstes Date?

Als ich sehr jung war mit der Künstlerin Meret Oppenheim in einer Galerie am Römerhof – ohne zu wissen, wer sie war.



Mit welcher Zürcherin würden Sie gern eine Nacht verbringen?

Mit der Skulptur «L’ange Protecteur» von Niki de Saint Phalle, die im HB hängt.



Wo trinken Sie am liebsten einen Kaffee?

Früh, dann, wann es noch Platz hat, im Teecafé Schwarzenbach.



Welches ist der Geruch Ihrer Kindheit?

Eine Mischung aus Pferden und Pferdestärken: Ich bin auf dem Land in Argentinien aufgewachsen, drei Kilometer von einer Autorennstrecke entfernt.



Wo findet einen in Zürich das Glück?

Wenn das Geld schon am Boden liegt, dann im Himmel.