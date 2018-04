Zwei Räder nicht im Parkfeld – das wird teuer

Hätte er doch nur den Strafbefehl akzeptiert, der ihm 120 Franken Busse aufbrummte: Es wäre bei 350 Franken Gebühren für den fehlbaren Lenker geblieben. Doch der Mann blieb uneinsichtig, ging erst vor Bezirks- und dann vor Obergericht. Dieses hat die Busse nun bestätigt. Und der Mann muss weitere Gebühren in der Höhe von 800 und 1000 Franken berappen.

Doch was hat der Mann getan? Er hat sein Auto in der blauen Zone an der Bellariastrasse in Zürich nicht vollständig innerhalb des Parkfelds abgestellt. Genauer: Die zwei rechten Räder standen ausserhalb der Linien. Und das reicht für eine Busse. Klingt kleinlich, ergibt aber Sinn, denn neben den Parkfeldern muss genügend Platz frei bleiben, damit beispielsweise ein Feuerwehrauto auf dem Weg zu einem Einsatz durchfahren kann, ohne gross abbremsen zu müssen.

«Reine Bequemlichkeit»

Ob der Mann dieses Argument einsieht, erwähnt das Obergericht in seinem schriftlichen Urteil nicht. Was daraus aber hervorgeht: warum der Mann sich nicht im Unrecht sieht. Er argumentiert, das fragliche, an einer Mauer gelegene Parkfeld sei so klein, dass er nicht hätte aussteigen können, hätte er sein offenbar recht grosses Fahrzeug korrekt innerhalb der Linien abgestellt.

Dieses Argument liess das Obergericht genauso wenig gelten wie das Bezirksgericht. Es sei irrelevant, «ob das Fahrzeug zu gross oder das Parkfeld zu klein war, da kein grundsätzlicher Anspruch auf ein stets genügend grosses Parkfeld besteht». Der Automobilist hätte halt einen anderen Parkplatz suchen müssen – das aber habe er «aus reiner Bequemlichkeit» nicht getan.

Auch die Höhe der Busse fand das Obergericht angemessen. Der Ordnungsbussenkatalog sieht eine Busse von 100 Franken vor, wenn ein Auto vier bis zehn Stunden lang ausserhalb eines Parkfeldes steht. In diesem Fall aber blieb das Auto volle 47 Stunden an Ort und Stelle. Kommt hinzu, dass es nicht die erste Busse ist, die der Mann für genau dasselbe Vergehen fasste. Diese Bussen hatte der Mann ohne Widerrede bezahlt, weil sie niedriger waren.

