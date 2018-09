Zwei neue Herzkammern für Zürichs Wasser

Das Herz der Wasserversorgung ist ein finsterer Ort. Zwei kühle Kammern, kein Mensch, kein Lichtstrahl, nur Rauschen. Die Verbindung zur Aussenwelt: Eine Türe aus Chromstahl, mit einem kleinen Bullauge zwar, aber davor arbeiten grosse Pumpen, nicht Menschen.

Das Herz ist eines von 21 Herzen, und heute ist es weder stockfinster noch monoton dort: Im neu gebauten Wasserreservoir Käferberg, oberhalb des Bucheggplatzes, ist morgen und übermorgen Tag der offenen Tür, geflutet wird die eine zugängliche Kammer dann später. Musiker Max Lässer spielt am Samstag in der rund acht Meter hohen Kaverne aus rohem schwarzem Beton ein Konzert.

Ihre Worte wandern im Raum umher, es scheint fast, als tasteten sie den Raum ab und kehrten dann zu ihr zurück.

20 Sekunden ungefähr braucht ein Ton, bis er sich im Raum ausgebreitet und dann zwischen den 36 Stützen wieder verflüchtigt hat. Lauschte man am Freitag den Ausführungen der leitenden Bauingenieurin, passierte Faszinierendes (und mit der Zeit Ermüdendes): Die Worte Odile Meders wanderten im Raum umher, es schien fast, als tasteten sie den Raum ab und kehrten dann zu ihr zurück.

Es braucht Fussballfelder und Badewannen

Das Reservoir im Käferberg war in die Jahre gekommen, die drei Kammern wurden ab 1931 eine nach der anderen gebaut. Da war aber noch ein Problem: Das Reservoir hatte einfach kein Niveau. Also nicht das richtige. Denn für die Hangzone, die das Reservoir mit Trinkwasser versorgt, kommuniziert das Reservoir mit jenem im Sonnenberg unterhalb des Dolders. Und das liegt sechs Meter höher. Deshalb hat sich die Wasserversorgung entschieden, das Reservoir einige Meter entfernt und einige Meter höher neu zu bauen und auch das Volumen dem Zwilling anzupassen: Neu fassen die beiden Kammern im Käferberg 16'000 Kubikmeter (die drei des alten hatten ein Volumen von 14'700 Kubikmeter).

Da war aber noch ein Problem: Das Reservoir hatte einfach kein Niveau.

Und wenn es bei Flächen immer Fussballfelder sind, die zum Vergleich herangezogen werden, sind es bei Volumen die Badewannen: Eine Badewanne fasst rund 160 Liter, dann passen in eine Kammer des Neubaus 50'000 Badewannen. Eine Badewanne wiederum entspricht dem durchschnittlichen Tagesverbrauch einer Zürcherin oder eines Zürchers. Zusammen weisen die 21 Reservoire der Stadt eine Kapazität von 500'000 Kubikmetern auf, der tägliche Wasserverbrauch liegt bei zirka 144'000 Kubikmetern pro Tag.

Einmal desinfizieren reicht

Laut Odile Meder wurden auf dem Käferberg 2500 Kubikmeter Beton verbaut. «Die Stützen haben wir vor Ort und liegend betoniert», erklärt sie. Verwendet wurde ein Spezialbeton – der bleibe aber roh, um das Wasser nicht zu verschmutzen. Überhaupt kommt nur einmal etwas anderes als Wasser in den Räumen mit dem Beton in Berührung. Bevor die zweite Kammer in Betrieb geht, wird sie desinfiziert und dann mehrmals gespült. Das heisst: Man füllt sie mit Wasser und lässt dieses im Anschluss wieder ab. Laufen die Pumpen auf Hochtouren, dann braucht es knapp fünf Stunden, bis die 8000 Kubikmeter grossen Kammern gefüllt sind.

So viel Wasser speichern die Reservoire aber eigentlich nie. Das ist mit ein Grund, dass in der Stadt exzellentes Trinkwasser aus den Hahnen kommt: Es ist nie abgestanden, im Idealfall wird das Wasser, das in den Trinkwasserwerken aufbereitet und dann in die Reservoire gepumpt wird, innerhalb von 24 Stunden verbraucht.

Dass das Wasser nie stehen darf, ist auch am Bau abzulesen. Der ganze Boden ist im Gefälle, die Zuleitung und die Ableitung liegen in der Diagonale möglichst weit voneinander entfernt. Was aussehe wie ein einfacher «Betonkübel», sagt Odile Meder, sei ein komplexes Projekt. Entsprechend teuer war der Bau, von dem aussen später nur eine hohe Tür zu sehen ist. 14,6 Millionen kostete das gesamte Projekt, rund die Hälfte davon entfiel auf das Reservoir selber.

Der Maillart bleibt stehen

Vier Jahre dauerten die Planung und der Bau des neuen Reservoirs, ein Jahr lang wurde auf dem Käferberg gebaut. Jetzt sind die letzten Umgebungsarbeiten abgeschlossen, unweit wird derzeit noch der Altbau abgerissen. Zwei von drei Kammern müssen weichen, die dritte steht unter Schutz. Es ist eines der ersten Werke von Ingenieur Robert Maillart, das dieser mit seiner Erfindung konstruiert hat, welche die Betonwelt filigraner aussehen lässt: die Pilzstütze.

So faszinierend und imposant die neue Herzkammer auf dem Käferberg aussieht: Dass die rund 15'635 Badewannen Beton dereinst als schützenswert eingestuft werden, ist eher unwahrscheinlich.

Tag der offenen Tür Reservoir Käferberg, Samstag, 22. September, 12 Uhr bis 17 Uhr und Sonntag, 23. September, 11-17 Uhr. Der Weg ist ab der Station Waidbadstrasse ausgeschildert. (Tages-Anzeiger)