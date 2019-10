Aktivisten besetzen Juch-Baracken

Linke Aktivistinnen besetzten heute Nachmittag das Juch-Gelände am Rande von Altstetten. Auf dem derzeit ungenutzten Areal wollen sie eine Begegnungszone für alle schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion richtet sich gegen das Verschwinden von Freiräumen in der Stadt Zürich und gegen das Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse in Zürich West.

Dieser Betrieb mit 150 Asylsuchenden wird morgen eröffnet. Er soll das Asylwesen effizienter gestalten. Die Juch-Besetzer sprechen von einem «diskriminierenden Asylregime». Diesen Frühling hatten sie aus Protest dagegen für ein Wochenende den gegenüberliegenden Pfingsweidpark besetzt. Die Stadtpolizei klärt derzeit ab, ob sie die Besetzung toleriert oder räumen wird. (red)