Aktivistinnen provozieren Karin Rykart

Kürzlich verschickte die Stadtzürcher Polizeivorsteherin Karin Rykart (Grüne) eine ungewohnte SMS. Empfängerin war eine Mitinitiantin der angekündeten, illegalen Frauendemo von nächstem Samstag, 7. März. Rykart forderte diese dazu auf, den Umzug doch bewilligen zu lassen.

Rykart bekam eine Absage. Per SMS. Und in Form einer Karikatur von sich selber. Eine solche klebten vermummte Aktivistinnen letzte Freitagnacht an das Parteisekretariat der Grünen, auch wenn sie gemäss einer Sekretariatsmitarbeiterin nicht die richtige Tür trafen. Die Aktivistinnen dokumentierten die Aktion auf der Website Barrikade.info. Bei Rykarts Aufforderung handle es sich um einen «lächerlichen Versuch, die traditionell unbewilligte Frauen*demo bewilligen zu lassen».

Seit den Achtzigern unbewilligt

Seit den Achtzigerjahren findet in Zürich zum internationalen Frauentag vom 8. März ein Umzug statt – immer unbewilligt. Vor 20 Jahren liefen 200 Frauen mit, 2019 kamen über 1000. Mehrmals ist es zu Konflikten mit der Polizei und Sachbeschädigungen gekommen.

Letztes Jahr verhinderte die Stadtpolizei, dass die Demo Richtung Bahnhofstrasse ziehen konnte. Aus Rache dafür, dass sie die übliche Route nicht nehmen konnten, versprayten Aktivistinnen kurz darauf das Haus von Polizeivorsteherin Rykart.

Eine Bewilligung hätte geholfen, die Demonstration dieses Jahr in «geordnete Bahnen» zu leiten, sagt Rykarts Sprecher Robert Soós. Nun werde die Polizei den Anlass «verhältnismässig» begleiten. Bisher hat sie den Umzug jeweils gewähren lassen, oft mit dem Verweis darauf, dass ein Grossteil friedlich demonstriere und sich unter den Demonstrantinnen viele Kinder befänden.

Hinter der illegalen Demonstration steht das Frauenbündnis Zürich. Dieses schreibt, dass sich die Bewegung nicht spalten lasse in «bürgerliche und revolutionäre Frauen».

Coronavirus hin oder her

Falls an der Frauendemo vom kommenden Samstag mehr als 1000 Menschen mitlaufen, wäre der Umzug gleich doppelt illegal. Denn in diesem Fall gehörte er in die Kategorie jener Grossveranstaltungen, die der Bund wegen der Corona-Gefahr verboten hat.

Die Aktionen zum Frauentag sollen aber trotzdem stattfinden. Gemäss der neusten Medienmitteilung des Frauenbündnisses und des Frauenstreikkollektivs würden die jetzigen Massnahmen des Bundes vor allem der Wirtschaft helfen. Stark gefährdete Menschen wie Detailshandelsangestellte, Pflegekräfte, Putzpersonal oder Pendlerinnen hingegen blieben ungeschützt.

«Solange Supermärkte, Bahnhöfe und Pendlerzüge nicht reorganisiert werden müssen, sehen wir keinen Grund, warum Veranstaltungen, die draussen und dazu noch in Bewegung sind, (...) nicht stattfinden sollen», heisst es in der Mitteilung. Menschen mit Grippesymptomen rät das Kollektiv aber, zu Hause zu bleiben.

Am Sonntag, dem offiziellen internationalen Frauentag, finden in Zürich weitere Aktionen statt. Gemäss den Organisatorinnen liege das Ziel darin, «alle Sonntagsarbeiten zu bestreiken, die Frauen im Haushalt, mit den Kindern, im Spital oder im Restaurant leisten». Auch für den Hauptanlass am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sechseläutenplatz wurde laut Sicherheitsdepartement keine Bewilligung beantragt.