Anbandeln unter dem Tannenbaum

Es ist ein garstiger Samstagabend. Eben hat es angefangen zu nieseln, der Wind bläst um die Ecken und schüttelt die Lichterketten über dem Weihnachtsdorf beim Bellevue durch. Trotzdem herrscht Hochbetrieb.

Noch sind viele Familien auszumachen, die zwischen den Hütten flanieren und nach Weihnachtsgeschenken Ausschau halten. Doch nach 20.30 Uhr ändert sich das Publikum. Dann ist der Platz schlagartig geflutet mit 25- bis 45-Jährigen – und plötzlich geht es nicht mehr nur um Geschenke.

Vor den Markthütten, auf denen in grossen Lettern «Glühwein» zu lesen steht, bilden sich immer längere Schlangen. Die Pappbecher mit dem dampfenden Getränk sind das omnipräsente Accessoire. Das ist aber nicht das Einzige, was die Besucher an diesem kalten Winterabend warm hält: Es wird geschäkert, dass die Funken fliegen.

Flirtanfänger und Profis

Die meisten sind in Gruppen unterwegs. Mehrheitlich nach Geschlechtern getrennt. Perfekt geschminkte und frisierte Frauen stehen plaudernd beieinander und prüfen nebenbei die Umgebung. Da und dort huschen längere Blicke hin und her, vielleicht sogar ein aufforderndes Lächeln.

An einem offenen Feuer unter dem grossen Tannenbaum legt sich eine junge Frau richtig ins Zeug, zwirbelt an ihren Haaren, blickt aufreizend von unten zu dem Mann hoch, den sie offensichtlich ins Visier genommen hat. Er weiss noch nicht so recht, wie ihm geschieht, und nuckelt verlegen an seinem Glühwein.

Andernorts beginnen die Jungs das Pfauenrad zu schlagen und versuchen, mit lockeren Sprüchen zu trumpfen. Die Mädchen quittieren das mit ganz viel Lachen – meist etwas zu lange und zu laut, damit wirklich klar wird, dass das Interesse gegenseitig ist.

Ab 21 Uhr entfaltet der Glühwein seine Wirkung, den die Leute in den Markthütten seit Stunden literweise ausschenken. An einem Tisch hat es sich eine Gruppe Touristen gemütlich gemacht, die ganz offensichtlich schon seit längerem dem Alkohol frönt.

«Schau mal, jetzt liegt der schon wieder auf dem Boden», sagt eine Frau, als einer der Männer von der Bank kippt. «Are you okay?», will seine Begleiterin wissen. Es sieht nicht danach aus. Das hindert ihn allerdings nicht daran, lauthals zu singen. «Schingl bells, schingl bells, schingl allawaaay!» Eingreifen muss aber niemand. Alles bleibt friedlich. Die Polizei hat während des ganzen Abends nichts weiter zu tun, als alles von ihrem Posten aus zu beobachten.

Schnell alles klarmachen

Inzwischen ist es kurz vor 22 Uhr. Dann ist Ladenschluss im Weihnachtsdorf. Einzig im Fondue-Chalet und im Daa-Vos Après Ski gehts bis Mitternacht weiter. Eine Gruppe junger Männer und Frauen hat sich dort vor dem Eingang versammelt. «Wir sollten uns überlegen, wo wir heute Nacht schlafen. Ich finde, alle ­zusammen an einem Ort», sagt einer von ihnen. Sein Freund nickt eifrig. «Erst mal drei Liter Bier trinken, dann schauen wir weiter», antwortet eine der ­Frauen. «Was? Das ist Bier? Ich dachte, du trinkst Rivella.» Alle lachen. Viel zu laut.

Aus dem Après-Ski-Chalet pumpt bereits der Bass. Im roten Licht drängen sich die Menschen, und es ist so heiss, dass es aus den offenen Türen und Fenstern in die kalte Nacht hinausdampft wie aus der «Hölle! Hölle! Hölle!». Wer noch Platz findet, geht hinein. Alle anderen ziehen weiter in die Stadt. Einige von ihnen frisch verbandelt – mit engelsgleichem Lächeln im Gesicht.