Arm unter Reichen

Mitten in Zürich hat Ana Ferreira* Hotelzimmer geputzt, drei Jahre lang. Von der Stadt kennt sie trotzdem nur den Weg zwischen Hotel und HB. Meistens fuhr sie nach der Arbeit direkt nach Hause, in eine Wohnung rund 40 Zugminuten ausserhalb.

«Mir fehlt das Geld, um auswärts etwas zu trinken oder essen zu gehen.»Ana Ferreira, Putzfrau

Ferreira ist 24 Jahre alt. Das angesagte Zürich mit seinen Bars und Restaurants bleibt ihr verschlossen. «Mir fehlt das Geld, um auswärts etwas zu trinken oder essen zu gehen.»

Wie Ferreira ergeht es rund 17'000 Menschen. Sie arbeiten in der Stadt und verdienen weniger als 4000 Franken (100 Prozent, brutto). Diese Schlechtverdienerinnen machen rund 4,5 Prozent aller in der Stadt Beschäftigten aus. Diese Auswertung hat das Sozialdepartement kürzlich erstmals durchgeführt.

Im Viersternhotel, in dem eine Übernachtung mindestens 250 Franken kostet, erhielt Ana Ferreira den Mindestlohn in der Reinigungsbranche: 18.80 Franken pro Stunde, netto. Darin inbegriffen sind ein 13. Monatslohn und vier Wochen Ferien. Würde Ferreira 45 Stunden die Woche putzen, hätte sie pro Monat genau 3384 Franken verdient. Doch das geschah selten. Zwar sei sie fast immer auf Abruf bereitgestanden. Aber wenn Gäste ausblieben, bekam sie frühmorgens ein SMS: heute nicht. «Oft schaffte ich im Monat zwischen 2800 und 3000 Franken», so Ferreira.

Sie bleiben unsichtbar

Zwei Drittel der 17 000 Schlechtverdienenden sind Frauen. Ein Grossteil hat keine abgeschlossene Ausbildung. Oft reden sie schlecht Deutsch. Ana Ferreira, die in Portugal aufgewachsen ist, passt in dieses Muster. Arbeit finden Menschen wie sie vor allem in der Reinigung, der Gastronomie und dem Detailhandel.

«Service Class» nennt der deutsche Soziologen Andreas Reckwitz diese Gruppe. Sie befindet sich auf der Kehrseite des Aufstiegs, den eine akademische Mittelschicht in vielen Städten hingelegt hat. Die Hochschulabgängerinnen erhalten kreative Jobs, die gut entlöhnt werden und Ansehen bieten.

Den Mitgliedern der «Service Class» hingegen bleiben monotone, anstrengende Anstellungen, sogenannte Normalisierungsarbeit. Deren Ziel besteht darin, einen Normalzustand aufrechtzuerhalten, zum Beispiel saubere Hotelzimmer. Prestige bringe das nicht, schreibt Soziologe Reckwitz. Körperliche Arbeit habe in der Spätmoderne keinen gesellschaftlichen Kredit mehr.

«Ende Monat blieben oft nicht mehr als 200 Franken übrig.»Ana Ferreira, Putzfrau

«Ohne uns würde vieles in der Stadt nicht funktionieren. Trotzdem nimmt uns niemand wahr», sagt Ana Ferreira. Sie habe das Gefühl, in einer abgeschotteten Parallelwelt zu leben.

Das knappe Budget verstärkt dieses Gefühl. Ein wichtiger Teil von Ferreiras Lohn geht für die Fixkosten weg. Miete, ÖV-Abo, Krankenkasse. Zum Einkaufen fährt sie nach Deutschland, einmal pro Woche. Ansonsten bleibe sie oft zu Hause. Ein Museum hat sie noch nie gesehen. Arzt oder Zahnarzt besucht Ferreira nicht in der Schweiz. Beides verschiebt sie auf jene Woche, wenn sie nach Portugal fährt.

Ende Monat blieben oft nicht mehr als 200 Franken übrig, sagt Ferreira. Viele ihrer Arbeitskolleginnen, vor allem jene mit einer Familie, hätten zwei Jobs. «Am Tag putzen sie in Hotels, am Abend in Büros.»

Mit einem Tieflohn in der Stadt eine Wohnung zu finden, gelingt wenigen. «Die meisten wohnen ausserhalb», sagt Duarte Pacheco von der Gewerkschaft Unia. Dabei würden kurze Wege ihren Alltag deutlich erleichtern.

Eine Ausnahme ist die Italienerin Eva Russo*. Seit drei Jahren arbeitet sie in Zürcher Gastrobetrieben, mal an der Front, mal am Buffet, für rund 2800 bis 3500 Franken netto pro Monat. Russo hat sich eine günstige Wohnung in Schwamendingen ergattert. Ihre Freizeit beschreibt sie aber ähnlich wie Ferreira. Selten im Ausgang, oft daheim. «Von Italien aus wirken die Schweizer Löhne sehr hoch», sagt Russo. Ihr sei nicht bewusst gewesen, wie viel der Alltag hier koste.

«Neue Form von Stipendien»

Auch die teilweise harten Umgangsformen seien belastend, sagt Pacheco. Ferreira berichtet von fast unerfüllbaren Anforderungen (zehn Minuten pro Hotelzimmer), unbezahlten Überstunden, der Unsicherheit, ob sie am nächsten Tag arbeiten könne. «Viele Tieflohnjobs sind auf Stundenbasis», sagt Pacheco. Das führe zu Dauerstress. Lange bleibe offen, ob bis Ende Monat genug Geld zusammenkommt.

Schlechte Erfahrungen hat auch Eva Russo gemacht. Die Mittdreissigerin berichtet von freien Tagen, die nicht am Stück gewährt werden; von Trinkgeld, das mit zu vielen Mitarbeiterinnen geteilt werden muss; von einer Entlassung, weil sie sich gegen eine ungerechte Behandlung wehrte. «Die Arbeitgeber können auf eine fast unbegrenzte Zahl von Arbeitskräften ohne Ausbildung zurückgreifen», sagt Duarte Pacheco. Diese leichte Ersetzbarkeit erhöhe den Druck.

Aus Sicht der Unia und der Zürcher Linken bildet ein Lohn von 4000 Franken brutto das Minimum, um in Zürich «anständig leben zu können».

Weiterbildung kostet

Die Stadt hat aber keine direkten Mittel, um bei der Lohnhöhe mitzureden. Sie versucht daher, anders einzugreifen. Oft folgen schlechte Löhne aus fehlender Bildung. «Daher fördern wir auch die Qualifizierung von Schlechtausgebildeten im Arbeitsmarkt», sagt Sozialvorsteher Raphael Golta (SP). Das Problem dabei: Weiterbildungen kosten. Den Schlechtverdienenden fehlt das nötige Geld. «Daher entwickeln wir gerade eine neue Form von Stipendien», sagt Golta.

In der Reinigungsbranche und der Gastronomie gilt ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV). Ernst Bachmann, Präsident von Gastro Zürich, bezeichnet den darin festgelegten Mindestlohn – es sind 3470 Franken brutto pro Monat, mal 13 – als «nicht schlecht». Dazu kämen die Mahlzeiten, die teilweise inbegriffen seien. Zum Minimallohn angestellt würden Einsteiger ohne Lehre und Deutschkenntnisse. «Sie fänden sonst gar keinen Job», sagt Bachmann. Wer sich Mühe gebe, steige rasch auf, auch lohnmässig.

In der Reinigung seien die Mindestlöhne dank dem GAV gerade um 2 bis 3,4 Prozent gestiegen, sagt Karin Funk, Geschäftsführerin des Branchenverbandes Allpura. Ana Ferreira zum Beispiel würde bei der Hotelreinigung nun 19.20 statt wie letztes Jahr 18.80 Franken auf die Stunde verdienen. «In den letzten 15 Jahren haben wir die Mindestlöhne mit den Gewerkschaften um über 25 Prozent anheben können. Sie setzen eine faire Untergrenze», sagt Karin Funk.

Ana Ferreira und Eva Russo verfolgen beide das gleiche Ziel: ihr Deutsch zu verbessern. «Ohne gutes Deutsch gibts keine gute Arbeit», sagt Ferreira. Doch die Kurse kosten. Und oft fehlt wegen unregelmässiger Arbeitseinsätze die Zeit dafür.

* Namen geändert