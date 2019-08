Badigäste zahlen nicht – 1400 Franken Verlust in zwei Stunden

Der Regen gibt den Betreibern der Restaurants und Kioske der 17 Stadtzürcher Sommerbäder eine Verschnaufpause. Tausende Kundinnen und Kunden haben sie bedient, seit sie am 11. Mai in die Saison gestartet sind. Schon Mitte Juli ist der millionste Badegast gezählt worden.

Doch wie sich herausstellt, haben einige Gäste eine eigene Vorstellung davon, welche Dienstleistungen zum Eintritt ins Freibad dazugehören. «Mir ist aufgefallen, dass unser Warenaufwand an gut frequentierten Tagen viel zu hoch ist und wir teils Defizite einfahren», sagt beispielsweise Jörg Kümin, Geschäftsleiter des Restaurants Vrenelisgärtli im Sportzentrum Heuried.

Randvolles Tablett, aber nichts bezahlt

Um der Sache nachzugehen, hat er deshalb an einem schönen Sommertag mit über 4000 Besuchern während zweier Stunden im Restaurant die Situation beobachtet. «In diesen zwei Stunden habe ich 91 Gäste gezählt, die etwas im Selbstbedienungsrestaurant geholt, aber nicht bezahlt haben. Darunter vierköpfige Familien, die Essen für 120 Franken auf ihren Tabletts hatten», so Kümins Fazit. Auch nachdem diese Gäste gegessen hätten, seien sie nicht zur Kasse zurückgekehrt, um nachträglich zu bezahlen. «In diesen zwei Stunden allein sind uns rund 1400 Franken Einnahmen entgangen», sagt Kümin.

«Wenn viele Leute kommen, können wir unmöglich kontrollieren, ob jemand bezahlt hat oder nicht.»Jörg Kümin,

Geschäftsleiter Restaurant Badi Heuried

Einen Teil des Problems sieht Kümin in der speziellen architektonischen Situation in seinem Restaurant: «Man kann den Selbstbedienungsbereich durch drei Zugänge betreten und wieder verlassen – auch ohne dabei an der Kasse vorbeizumüssen. Wenn viele Leute kommen, können wir unmöglich kontrollieren, ob jemand bezahlt hat oder nicht.»

Gemeinsam mit dem Sportamt der Stadt habe er nach Lösungen gesucht und inzwischen eine zweite Kassenstation installiert, um dem Besucherandrang besser begegnen zu können und die Wartezeiten zu verkürzen. In den nächsten Tagen wird Kümin zusätzlich Schwenktüren montieren, damit Ein- und Ausgang klarer signalisiert sind und die Gäste in eine Richtung strömen. «Ich hoffe, dass diese Massnahmen zu einer Verbesserung der Situation führen werden.»

Porzellan im Müll entsorgt

Das ist allerdings nicht das einzige Problem, mit dem Kümin seit Beginn der Pacht vor zwei Jahren zu kämpfen hat: Das Porzellangeschirr, das er in seinem Restaurant verwendet, wurde immer weniger. «Viele Gäste nehmen das Geschirr mit auf die Liegewiesen und Terrassen ausserhalb des Restaurants. Dort kann es nicht nur zerschlagen und die Scherben zu Verletzungen führen, das Geschirr wurde oft auch nicht wieder zurückgebracht – manche haben es einfach im Müllcontainer entsorgt.»

Allein der Verlust des Porzellans koste mehrere Hundert Franken pro Tag, sagt Kümin. Deshalb sei er in dieser Sommersaison auf rezyklierbares Einweggeschirr umgestiegen. «Das kommt auch nicht bei allen gut an, ist aber die sicherere Lösung. In der Wintersaison verwenden wir wieder unser Porzellangeschirr.»

Besteck entwenden zum Grillieren

Ähnliches erlebt Maria Testas-Marques, die Pächterin des Restaurants im Freibad Allenmoos. «Wir müssen jedes Jahr für mindestens 1000 Franken neues Geschirr kaufen», sagt sie. Dabei handle es sich nicht nur um Teller, Gläser und Besteck, die nach dem Essen nicht zurückgebracht werden. Einige würden sich die Sachen einfach nehmen, wenn sie an einer der Grillstellen im Bad ihr eigenes Essen kochen. «Sie holen sich alles – auch Salz und Pfeffer –, ohne zu fragen, und werden zum Teil sogar wütend, wenn ich sie darauf aufmerksam mache, dass sie ihr eigenes Geschirr mitbringen und sich hier nicht einfach bedienen können», sagt Testas-Marques.

Genuss mit Aussicht: Gäste im Restaurant Freibad Allenmoos. (Bild: TA)

Während Testas-Marques auch in Zukunft kein Einweggeschirr in ihrem Betrieb nutzen will, sieht Mischa Studer, seit 13 Jahren Restaurantleiter im Freibad Letzigrund und im Seebad Wollishofen, keine andere Möglichkeit. Porzellan funktioniere in der relativ kleinen Badi Wollishofen zwar gut, im Letzi habe er aber schon immer Einweggeschirr verwendet – seit zwei Jahren biologisch abbaubares. «Anders wäre es mit den Infrastrukturen, die uns dort zur Verfügung stehen, gar nicht möglich. Architekt Max Frisch hat den Kiosk damals nicht für die gut 7000 Gäste konzipiert, die wir mittlerweile an schönen Sommertagen hier bedienen.»

Degustieren beim Anstehen

An einem schönen Tag verarbeiten Studer und sein Team rund 1000 Bestellungen. «Wenn wir das alles auf Porzellan servieren würden, brauchten wir 3000 bis 4000 Teller – und eine grössere Küche.» Es würde ihn auch nicht verwundern, wenn gewisse Leute dann das Geschirr nicht zurückbrächten. «Bei uns retournieren sie die Tabletts auch nicht immer. Natürlich könnten wir mit Depots arbeiten, aber dann würde es erst richtig kompliziert werden.» Es gebe eben überall faule Menschen, sagt Studer.

Spezielle Preise für kleine Gäste: Im Restaurant Hiltl am Strand im Seebad Mythenquai gibt's Kinderschalen. (Bild: TA)

Und Hungrige! So könne es im Restaurant Hiltl am Strand im Seebad Mythenquai schon mal vorkommen, dass Gäste beim Anstehen an der Kasse bereits die Pommes «degustieren», wie Geschäftsführer Rolf Hiltl sagt. Eingeschritten werde in einem solchen Fall allerdings nicht. «Wir können auch nicht ständig kontrollieren, ob jemand etwas in der grossen Baditasche verschwinden lässt. Aber wir führen Stichproben durch.» Essen und Trinken werde stets gegen Quittung ausgegeben. «Wir überprüfen einfach punktuell, ob die Gäste eine solche Quittung haben. Wir haben den Eindruck, dass die meisten Gäste ehrlich sind», sagt Hiltl. Konkrete Zahlen, wie viele Personen ohne Quittung das Restaurant mit Essen verlassen, nennt er nicht.

«Wenn viele Leute kommen und alle Hunger haben, dann muss es schnell gehen.»Rolf Hiltl,

Geschäftsführer Restaurant Badi Mythenquai

Probleme mit Zechprellern gab es, als Hiltl vor über fünf Jahren Kinderschalen für fünf Franken eingeführt hat. «Damals versuchten Erwachsene immer mal wieder, für sich selbst eine solche Schale zu kaufen – und haben sie zum Teil auch randvoll gestopft und mit Kollegen geteilt», erinnert er sich. Inzwischen können nur noch jene Gäste eine solche Schale kaufen, die auch ihr Kind dabeihaben. So habe man das Problem in den Griff bekommen.

Wie Kümin brauchte auch Hiltl zwei Saisons, bis alle Abläufe im Restaurant optimiert waren. «Wenn viele Leute kommen und alle Hunger haben, dann muss es schnell gehen. Mittlerweile funktioniert dank unseres super Teams alles reibungslos.»