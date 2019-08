Best of Street Parade 2019: So tanzt Zürich

Die grösste Technoparade der Welt lockt erneut Hunderttausende Fans nach Zürich, die friedlich am Seebecken feiern. Damit werden sie dem Motto der 28. Street Parade «Colours of Unity» gerecht, die eine Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit und Toleranz sein will.

Techno-Fans jeden Alters tanzen seit 13 Uhr entlang der Parade zu wummernden Beats. Die 28 Love Mobiles rollen noch bis 22 Uhr über die 2 Kilometer lange Umzugsroute vom Utoquai im Zürcher Seefeld bis zum Hafendamm Enge. Die Musik auf den Bühnen spielt bis 24 Uhr. (sda)