Betagter Mann erschiesst Frau und dann sich selbst

In der Stadt Zürich lief am heutigen Freitagmorgen ein grösserer Polizeieinsatz. In einer Wohnung im Albisriederdörfli am Fuss des Uetlibergs sind am Freitagvormittag zwei tote Personen aufgefunden worden. Es handelte sich laut der Stadtpolizei um einen Mann und eine Frau, beide im hohen Alter. Aufgrund erster Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der Mann zuerst die Frau mit einer Schusswaffe getötet und hat und anschliessend die Waffe gegen sich selbst richtete.

Entdeckt wurden die beiden leblosen Körper aufgrund eines Anrufs in einem Mehrfamilienhaus hinter der Migros-Filiale an der Albisriederstrasse. In der Nachbarschaft gab es einige Aufregung, weil die Polizei zunächst in Vollmontur vorgefahren war, wie eine Anwohnerin sagt. Als den Beamten klar war, dass keine Bedrohung für Dritte bestand, verzichteten sie dann aber darauf, den Ort des Geschehens abzusperren. Lediglich die Bewohner der betroffenen Liegenschaft wurden angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Dann machten sich Forensiker der Kriminalpolizei an die Spurensicherung.

Ein weiterer Einsatz ganz in der Nähe

Für Verwirrung hatte am Morgen eine Meldung gesorgt, wonach die Toten in der Nähe des Albisriederplatzes gefunden wurden. Diese erwies sich als falsch. Noch mehr Verwirrung im Quartier löste die Tatsache aus, dass auch vor dem Albisriederhaus 200 Meter stadteinwärts vier bewaffnete Polizisten stationiert waren. Darin befindet sich ein Sozialamt der Stadt Zürich. Wie sich später ergab, war dort eine Drohung eines Mannes eingegangen, der kurz nach 12.30 Uhr im Kreis 11 festgenommen wurde. Die beiden Fälle hatten nichts mitenander zu tun. Den Einsatz vor dem Albisriederhaus beendete die Polizei kurz nach dem Mittag.

Der Einsatz vor dem Sozialzentrum im Albisriederhaus. Bild: Reto Oeschger

(hub/ema/SDA)