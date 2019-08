Blaulichtorganisationen rüsten für die Street Parade auf

Vorschriften für Drohnen

Die Stadtpolizei Zürich rät in einer Medienmitteilung dringend davon ab, an der Street Parade mit Drohnen zu fliegen. Würden mit Drohnen Menschenleben, die Gesundheit von Personen oder Sachen Dritter gefährdet – was bei einem Überflug von Menschenmengen an der Street Parade in der Regel der Fall sein werde – könnten die Betreiberinnen und Betreiber kontrolliert und ans Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) rapportiert werden. Beim BAZL liegt die Strafverfolgungskompetenz.



Schon während des Züri-Fäscht beschäftigten private Drohnen über dem Festgelände die Polizei. Allein am Samstag habe man mehrere Dutzend Drohnen registriert, meldete die Stadtpolizei Zürich nach dem Fest – und kündigte an, Massnahmen für künftige Grossanlässe zu prüfen, etwa ein Flugverbot. Ein solches hat es beim Züri-Fäscht nicht gegeben.



Ein Verbot bringe jedoch nur dann etwas, wenn man auch die technischen Mittel habe, um es durchzusetzen, gab die Polizei zu bedenken. Diesbezüglich stecken man noch in der Anfangsphase, sagte Sprecher Marco Cortesi. Man prüfe derzeit geeignete technische Systeme.



Zwar ist es grundsätzlich erlaubt, mit privaten Drohnen ohne Bewilligung über öffentlichen Grund zu fliegen. Doch gibt es rechtliche Schranken: So dürfen Drohnenpiloten nicht näher als 100 Meter an Menschenansammlungen heran. Auch das Überfliegen grosse Personengruppierungen ist untersagt. Für Ausnahmen dieser Regelung bräuchte es eine Bewilligung des Bundesamts für Zivilluftfahrt. (hwe/saf)