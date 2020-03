Braucht dieser Zürcher Platz auch Schatten?

Die Vehemenz, mit welcher der grünliberale Gemeinderat Sven Sobernheim plötzlich argumentierte, überraschte alle. In einer rasanten Geschwindigkeit reihte er Satz an Satz, holte kaum Luft, wurde lauter und lauter. Seine Quintessenz: Entweder sage man Nein zur neuen Rathausbrücke aus Beton, oder man befürworte sie, fordere aber nicht noch ein paar Sonnenschirme.

Nur wenige Minuten zuvor hatte noch kaum etwas auf eine engagierte Gegenrede hingedeutet. Die Gemeinderätinnen und -räte waren sich einig: Das Neubauprojekt der Rathausbrücke erachten sie als sinnvoll. Einzig der Durchgang vom Weinplatz auf die Gemüsebrücke, wie sie im Volksmund auch genannt wird, sei wohl zu eng. Mit einem Änderungsantrag forderten sie den Stadtrat auf, sicherzustellen, dass dieser breiter wird.

Einstimmig verabschiedete der Rat den Antrag und bewilligte für die Projektierung des Neubaus zusätzliche 2,76 Millionen Franken. Mit diesem zusätzlichen Geld erarbeitet das Projektteam um die Firma Bänziger Partner AG, 10:8 Architekten und F. Preisig AG nun das Vor- und Bauprojekt aus. Die Eckwerte: Baubeginn 2023, Bauende 2026, Baukosten rund 32 Millionen Franken. Das Team bekam im vergangenen Mai den Zuschlag. Die Stadt hob besonders die vielen freien Flächen und den Platzcharakter hervor.

GLP stand allein da

Der AL-Gemeinderätin Olivia Romanelli fehlt aber Schatten auf dem Platz. Eine weitere Hitzeinsel in Zürich drohe. Deshalb will Romanelli, dass der Stadtrat prüft, ob es mögliche Schattenspender im Sommer auf dem Platz geben könnte. «Bäume auf einer Brücke zu pflanzen, wäre wohl schwierig», gestand sie ein, «aber man könnte zum Beispiel eine filigrane auf- und abbaubare Stahlkonstruktion mit Sonnenstoren hinstellen, eine Art Markthalle.»

Der Grünliberale Sobernheim sah ebendies ganz anders. In seinem hastig vorgetragenen Votum erinnerte er noch einmal an die gescheiterten Versuche, Zürichs Plätzen im Nachhinein Schatten zu spenden - an die verwehten Sonnenschirme vom Sechseläutenplatz, an das gerissene Sonnensegel über dem Münsterhof. Er freue sich schon, wenn dereinst bei der Limmatreinigung Sonnenschirme aus dem Fluss gefischt werden. Er beantragte entsprechend, Romanellis Vorstoss abzulehnen.

Diese Meinung teilten einzig seine GLP-Kollegen. Selbst die SVP zeigte sich erstaunt. Dieses schnell vorgetragene Votum habe jetzt alles «extrem dramatisiert», sagte Stephan Iten. Und AL-Stadtrat Richard Wolff sprach von einer etwas «paradoxen Intervention». Das würde ja bedeuten: «Entweder eine heisse Brücke oder gar keine Brücke.» Der Stadtrat nehme den Vorstoss gerne entgegen, sagte Wolff. Mit 93 zu 10 Stimmen wurde der Auftrag schliesslich erteilt.