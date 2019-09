Brennende Container und Tränengas auf Spielplatz bei Demos in Zürich

Die bewilligte Kundgebung «Marsch fürs Läbe» am Samstagnachmittag in Zürich ist durch Teilnehmende einer unbewilligten Demonstration gestört worden. Es gab mehrere Angriffe auf Polizisten und Sachbeschädigungen.

Mindestens zwei Polizisten wurden durch Wurfgegenstände verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Sie kontrollierte weit über hundert Personen. Mindestens eine Person wurde festgenommen.

Die Teilnehmenden der bewilligten Demonstration «Marsch fürs Läbe» versammelten sich gegen 14 Uhr auf dem Turbinenplatz. Gegen 15 Uhr formierten sich die über tausend Personen, um auf der bewilligten Route zu demonstrieren.

Kurz vor 14 Uhr versammelten sich auf der Josefwiese mehrere hundert Personen, um eine unbewilligte Gegendemo zu starten. Die Polizei trat mit Dialogteams an beiden Orten auf, um mit den Teilnehmenden in Kontakt zu treten.

Bei Personenkontrollen wurden Gegenstände sichergestellt, die auf eine beabsichtigte Störung des bewilligten #MarschfürsLäbe hindeuten.

Für #prochoice verweisen wir auf die bewilligte Demo ab #Helvetiaplatz. Alle sollen ihre Kundgebungsfreiheit friedlich wahrnehmen können. ^je — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Gleichzeitig versammelten sich auf dem Helvetiaplatz mehrere hundert Personen und starteten gegen 15 Uhr zu einer friedlichen, bewilligten Demonstration. Dazu aufgerufen hatte die Juso. Ihr zufolge haben 500 Teilnehmer an der friedlichen Gegendemo teilgenommen.

Der bewilligte, friedliche Demonstrationszug im #Kreis4 ist zurück auf dem #Helvetiaplatz. ???????? — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Eine laute, friedliche und bunte Gegendemo mit rund 500 Aktivist*innen geht zu Ende! Viel Liebe für alle die da waren?? — JUSO Stadt Zürich (@jusozueri) September 14, 2019

Wurfgegenstände in Kinderwagen

Den Teilnehmenden auf der Josefwiese wurde mitgeteilt, dass eine Demonstration nicht geduldet, eine Kundgebung auf der Wiese aber toleriert würde. Trotzdem setzten sich kurz nach 14.15 Uhr mehrere hundert Personen in Bewegung und marschierten in Richtung Turbinenplatz. Die Teilnehmenden waren zum Teil mit Kinderwagen unterwegs, in denen sich Wurfgegenstände befanden.

Um die unbewilligte Demonstration zu stoppen und ein Aufeinandertreffen dieser mit dem «Marsch fürs Läbe» zu verhindern, setzte die Polizei Gummischrot und Reizstoff ein. Die Polizisten wurden an verschiedenen Orten mit Wurfgegenständen, wie Flaschen, Steinen usw. beworfen, und mehrere kleinere Gruppierungen versuchten an den Polizeisperren vorbeizukommen.

Gleichzeitig zündeten unbekannte an mehreren Orten Container an und blockierten einzelne Strassenzüge mit Baustellenmaterial. Die Feuerwehrleute von Schutz & Rettung Zürich wurden bei den Löscharbeiten teilweise angegriffen und behindert.

Vermummte Personen aus dem unbewilligten Demonstrationszug sind auf der Limmatstrasse und haben diese mit Containern und Baustellenmaterial blockiert. An verschiedenen Orten brennen Container. ^je — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Brennender Container am Limmatplatz in Zürich. Bild: Leser-Reporter

«Überall hat es Familien mit kleinen Kindern»

Nach 15.30 Uhr meldeten Leser, die Polizei sei auf der Josefwiese eingeschritten. Mit Tränengas habe sie versucht, Demonstranten davonzutreiben. Eine Leser-Reporterin war besorgt, weil sich beim schönen Wetter viele Familien mit kleinen Kindern auf der Wiese aufhielten. Ihr zufolge sind mehrere unbeteiligte Personen mit Tränengas in Kontakt gekommen.

«Es ist sehr unschön im Moment auf der Josefwiese», sagt die Leserin. «Mehrere Polizisten haben gerade eben die Wiese gestürmt und versucht, Demonstranten mit Tränengas davonzutreiben.» Zum Tränengaseinsatz sei es direkt neben einem Spielplatz gekommen. Es seien viele Leute auf der Josefwiese, die mit der Demo nichts zu tun hätten. «Überall hat es Familien mit kleinen Kindern. Die Leute waschen sich Tränengas aus den Augen.» Sie versuche jetzt gerade, mit ihren eigenen Kindern an einen anderen Ort zu gelangen, so die Leserin.

«Marsch fürs Läbe» gestoppt

Die Polizei stoppte den bewilligten «Marsch fürs Läbe» aus Sicherheitsgründen, um ein Aufeinandertreffen mit zum Teil vermummten Gegendemonstranten zu verhindern. Der bewilligte Umzug konnte gegen 15.45 wieder gestartet und auf einer verkürzten Route kurz nach 16.30 Uhr ohne weitere Zwischenfälle zu Ende geführt werden.

Um zirka 16.45 Uhr stoppte die Stadtpolizei Zürich weit über hundert Personen im Kreis 5, die mutmasslich an der unbewilligten Demonstration teilgenommen hatten. Diese Personen wurden kontrolliert.

Beeinträchtigungen auch im ÖV

Die Demonstrationen führten auch zu Verkehrsbehinderungen. Wer mit dem Auto in die Stadt fuhr, wurde schon an den Stadtgrenzen auf «Behinderungen wegen einer Demonstration in der Innenstadt» hingewiesen. Auch im öffentlichen Verkehr kam es zu Beeinträchtigungen.

Diverse Tram- und Buslinien: Umleitungen und Unregelmässigkeiten in der Zürcher Innenstadt https://t.co/7CAybEvz4C — ZVV-Contact (@zvv_contact) September 14, 2019

(oli/sda)