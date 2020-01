Ende des Zweitwohnungsmarktes?

Sie sind ein Reizthema in der Zürcher Wohnbaupolitik: Zweitwohnungen, Business-Apartments und Airbnb-Unterkünfte. Linke und Grüne stören sich seit langem an solchen Wohnungen, weil sie ihrer Ansicht nach den normalen Wohnraum verknappen, die Mietpreise in die Höhe treiben und zu einer Verödung der Innenstadt beitragen.

Deshalb fordern sie von der Stadt, der Ausbreitung solcher Apartments einen Riegel zu schieben. Bereits 2009 hatte der damalige AL-Gemeinderat Niklaus Scherr in einer dringlichen Motion verlangt, die städtische Bau- und Zonenordnung so zu ergänzen, dass Zweitwohnungen, touristische Nutzungen und Business-Apartments nicht mehr dem Wohnanteil zugerechnet werden dürfen. Für die Europaallee hätte das zum Beispiel bedeutet, dass anstelle von 170 Hotelzimmern gewöhnliche Wohnungen entstanden wären.

Der Stadtrat lehnte eine solche Regulierung des Zweitwohnungsmarkts bisher ab, und das Geschäft ging schon mehrmals zwischen Parlament und Regierung hin und her. Gestern Abend nun beantragte der Stadtrat dem Parlament, Scherrs Motion als erledigt abzuschreiben.

Gegen Zweckentfremdung

Doch das wollte sich die linksgrüne Mehrheit nicht bieten lassen. Statt den Vorstoss zu beerdigen, sprach sich der Rat mit 66 zu 54 Stimmen für einen neuen Auftrag an die Stadtregierung aus. Diese soll innert Jahresfrist eine Vorlage für eine Änderung der Bau- und Zonenordnung präsentieren, mit dem Zweck, «dass Hotelnutzungen, gewerblich kommerziell genutzte Zweitwohnungen sowie dem Tourismus dienende Beherbergungsflächen nicht dem Wohnanteil anzurechnen sind». Bereits bestehende Hotelnutzungen sollen von der neuen Regelung ausgenommen werden.

Niemand wolle bestehenden Hotelbetrieben das Leben schwer machen oder alle Business-Apartments aus der Stadt verjagen, ­sagte Andrea Leitner (AL). Aber es gehe um die Sicherung von Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung. Nicole Giger (SP) prophezeite, das Angebot an Business-Apartments werde weiter zu­nehmen, die Nachfrage steige. ­Brigitte Fürer (Grüne) hofft auf eine schnelle Umsetzung, «damit nicht noch mehr Wohnraum zweckentfremdet wird».

«Linker Populismus»

Andri Silberschmidt (FDP) warnte vor negativen Folgen für Wirtschaft, Tourismus und Standortattraktivität und sprach von linkem Populismus. Es sei verfehlt, über die Bau- und Zonenordnung Vorschriften zu erlassen, deren Auswirkungen auf die Quartiere gänzlich ungewiss seien. «Die Linke versucht hier, ein gar nicht existierendes Problem zu regulieren.» Denn die Zahl der Zweitwohnungen bewege sich in Zürich auf einem absolut überschaubaren Niveau. Zudem warnte Silberschmidt, dass private Airbnb-Anbieter und Hotels etwa bei Umbauten mit einem «Flickenteppich bürokratischer Vorschriften» eingeschränkt würden.

Thomas Schwendener (SVP) verriet zwar gewisse Sympathien für den Antrag der Linken. Das Problem sei vorhanden, allerdings dürfe man «nichts überstürzen». Zudem gehe der Antrag zu sehr in Richtung Beschränkung der Eigentumsfreiheit.

Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) versicherte, der Stadtrat sei sich des Problems mit den Business-Apartments durchaus bewusst. Solche Häuser könnten negative Auswirkungen aufs Quartierleben haben. Er stellte eine konkrete Vorlage in Aussicht. Allerdings werde diese zu einer Knacknuss, weil es im Zweitwohnungsbereich komplexe Abgrenzungsprobleme gebe. «Es braucht eine sorgfältige Analyse, damit die Regelung rechtlich Bestand hat.»

Erst vor kurzem haben SP, Grüne und AL eine weitere Motion zur Regulierung von Zweitwohnungen lanciert: Anbieter von Business-Apartments und touristisch genutzten Wohnungen sollen registriert werden.

Wohnungen auf Zeit: Der Markt wächst ständig

Führt der Urlaub oder die Arbeit nach Zürich, mieten Besucher statt eines Hotelzimmers immer häufiger eine Wohnung. Im letzten Jahr waren 2100 fertig möblierte Zweitwohnungen für Kurzaufenthalter verfügbar. Zählt man jene Wohnungen dazu, welche vier Monate oder länger gemietet wurden, sind es gar 3270 Wohnungen. Das entspricht einem Plus von 370 Wohnungen. Ein Blick auf die Statistik der Stadt Zürich zeigt: Jedes Jahr werden es mehr. Waren es 2017 noch 2760 Apartments, wuchs der Bestand im Folgejahr bereits auf 2900 Wohnungen.

Es wird weiter gebaut

Ein Ende des Apartmentbooms ist nicht in Sicht, an diversen Standorten sind möblierte Wohnungen geplant. In Oerlikon etwa entsteht mit dem Artisa ­Tower ein Hochhaus mit 137 Woh­nungen. 52 davon sollen fertig möbliert für kurze oder lange Zeit gemietet werden können. «City Pop» nennt die gleichnamige Firma dieses Konzept. Sie verspricht einen modernen Lebensstil, Flexibilität und «Bewegungsfreiheit». Auch das Hotel Dolder Waldhaus plant Wohnungen auf Zeit. Im Neubau sollen bald Apartments für Reisefreudige entstehen.

Jede zehnte Wohnung

Weil der Bauplatz in Zürich beschränkt ist, weichen Investoren in die gut erschlossene Agglo­meration aus. Zahlen des Immoberaters Jones Lang LaSalle zeigen etwa Grossprojekte in Opfikon (447 Zimmer) oder Glattbrugg (317 Zimmer).

In der Stadt finden sich die meisten Apartments in gut erschlossener oder ruhiger Lage. Kurzaufenthalter finden besonders in Alt-Wiedikon (280 Apartments), Seebach (250), Unterstrass (240) oder an der Langstrasse (210) eine temporäre Unterkunft. In manchen Quartieren machen Apartments mittlerweile einen grossen Teil am Wohnungskuchen aus. Rund um die Hochschulen etwa wie auch im Mühlebachquartier, das zum Seefeld gehört, wird laut Stadt jede zehnte Wohnung möbliert vermietet.

Lukrative Preise

Ein Blick auf die Gesamtzahl der Zweitwohnungen zeigt: Bereits jede vierte von ihnen wird als Apartment vermietet. Das scheint also ein lukratives Geschäft zu sein. Im Seefeld etwa kostet eine Einzimmerwohnung 116 Franken – pro Tag.

Günstiger lässt sich über Airbnb eine Wohnung finden, wo je nach Region und Zeit Angebote zwischen 1800 Franken und 3700 Franken pro Monat verfügbar sind. (shu)