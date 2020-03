«Corona-Symptome? Gehen Sie woanders hin»

Der junge Mann, der sich bei der Hausärztin in Zürich-Nord am Telefon meldete, klagte über Husten und Fiebersymptome. Er sagte, er benötige ein Arztzeugnis und habe schon in zahlreichen anderen Zürcher Arztpraxen angerufen, wo es stets geheissen habe: «Mit Corona-Symptomen? Oh nein, wir können Sie nicht behandeln, rufen Sie woanders an.»

Die Hausärztin aus Zürich Nord stellte dem jungen Mann nach einer eingehenden Befragung am Telefon schliesslich ein Arztzeugnis aus, das sie ihm per Post nach Hause schicken wird. Zudem wies sie ihn darauf hin, sich wieder zu melden, wenn es ihm schlechter gehe und er ärztliche Hilfe benötige.

«Dann geht man halt doch in den Notfall»

Die Hausärztin findet das Verhalten der Arztpraxen wenig verantwortungsvoll: «Wenn man mit Husten und Fieber von Arztpraxen abgewimmelt wird, muss man sich nicht wundern, wenn die Notaufnahmen der Spitäler überrannt werden.» Immerhin gebe es ja neben Coronavirus-Infektionen auch noch andere Erkrankungen, die derzeit behandelt werden müssen, etwa bakterielle Lungenentzündungen.

«Korrekt verhalten»

Philippe Luchsinger, Präsident der Haus- und Kinderärzte Schweiz, spricht von einem Einzelfall. Er habe jedenfalls bisher keine Meldungen erhalten, wonach Patienten mit Corona-Symptomen in Züricher Arztpraxen abgewimmelt würden. Luchsinger stellt klar: «Die Empfehlungen des BAG sagen eindeutig, dass Patienten mit möglichen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung, die nicht einer Risikogruppe angehören – Alter, chronische Erkrankung, Arbeit im Gesundheitswesen –, zu Hause bleiben sollen.»

Diese Patienten sollen sich laut den Empfehlungen zu Hause isolieren. «Wenn Praxen also den jungen, sonst gesunden Patienten gemäss der Empfehlungen des BAG und des Bundesrats erklären, sie sollen nicht in die Praxis kommen, handeln sie absolut korrekt.»

Nicht jede Praxis kann testen

Zum jetzigen Zeitpunkt werde auch eine Testung von Patienten, die nicht einer Risikogruppe angehören, nicht empfohlen. Die Kapazität der Tests reiche nicht aus, alle zu testen. Wenn es um Corona-Tests geht, bestehen kantonale Weisungen. Gewisse Kantone zentralisieren die Abklärungen, andere lassen sie in Hausarztpraxen zu.

Im Kanton Zürich ist es laut Luchsinger den Praxen freigestellt, ob sie testen. «Aber nicht jede Praxisinfrastruktur erlaubt es, Abklärungen vorzunehmen, ohne andere Patienten zu gefährden. Dort sollte nicht getestet werden.»

80 zusätzliche Leute beim Ärztefon

Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, hält die Reaktion der Arztpraxen im geschilderten Fall für «ungeschickt». Er hofft, es handle sich um einen Einzelfall. «Statt den Mann abzuweisen, hätten die Arztpraxen ihn immerhin auf das Ärztefon (0800 33 66 55) hinweisen müssen.» Dort konnten die Wartezeiten für Ratsuchende in den letzten Tagen deutlich verkürzt werden, weil laut Widler 80 zusätzliche Leute angestellt wurden.

Auch der Ärztepräsident weist auf die von der Zürcher Gesundheitsdirektion erlassene Devise hin: Wer sich krank fühlt, Fieber oder andere grippeähnliche Symptome hat, soll zu Hause bleiben. Wenn die Beschwerden behandelt werden müssen, soll man sich telefonisch beim Ärztefon oder beim Hausarzt melden. «Begeben Sie sich nicht in die Arztpraxis, wenn Sie nicht dazu aufgefordert werden», lautet die Regel. Es gehe darum, das Gesundheitssystem schonen, um schwere Fälle behandeln zu können.

Arztzeugnis gibts per Telefon

Widler weist darauf hin, dass Patienten derzeit bei Husten und Fieber für ein Arztzeugnis nicht in der Praxis erscheinen müssen. Das Papier stellen ihnen die Hausärzte auch auf telefonische Nachfrage hin aus. Es mache bei ansteckenden Krankheiten keinen Sinn, Patienten nur für die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit in eine Praxis zu schicken, wo sie dann andere Patienten anstecken.

Der Arzt appelliert in diesem Zusammenhang an die Redlichkeit und die Solidarität seiner Patientinnen und Patienten.