Dann rissen sie die Mauern nieder

Als der Nachtpfleger von seinem Rundgang ins Stationszimmer zurückkehrt, schlägt ihm auf dem Gang dicker Rauch entgegen. Es ist der frühe Morgen des 6. März 1971 in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, die alle das Burghölzli nennen nach dem Hügel, der davor steht.

Der Rauch strömt aus der geriatrischen Männerabteilung C1. Möglicherweise hat ein Papierkorb an der Heizung Feuer gefangen. Die Feuerwehr wird gerufen, bleibt aber hilflos; die Männer haben keine Schlüssel, um die Türen zu öffnen oder die vergitterten Fenster. Und auch das Personal hat sie nicht. Als die Brandwache kommt und die Türen sprengt, ist es zu spät. 28 der 43 Patienten sind erstickt, andere verletzt. Die einen sind gar nicht aufgewacht, die anderen hämmerten vergeblich gegen die Türen. Der Brand im Burghölzli wird zu einem Fanal einer Psychiatrie, die sich weiter öffnen muss.

Bis zu 40 Jahre eingesperrt

Zwei Monate nach dem Brand beginnt ein junger Assistenzarzt im Burghölzli seine Arbeit. «Ich kann mich an Patienten im hinteren Teil der Klinik erinnern, die bis zu 40 Jahre hier eingesperrt waren, ohne Hoffnung auf Entlassung», sagt er. Der Psychiater heisst Daniel Hell, war während 18 Jahren Klinikdirektor am Burghölzli und hat sich als Forscher und Therapeut von Depressionen bekannt gemacht. Hell hat sich immer für eine offene, soziale Psychiatrie eingesetzt, die eine psychotherapeutische mit der medikamentösen Behandlung verbindet. Sein Nachfolger Erich Seifritz sagt, er gehe noch weiter. Er strebe «eine Synergie von biomedizinischen, psychologischen und sozialen Therapieassnahmen» an, welche an seiner Klinik angewandt und erforscht werde.

Der Brand im Burghölzli, die grösste Katastrophe in der 150-jährigen Geschichte der Institution, ereignete sich, drei Jahre nachdem die Mauern um die Klinik abgerissen worden waren. Man hatte erkannt, dass psychisch kranke Menschen keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellten. Das wiederum hatte eine Menge mit den Psychopharmaka zu tun, die man seit 20 Jahren anwendete. «Diese halfen, dienten aber auch dazu, die Patienten ruhigzustellen», erinnert sich Daniel Hell – «und sie hatten zum Teil gravierende Nebenwirkungen.» Seifritz ergänzt: «Die Medikamente haben gezielt versucht, Symptome zu behandeln. So verbessern zum Beispiel Antidepressiva die Symptome einer Depression oder Antipsychotika die Symptome einer Psychose.»

Bleuler, Freud, Jung

Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, Klinikdirektor von 1898 bis 1927, war ein Reformer. Er dachte therapeutisch modern, erkannte mehrere psychische Krankheitsbilder wie die Schizophrenie oder den Autismus. Zudem profilierte er sich als Therapeut psychotischer Patienten, schon deshalb, weil er sie ernst nahm. Ihn hatte das Schicksal seiner fünf Jahre älteren Schwester Pauline berührt, die an einer schweren Psychose litt.

Zwei Patienten der Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli bei der Arbeitstherapie 1966. Foto: Keystone

Vor allem führte Bleuler, gegen grosse lokale Widerstände, die Psychoanalyse von Sigmund Freud in Zürich ein, eine damals so unerhörte wie umstrittene Therapiemethode, in deren Zentrum die Bereitschaft stand, den Patientinnen und Patienten zuzuhören. Der Patient auf der Couch und der Analytiker hinter ihm betreiben, was Freud, in seiner glasklaren Prosa, «Erinnern, Deuten, Durcharbeiten» genannt hatte.

Ein junger, brillanter, ehrgeiziger Pastorensohn aus Basel zog nach Zürich, um sich mit der neuen Behandlungsmethode bekannt zu machen: Carl Gustav Jung. Aus seiner Verehrung für Freud entwickelten sich wissenschaftliche Differenzen und dann ein Bruch der Freundschaft. Dieser beschleunigte sich dadurch, dass Jung in den Dreissigerjahren mit antisemitischen Bemerkungen auffiel, obwohl er Freuds Leistung nie herunterspielte. Jung interessierte sich sehr für die Behandlung psychotischer Patienten, ermunterte sie auch zum Zeichnen ihrer Nöte und gründete später eine eigene Schule, die analytische Psychologie.

Medikamente als Hilfe

Der Brand im Burghölzli machte schwere Missstände in der Klinik deutlich. Viele Patienten waren faktisch und auf Jahrzehnte hinaus stationär im Burghölzli untergebracht – eine spezifische Therapie existierte kaum. Die ersten Antipsychotika und Antidepressiva wurden erst in den späten Fünfzigerjahren entwickelt, ambulante Versorgungseinrichtungen gab es praktisch nicht. Der Schriftsteller Friedrich Glauser, der viele Jahre seines Leben in psychiatrischen Kliniken verbrachte, darunter auch im Burghölzli, hat seine Erfahrungen in «Matto regiert» beschrieben, seinem eindringlichsten Buch. Bei Erscheinen löste es erst einen Skandal aus – und dann psychiatrische Reformen.

Die Psychiatrische Universitätsklinik heute. Patienten werden vermehrt auch zu Hause behandelt. Foto: Samuel Schalch

Wie steht es um das Burghölzli heute, 150 Jahre nach seiner Gründung? Eine Therapie ist immer so gut wie der Therapeut, so gesehen lässt sich die Frage nicht verallgemeinern. Was aber stimmt: dass man an der Klinik weiterhin neue Wege geht. So wurde in der Ära Daniel Hell die durchschnittliche Behandlungsdauer von 180 auf 28 Tage systematisch verkürzt, um zu verhindern, dass die Patienten in der Klinik länger als nötig bleiben und ihre Autonomie und soziale Integration verlieren. Heute werde die überwiegende Mehrzahl der Stationen offen geführt, sagt Erich Seifritz. Das hätten unter anderem wirksamere Therapien und Medikamente ermöglicht. Darüber hinaus setzt die Klinik das englische Modell des «Home Treatment» gezielt ein. Dabei werden Patienten zu Hause besucht und behandelt, was vielen den Klinikaufenthalt erspart. Auch Zwangseinweisungen sind selten geworden.

Hoffnung auf Psychedelika

Zudem hat sich die Klinik schon früh für Alternativen zu den klassischen Psychopharmaka interessiert. Neben dem Schwerpunkt in der Psychotherapieforschung werden insbesondere Psychedelika als mögliche innovative Behandlungselemente erforscht. Die Entdeckung des LSD durch den Schweizer Chemiker Albert Hofmann 1943 setzte enorme, weltweite Hoffnungen auf Einsichten in das Wirken der Psychose und von LSD als einem therapiestützenden Mittel. Als die USA die Substanz verboten und andere Länder nachzogen, versiegte auch die Forschung.

Aber es war wieder in Zürich und wieder am Burghölzli, wo die Forschung über die Wirkung verschiedener Substanzen und Erlebnisse einsetzten, geleitet vom Psychologen und Statistiker Adi Dittrich. 1980 stiess der Psychiater Franz Xaver Vollenweider dazu, der bis heute an der therapeutischen Wirkung halluzinogener Substanzen wie Psilocybin in der Behandlung von Depressionen und Alkoholismus forscht. Vollenweider hat gleich zwei Studien am Laufen, die er mit hohem Aufwand und in doppelblinden Versuchsanordnungen durchführt. Die Substanz setzt an jenen Regionen im Hirn an, sagt er, die für das autobiografische Selbst zuständig seien, also auch das Gedankenkreisen und Grübeln bei Depressiven, ihrem bedauernden Nachdenken über Vergangenes oder Sorgen um die Zukunft.

Vollenweiders Kollege Boris Quednow, ein Pharmakopsychologe und als Drogenexperte in der Öffentlichkeit gefragt, erlebt das wissenschaftliche Klima an der Psychiatrischen Universitätsklinik ähnlich. Er sei vor 15 Jahren zum Burghölzli gekommen, sagt er, «weil die Klinik gerade in der experimentellen Neuropsychopharmakologie einen sehr guten Ruf hatte und nach wie vor hat».

Forel und die Eugenik

Dass manche Therapeuten trotz besten Absichten zu fatalen Schlüssen kommen, zeigen die Ansichten eines anderen berühmten Klinikleiters am Burghölzli: Auguste Forel. Dabei sprach so viel für ihn. Der Sozialdemokrat war überzeugter Pazifist und gründete als Abstinenzler die nach ihm benannte Suchtklinik in der Nähe von Winterthur. Ausserdem hatte er schon im 19. Jahrhundert die Hypnose als Behandlungsmethode eingeführt, ein Verfahren, das seit einigen Jahren wieder therapeutisch eingesetzt wird.

Forel war ein überzeugter Sozialreformer und befürwortete die Gleichberechtigung der Geschlechter. Zugleich verschrieb er sich aber der Eugenik und setzte sich für die Zwangssterilisation angeblich Minderwertiger ein. Die Nazis dachten seine Forderung tödlich zu Ende. Auguste Forel wäre entsetzt gewesen über das, was sie Behinderten antaten.

