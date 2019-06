Das «Hotel Suff» verkürzt die Öffnungszeiten

Wer in der Stadt Zürich sich selbst oder andere unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gefährdet, wird von der Polizei in die Zentrale Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB) gebracht. Im vergangenen Jahr waren das 912 Personen. Die Zellen sind oft schlecht ausgelastet. Der Betrieb kostet allerdings 1,2 Millionen Franken. Die eingelieferten Personen müssen zwar für ihren Aufenthalt im sogenannten Hotel Suff aufkommen, doch diese Gebühren decken sie bei weitem nicht.

Nun will der Stadtrat den Betrieb bloss noch in der Nacht und ohne feste Öffnungszeiten betreiben. Tagsüber würde in der ZAB Pikettbetrieb herrschen. Das heisst, das private medizinische und das Sicherheitspersonal werden nur noch aufgeboten, wenn jemand in die ZAB eingeliefert wird. Dies hat der Stadtrat Ende Mai beschlossen.

Nur noch am Wochenende?

Einer breiten Allianz im Gemeinderat geht diese Sparmassnahme zu wenig weit. Die Fraktionen von FDP, SVP, Grünen und AL haben gestern Abend im Gemeinderat eine Motion eingereicht, welche die Öffnungszeiten auf das Wochenende (Donnerstag ab Mitternacht bis Sonntagmittag) beschränken will. Dadurch könnte man rund die Hälfte der Kosten einsparen. Auf einen Pikettbetrieb unter der Woche soll ganz verzichtet werden, sagt Christina Schiller (AL), welche die Motion mit verfasst hat.

Geht es nach dem Grünen Gemeinderat Luca Maggi, kann man die ZAB sogar ganz abschaffen. Darin würden Menschen eingesperrt, ohne dass sie sich strafbar gemacht hätten. Doch eine Mehrheit der Grünen-Fraktion will das Hotel Suff weiterbetreiben, wenn auch nur am Wochenende.

Die Stadt hat mit zwei Dutzend Gemeinden Verträge abgeschlossen, in der ZAB Personen aufzunehmen, die auch ausserhalb des Stadtgebiets aufgefallen sind. Würde nun der Wunsch der Gemeinderäte umgesetzt, den Betrieb aufs Wochenende zu beschränken, müssten die Verträge wohl neu ausgehandelt werden. Und die Chancen stehen gut, dass das Anliegen durchkommt: Die vier Fraktionen haben gemeinsam 64 von 125 Sitzen im Gemeinderat.

Auch die Stadtpolizei spart

Bereits im April hatte der «Tages-Anzeiger» bekannt gemacht, dass die Stadtpolizei beim Betrieb der Ausnüchterungsstelle Geld sparen möchte. Sie will künftig in den (teureren) Nachtstunden eine (billigere) private Sicherheitsfirma einsetzen, die neben dem einsatzleitenden Polizisten für die Sicherheit sorgt. Bisher hat diese Aufgabe der polizeiliche Assistenzdienst wahrgenommen, der sonst die Kriminal- und Sicherheitspolizei in verschiedenen Belangen unterstützt, etwa den Strassenverkehr regelt oder Parkbussen verteilt.

Im November 2014 sagten die Stadtzürcher Stimmberechtigten deutlich Ja zur definitiven Einführung der Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle. Seit 2015 ist sie nun definitiv in Betrieb. Zuvor war sie seit 2010 als schweizweit einmaliger Pilotbetrieb geführt worden. In anderen Kantonen wie etwa in Bern hatte eine solche Ausnüchterungszelle nach Zürcher Vorbild politisch keine Chance. (Tages-Anzeiger)