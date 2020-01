«Das ist so krass. Es geht durch mich hindurch – rrrrr»

«Alexandra Kruse ist mit Tokio Hotel ‹durch den Monsun› gegangen, kennt Rihanna im Pyjama und das Ankleidezimmer von Tina Turner.» Als ich auf der Suche nach Alexandra Kruses Handynummer ihre Website besuche, stosse ich bald auf diesen doch eher speziellen Satz. Weiter steht da, dass ihre Texte in Magazinen wie «Harper’s Bazaar» oder «Icon» zu lesen und ihre Arbeit als Stylistin in Titeln wie «L’Officiel», «Time Magazine» sowie grossen Werbekampagnen für die Credit Suisse oder die UBS zu sehen sind. Pas mal.

Als es dann am Telefon eben darum geht, einen passenden Termin zu finden, unterbricht sie plötzlich, um ihren Chihuahua zurechtzuweisen, da sich der vife Hund auf dem Pariser Landsitz, wohin sie für ein Fotoshooting gebucht wurde, im Jagen von Hühnern versucht («Hari, das sind Lebewesen wie du und ich, mit denen bist du bitte sanft!»).

Einige Tage später sitzen wir in der Sportbar im Kreis 4, unweit von ihrem Zuhause, in dem neben Hari jeweils von Freitag bis Montag auch ihr achtjähriger Sohn Kosmo wohnt. Sie erzählt, wie unglaublich stark es sei, dass ihr Ex-Partner und sie ein gesundes, flexibles Familienmodell erarbeitet hätten, in dem sich alle wohlfühlten, in dem es genug Raum fürs Berufliche, aber auch für «so bewusst schöne Mutter-Kind-Sachen wie Backen» gebe. Sie berichtet aber auch von der wilden Zeit als Berliner Partygirl, in der sie mindestens einmal «unter jedem relevanten Bartresen» gelegen sei. Bis sie solche Auftritte eher fragwürdig denn fancy fand und dem Alkohol radikal entsagte, bis heute.

Dafür hat sich Alexandra Kruse – 41 Jahre jung, Sternzeichen Krebs, Aszendent Skorpion – danach dem Spirituellen hingegeben – «und zwar nicht mit Astrologiekursen an der Uni, sondern mit Learning by Doing im Leben».

Horoskope erfinden – wieso tut man so was, Frau Kruse?

In erster Linie, weil es ganz viel Spass macht … und weil es Menschen dabei hilft, in ihre Kraft zu kommen.

Aber was, wenn Menschen das, was Sie schreiben, für bare Münze nehmen? Dann spielen Sie ja quasi Schicksalsgöttin.

Wie heisst es so schön? Don’t shoot the messenger! Ich bin mir der Verantwortung jedoch voll bewusst, ich habe eine hohe Ethik und bin zudem darauf bedacht, dass mein eigenes Karma im Lot bleibt. (lacht) Abgesehen davon glaube ich nicht, dass es schlechte Sterne gibt. Und Horoskope sind eigentlich harmlos, ich lege auch Tarotkarten, das ist ja noch schlimmer …

Noch schlimmer?

(lacht) Im esoterischen Sinn, mein ich. Aber wegen der Schicksalsgöttin: Ich würde nie jemandem sagen, nächste Woche passiert dies und das.

Wieso nicht?

Weil ich das nicht kann. Ich mache reine Übersetzungsarbeit: Ich übersetze kosmische Energie in eine lesbare Form.

Irdischer gesprochen: Sie haben vor allem eine blühende Fantasie.

Die Aufgabe ist es, meine Wahrheit zu sprechen, no matter what. Dazu braucht es eine Mischung aus blühender Fantasie, der ­Fähigkeit, zu schreiben, und der Fähigkeit, seine Gefühle zu lesen. Und man muss zuverlässig sein.

Inwiefern zuverlässig?

Unabhängig von der Tagesform muss ich dem, was ich wahrnehme, vertrauen können. Und ich muss pünktlich abliefern. Die warten nicht auf mich, bloss weil ich grad keinen Durchblick habe.

Wieso sind Horoskope wichtig?

Das persönliche Horoskop ist ja so, als hätte jemand eine Foto vom Himmel gemacht, als du geboren wurdest. Die Informationen, die da zu lesen sind, nehmen einen natürlich wunder.

Allgemeiner gefragt: Weshalb hat der Mensch überhaupt diesen zwanghaften Drang, zu wissen, was auf ihn zukommt?

Das ist Verlustangst, ein Sicherheitsbedürfnis, auch eine basic Paranoia, dass die Sonne nicht wieder aufgeht. Es ist aber ebenso die Einsicht, dass es Dinge gibt, die mächtiger sind als wir. Wer von der universal betrachtet erbsenkleinen Erde hoch zum Himmel blickt und sich dabei als Teil von was Grösserem versteht, dem er vertraut, dann ergibt das absolut Sinn.

Galt im Freundeskreis lange als «the weird one»: Alexandra Kruse.

Dieses Vertrauen ist trügerisch – es kann ja auch ins Negative kippen.

Klar, aber was denn nicht? Wenn ein Veganer nur noch Pommes isst und Wodka trinkt, weil das vegan ist, kommt das wahrscheinlich auch nicht gut.

So schräg würde eine typische Sternguckerin wie Madame Etoile nie antworten.

Sie ist ja auch eine ausgebildete Astrologin. Ich dagegen galt in meinem Freundeskreis lange als «the weird one», als die, die Haare und Fingernägel nach dem Mond schneidet (lacht) … bis immer mehr Leute angefangen haben, mich um Rat zu fragen. Und ich schreibe oder erzähle es dann halt so, dass man es versteht, dass es vergnüglich ist.

Es geht also um Unterhaltung.

Wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die ich bin, dann ist es entertaining. Dennoch nehme ich das wahnsinnig ernst, und das haben inzwischen die meisten Leute gemerkt. Sie schätzen es, dass meine kosmischen Vermittlungsdienste lockerer daherkommen als anderswo, aber doch unerwartet deep sind. Ich bin einfach happy to serve und finde es supercool vom Universum, dass man mich als Botschafterin ausgesucht hat. Great casting, muss man sagen … und doch denke ich oft: Ich, echt jetzt? (lacht)

Als Bub hab ich heimlich den «Blick» meines Grossvaters gelesen und war jeweils völlig fasziniert von Madame Teissier, einer anderen Auserwählten.

Nice.

Würden Sie zustimmen, dass man sie als «Godmother der Astrologie» bezeichnen muss, da es ohne sie den Boom nie gegeben hätte?

Sie hat ein enormes Wissen und gar Politiker beraten, ihr Einfluss ist unbestreitbar. Ich hatte mal ein Fotoshooting mit ihr und war davor total aufgeregt. Die Sache fand dann in einem abgewrackten Keller hinter dem Bahnhof in Genf statt. Es war ähnlich unglamourös wie in jenem Moment, als ich Kate Moss oben ohne am Strand von Ibiza reden hörte. Eine Göttinnendämmerung, in beiden Fällen, aber auch irre gesund, weil ich eh finde, dass jede Arbeit gleich viel wert ist.

Damit zur Hauptsache. Im Januar war in Ihrem Horoskop für die «Vogue» zu lesen:«Irgendwie hatte man die naive und leicht irre Meinung, 2019 wird alles wesentlich einfacher, weil es ja 2018 schon anstrengend war. Leider nein – alle Themen verdichten sich, und zwar so lange, bis alles, was nicht aufgeräumt ist, einfach explodiert.»

Wow, das hab ich geschrieben?

Zumindest stand Ihr Name unter dem Beitrag.

Das ist so krass. Es geht durch mich hindurch – rrrrr –, und dann ist es weg.

Und wie beurteilen Sie nun, am Ende des Jahres, Ihre eigene Voraussage?

Voll auf den Punkt! Ich würde sagen, ich hab total recht gehabt! Es tut mir leid für alle Beziehungen, die zerbrochen sind, für alle Herzen, die explodiert sind, wirklich. Und jetzt geht es weiter. Vieles wurde gemacht, doch wie bei «Super Mario» wartet nun noch der grosse Endgegner.

Wer unser Weltgeschehen studiert, kommt wohl auch ohne Astrologie zu einem sehr ähnlichen Schluss.

Ich sage ja, der gesunde Menschenverstand ist der beste Ratgeber! Aber man muss auf ihn hören. Wie oft hat man etwas im Gefühl – und macht es trotzdem nicht. Genau darum geht es: Ich möchte die Menschen zum eigenständigen Denken verführen, damit sie sich die Fragen selbst stellen und beantworten.

Denken Sie ernsthaft,dass das gelingt?

Es würde noch besser gelingen, wenn ich endlich einen Oligarchen zum Heiraten fände. Dann hätte ich genügend Geld, Zeit und Einfluss, um die Mission konzentriert voranzutreiben.

Ein frommer Wunsch.

Ich war womöglich sehr nah dran: Die Betreiber vom Dracula Club, den der legendäre Gunter Sachs 1970 eröffnet hatte, wollten mich für kommenden Silvester als Neujahrsorakel verpflichten.

Woran ist es gescheitert?

Ich musste davon ausgehen, dass es in St. Moritz nicht nur viele Millionäre, sondern auch zu viel Schnee gehabt hätte … ich gehe dann an Ostern.