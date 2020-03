In Zürcher Spitälern wird das Schutzmaterial für Ärzte knapp

Wir sind in Woche zwei der Corona-Krise in der Schweiz. Und es kann festgestellt werden: Die Zürcher Spitäler haben die Triage der Verdachtsfälle und die Behandlung der betroffenen Patientinnen und Patienten im Griff. Zwischenzeitlich gab es in einigen Spitälern einen Grossandrang, weil viele verunsicherte Menschen direkt in die Notfallstationen gingen, statt zuerst beim Ärztefon oder bei der Hausärztin anzurufen. Doch nun scheinen die vielfach publizierten Verhaltensregeln zu wirken. Die Lage hat sich normalisiert, wie ein Augenschein im Triemli und im Unispital gestern ergab.

Isolierzimmer in Bülach

Beide Spitäler triagieren die Patientinnen und Patienten vor dem Notfalleingang, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Im Unispital erfolgt das in zwei Zelten, und für die Abklärung von Verdachtsfällen wurde eigens ein kleiner Modulbau mit mehreren Zimmern aufgestellt. Um die Mittagszeit war alles ruhig. Auch im Triemli lief nicht viel. Wer dort den Notfall aufsucht, muss zuerst in einen Container für eine Erstbegutachtung. In einer Stunde waren das rund zehn Leute, darunter auch Kleinkinder. Die meisten gingen danach weiter in den normalen Notfall.

Masken, Handschuhe, Kittel, Häubchen – all diese Produkte sind weltweit praktisch ausverkauft.

Nur einmal wurden zwei Erwachsene in Schutzkleidung von Spitalpersonal aus dem Container geführt und in ein Auto gesetzt, das wegfuhr. Laut Auskunft der Medienstelle bringt man Verdachtsfälle zu einem separaten Spitaleingang und von dort auf eine Abklärungsstation. Pro Tag seien das 30 bis 40 Fälle. Effektiv krank und stationär im Triemli sind aktuell zwei Personen.

Neun Zürcher Spitäler sind für die Aufnahme von Corona-Patienten eingerichtet, darunter Bülach. Dort werden die Verdachtsfälle am Eingang empfangen und in Isolierzimmer gebracht, wie Direktor Rolf Gilgen sagt. Täglich seien das fünf bis zehn Personen. Bisher hat das Spital Bülach eine Person positiv getestet. Diese ist wieder zu Hause, da die Gesundheitsdirektion am Mittwoch bekannt gab, dass leichtere Fälle die Quarantäne daheim verbringen dürfen.

Abhängig von China

«Unsere Abläufe sind strukturiert und funktionieren gut», stellt Spitaldirektor Gilgen fest. Sorgen macht ihm etwas anderes: «Wir haben Nachschubprobleme beim Schutzmaterial.» Masken, Handschuhe, Kittel, Häubchen – all diese Produkte seien «weltweit praktisch ausverkauft», so Gilgen. In einem Spital werden sie jedoch tausendfach gebraucht, auch ohne Coronavirus.

Der Vorrat in Bülach reicht noch für knapp zwei Wochen. Auch das Triemli hat seine Masken «je nach Weiterentwicklung» in ein bis zwei Wochen aufgebraucht, wie es mitteilt. Laut Gilgen, der in der Branche gut vernetzt ist, betrifft das Problem die meisten Spitäler. Er kennt auch den Grund dafür: «Unsere Abhängigkeit von China. Die Produktion von Schutzmaterial erfolgt fast ausschliesslich in China, und von dort wird derzeit wegen Corona nichts geliefert.»

Christian Heeb ist Geschäftsführer der Firma Geblog Med AG, die für sieben Spitäler den Einkauf besorgt. Er bestätigt die Lieferprobleme. «Man lebt jetzt aus den Lagern.» Jeder schaue für sich. «Auch die Länder beginnen, Material zu horten. Frankreich und Deutschland zum Beispiel geben nichts mehr heraus.» Geblog versuche nun, in Südafrika noch etwas einzukaufen. Weil der Markt ausgetrocknet ist, werde viel Schindluderei betrieben, berichtet Heeb: «Jeden Tag rufen irgendwelche dubiosen Händler an und bieten mir die Produkte zu horrenden Preisen an.»

Kanton braucht Notvorrat an

Die Gesundheitsdirektion, die letztlich für die Versorgung verantwortlich ist, relativiert das Problem. Man habe noch genügend Reserven und werde den Spitälern helfen, heisst es. Die Kantonsapotheke werde nächste Woche eine Plattform aufschalten, über welche die Spitäler Material bestellen könnten, sagt Kantonsapotheker Andreas Hintermann. Allerdings ist die Menge kontingentiert. «Wir können nur punktuell unterstützen und nicht monatelang», sagt Hintermann.

Um überhaupt liefern zu können, greift der Kanton auf sein Pandemie-Lager zurück. Eigentlich zu früh, denn die Corona-Krise hat in der Schweiz erst die Stufe einer Epidemie erreicht. «Wir geben das Material trotzdem heraus, weil es jetzt benötigt wird», sagt Hintermann.