Das Virus tanzt mit

Ganz einfach war es nie, in Zürcher Clubs hineinzukommen. Seit diesem Donnerstag braucht man noch ein bisschen mehr dafür: ein Handy. Und die Bereitschaft, die eigene Nummer und vielleicht den eigenen Namen zu verraten. Sonst wird das nichts mit dem Tanzen.

Wer kein Telefon dabei hat, wie jene drei Männer, die am Donnerstagabend um halb eins in die Zukunft wollen, wird vom Türsteher abgewehrt. Da helfen alle Überredungsstrategien (betteln, hinterfragen, insistieren) nichts. «So sind die neuen Regeln», sagt der Türsteher. Laut. Damit es alle hören.

Zürich ohne Nachtleben schien plötzlich möglich

Seit letztem Dienstag läuft die Zürcher Clubszene im Krisenmodus. Auslöser war die kantonale Gesundheitsdirektion. In einer Mitteilung empfahl sie allen Clubs, ihre Anlässe abzusagen. Also die Selbstschliessung. Zu gross sei die Gefahr, dass sich in den engen Räumen das Coronavirus ausbreite. Die Clubs verstanden die Empfehlung als Drohung. Plötzlich schien möglich, was eigentlich als unvorstellbar gilt: Zürich ohne Nachtleben.

Als Erstes gilt jetzt: QR-Code scannen. Foto: Reto Oeschger

Am Mittwoch trafen sich zahlreiche Club-Exponenten zur Krisensitzung. Sie beschlossen, selber aktiv zu werden, um weiteren Einschränkungen zuvorzukommen. Die Hauptmassnahme: Künftig müssen sich alle Club-Besucher mit Handynummer – und manchmal auch mit Namen – registrieren. Dies soll die Rückverfolgung des Virus und das Versenden von Warnungen ermöglichen, falls es in einem Club zu einer Ansteckung kommen sollte. Nicht in die Clubs hinein darf, wer Fieber hat, hustet oder gerade aus einem Corona-Risikogebiet heimgekehrt ist. Dazu klären die Clubs auf verschiedenen Kanälen über das Virus auf.

Wie das neue Regime funktioniert, sieht man am Donnerstagabend vor dem Club Plaza. «Nachtseminar» heisst die Partyreihe, zugeschnitten auf Studierende. Manchmal staut sich die Warteschlange um den halben Strassenblock. An diesem Donnerstag stehen selten mehr als 20 Leute an. Dabei verläuft der Einlass schon ein bisschen umständlicher als normalerweise.

«Das Internet hat uns geholfen»

In einem Tag haben die Betreiber ein Anmeldesystem entwickelt. «Das Internet hat uns geholfen», sagt Plaza-Mitbesitzer Tony Bolli. QR-Codes erleichtern die Registrierung. Sie hängen rund um den Eingang an den Wänden. Wer sie mit dem Handy scannt, kann ein SMS mit seinem Namen abschicken. Die Türsteherin, die dieses SMS erhält, kontrolliert darauf die Eingabe mit dem Ausweis. «Alles andere würde zu lange dauern», sagt Tony Bolli. Die Angaben speichere man nur zwei Wochen. So lange dauert die Inkubationszeit des Virus. «Danach löschen wir alles.»

Die Premiere am Donnerstagabend gelingt. Die Technik läuft. Securitys klären die Ankommenden auf. Kaum einer murrt. Ob sie keine Probleme hätten, Namen plus Handynummer anzugeben? Nicht wirklich, sagen die angefragten Besucherinnen.

Social Distancing auf der Tanzfläche? Schwierig. Foto: Reto Oeschger

«Wir haben gerungen um die Registrierungspflicht», sagt Alexander Bücheli von der Bar- und Club-Kommission, dem Verband der Zürcher Clubs. «Das ist eine einschneidende Massnahme, nicht alle Besucher werden sie schätzen.» Aber damit zeigten die Clubs, dass sie die Situation ernst nehmen und Verantwortung übernehmen würden. «Dafür wünschen wir uns eine gewisse Planungssicherheit zurück.» Man wolle nicht jeden Morgen die Situation völlig neu einschätzen müssen. Nicht ständig mit einer Schliessung rechnen. «Das würde unserer Branche und den Zulieferern stark schaden», sagt Bücheli.

«Wir sind ja keine Risikogruppe. Ich sorge mich höchstens um meine Grossmutter.»Gast im Plaza

Im Plaza wird gefeiert, als ob nichts wäre. Viele tanzen, manche umschlungen. Social Distancing auf dem Dancefloor ist ein Widerspruch in sich. Auch die hohe Lautstärke bringt Menschen einander eher näher. Coronastress? Schon ein bisschen, sagt eine Gruppe 18-Jähriger. Aber deswegen auf den Ausgang zu verzichten, wäre übertrieben, finden sie. «Wir sind ja keine Risikogruppe. Ich sorge mich höchstens um meine Grossmutter.» Schlimmer sei der Rassismus, den die Corona-Angst befördere, sagt einer. Sein Kollege bestätigt. Er werde jetzt oft blöd angemacht, weil er asiatisch aussehe. Wie er darauf reagiere? Mit einem absichtlichen Husten. Alle lachen.

Die Bar- und Club-Kommission könne keinen Betrieb zwingen, die gemeinsam beschlossenen Massnahmen umzusetzen, sagt Alexander Bücheli. «Aber ich gehe davon aus, dass dies nun der Standard ist im Zürcher Nachtleben.»

Viele feiern, als ob nichts wäre. Foto: Reto Oeschger

Auch die Zukunft, eine Institution am Zürcher Donnerstagabend, hat bereits umgerüstet. Hier reicht es allerdings, die Handynummer anzugeben. Name und Ausweis werden nicht verlangt. Die Handynummer eigne sich am besten, um die Leute in einem Notfall zu erreichen, sagt Alexander Bücheli. Man wolle nicht zu viele Daten sammeln. «Und für Leute ohne Telefon oder ohne Guthaben wird es künftig auch Papierlisten geben.»

Drinnen könnte es voller sein. Aber auch leerer. Vor dem Lavabo im Männer-WC muss man kurz warten. Im Fumoir sagt einer, der schon ein bisschen älter ist, er befürchte, dass sich diese Corona-Sache ähnlich auswirke wie Aids. «Dass sich die Menschen zu misstrauen beginnen und voneinander entfremden.»

Immer mal wieder ein Spruch

Die Registrierung sei gut angelaufen, urteilt Alexander Bücheli nach der ersten Nacht. Logisch falle im Nachtleben immer mal wieder in Spruch. «Aber die Kooperation ist grundsätzlich da.» Bis zum 15. März gelte das neue Regime sicher, sagt Bücheli. Dann beurteile der Bund die Lage neu. Er hofft, dass sich die Zürcher Clubs bis dahin eine Verschnaufpause verschafft haben. «Wir stehen im Kontakt mit dem Kanton. Er begrüsst unsere Initiative.»

Ins Gonzo, das ein wenig weiter oben an der Langstrasse liegt, kommt man an diesem Donnerstag hinein, ohne warten zu müssen. Auch hier gilt: Einlass nur mit Handynummer. Auf der Gonzo-Tanzfläche, berüchtigt für ihre Dichte, drehen sich um zwei Uhr ein paar Vereinzelte durch den Disconebel.

«Es wäre überraschend, wenn sich die Lage nicht noch weiter verschlechtert.»Alexander Bücheli, Bar- und Club-Kommission

«Es war ein verregneter Donnerstagabend. Die letzte Lohnzahlung liegt schon zwei Wochen zurück», sagt ein Nachtleben-Kenner. «Da läuft nie wirklich viel.» Die Folgen des Virus abzuschätzen, sei schwierig. Wahrscheinlich werde sich die Anzahl Besucher verringern. «Aber die Party geht weiter.»

Viele Clubs litten bereits unter Umsatzeinbussen, sagt Alexander Bücheli. «Und es wäre überraschend, wenn sich die Lage nicht noch weiter verschlechtert. Es gibt eine gewisse Verunsicherung.»

«Pizza Corona, tu vuoi?»

Draussen auf der Langstrasse lässt der Wind leere Bierdosen scheppern. Menschen sieht man wenige. Ausser beim Klaus. Vor dem kleinen Kellerclub stehen Dutzende an. Die Wartenden halten ihre Handys bereit. Das Corona-Prozedere hat sich schon herumgesprochen.

Zwei junge Frauen haben sich eingereiht, sie sprechen Italienisch, essen eine Pizza to go. Eine der beiden hält ihr Stück einem Mann hin, der sie gerade angeflirtet hat. «Pizza Corona, tu vuoi?» Der Mann zögert kurz. Und beisst zu.