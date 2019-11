Der Bündner, der sich selbst als Zürcher sieht

Bei Giusep Fry sprechen Zürcher von einem sympathischen Bündner Dialekt. In Graubünden dagegen heisst es, man höre ihm an, wie viele Jahre er im Unterland verbracht habe.

Fry wurde 1959 in der Nähe von Disentis als Ältester von sechs Geschwistern einer Bergbauernfamilie geboren. Schon früh zog es ihn vom Hof des Vaters weg. Er machte eine Lehre als Koch – mit 23 Jahren suchte er per Inserat in einem Hotel­magazin eine neue Herausforderung.

Mehr Zürcher als Bündner

Ein Zürcher Unternehmen lud ihn daraufhin auf den Uetliberg ein. Fry kam zu spät zum Vorstellungsgespräch – er war zuerst auf dem Zürichberg statt auf dem Uetliberg gelandet, weil er sich in der Stadt schlecht auskannte. Trotzdem wurde er 1983 Geschäftsführer des Uto Kulm. Angekommen ist er aber erst so richtig 16 Jahre später, als er die Hotelanlage der Schweizerischen Bankgesellschaft abkaufte.

Heute sagt Fry über sich, er sei mehr Zürcher als Bündner, auch wenn er mit seiner Frau und den beiden Kindern Vanessa und ­Fabian noch immer Romanisch spreche. Im Unterland ist Fry umstritten. Die einen sehen in ihm einen rebellischen Macher, die anderen einen Gesetzesbrecher, der ein wertvolles Naherholungsgebiet verschandelt hat.

Er sei «ein Unternehmer und kein Unterlasser», pflegt Fry selbst zu sagen. So baute er die Hotelanlage über die Jahre auf dem Uetliberg aus, ohne Baubewilligungen abzuwarten. Mehrfach pfiffen ihn Gerichte zurück, und er musste Neubauten wieder abbrechen. Seit zwei Jahren schafft ein Gestaltungsplan aber klare Regeln – und seither ist von Streitereien nichts mehr zu hören.