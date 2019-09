Der «Haltet-ihr-uns-eigentlich-für-doof?»-Reflex

Zu den Ritualen des Kindergarten- und Primarschulalltags gehört der gelegentliche Besuch des Verkehrspolizisten. Dieser zeigt den Kindern, wie man korrekt über die Strasse geht, wie man korrekt Velo fährt und was die Symbole am Strassenrand zu bedeuten haben, Stoppsignal, Einbahnstrasse, Sackgasse... An der Veloprüfung wird das Strassentafelwissen ein erstes Mal abgefragt, an der Autoprüfung ein paar Jahre später ein weiteres Mal.

Man darf also davon ausgehen, dass alle, die mit einem Gefährt unterwegs sind, sich im Universum der Verkehrssignalisation einigermassen auskennen.

Trotzdem unternimmt die Stadt Zürich einen Nachhilfe-Effort. Neben das offizielle «Begegnungszone»-Schild, gemäss Signalisationsverordnung Schild Nummer 2.59.5 , pflanzt es an einzelnen Stellen ein inoffizielles Nebenschild, welches den Inhalt des Hauptschilds erklärt.

Die zuständige Dienstabteilung Verkehr bezeichnet die Aktion als Präventionsmassnahme. Anlass sei die Reklamation von Anwohnern, es werde in der Begegnungszone zu schnell gefahren. Abklärungen von Polizei und Dienstabteilung hätten aber ergeben, dass in den Begegnungszonen «weder Probleme noch Handlungsbedarf» bestehen würden.

Rotlichter erklären?

Selbstverständlich sind Präventionsmassnahmen sinnvoll - umso mehr, wenn sie der Sicherheit von spielenden Kindern und anderen nicht-motorisierten Begegnungszonennutzern dienen. Und doch fragt man sich: Wenn es für die Stadt Zürich nicht selbstverständlich ist, dass die Verkehrsteilnehmer das Begegnungszonen-Schild verstehen – zweifelt sie dann ganz generell am Signalisationswissen der lokalen Strassennutzer? Wird uns bald auch die Bedeutung von Rotlichtern und Fahrverbotsschildern erklärt?

Gewiss, es handelt sich hier um ein Angelegenheit von eher kleinem Format. Aber sie veranschaulicht beispielhaft das Dilemma von Präventionsmassnahmen. Eine Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder sich mit Rücksicht begegnen – darauf präventiv hinzuweisen ist richtig und wichtig. Eine Gesellschaft ist aber auch darauf angewiesen, dass sich ihre Mitglieder ernst genommen fühlen, als mündige Mitmenschen, denen man zutraut, sich selbständig verantwortungsvoll bewegen zu können. Behördliche Massnahmen, die bei den Adressaten den «Haltet-ihr-uns-eigentlich-für-doof?»-Reflex wecken, sich nicht geeignet, dieses Gefühl zu stärken.

Der Souverän sind wir

Auflösen lässt sich das Dilemma nicht. Es ist aber schon einiges gewonnen, wenn sich das Bewusstsein festpflanzt, dass man als Bewohner dieser Stadt ungern überpädagogisiert wird. Zumal nach wie vor gilt: Der Souverän ist hierzulande weder die Verwaltung noch die Regierung. Der Souverän sind wir. Und als Souverän werden wir gern souverän behandelt.