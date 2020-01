Der Kampf gegen Fangewalt wird verstärkt

In keiner anderen Schweizer Stadt macht Fangewalt so viele Schlagzeilen und ist so präsent wie in Zürich. Vor allem Fans der beiden Fussballvereine FCZ und GC geraten aneinander. Seit einiger Zeit erhöhte die Stadt den Aufwand, um den Schlägern entgegenzuwirken.

Nun entwickelt die Stadt zusammen mit dem Schweizerischen Fussballverband ein neues Projekt, das dereinst landesweit ausgeweitet werden soll. Zurzeit befindet es sich noch in der Planungsphase. Losgehen soll es spätestens im kommenden Herbst. Auch die Städte Luzern und Genf nehmen an dem Projekt teil. Dies geht aus einer neu veröffentlichten Antwort des Stadtrats auf eine schriftliche Anfrage der Gemeinderäte Markus Baumann (GLP) und Pascal Lamprecht (SP) hervor. «Die Federführung bei dem Projekt liegt beim Schweizerischen Fussballverband», präzisiert Heike Isselhorst vom Sozialdepartement auf Anfrage.

Von Zürcher Erfahrungen profitieren

Die Basis des neuen Projekts bildet «Unschlagbar», eine städtische Kampagne, die zwischen 2010 und 2017 mit über 80 Zürcher Sportvereinen durchgeführt worden war. Dabei ging es vor allem um Mobbing und Gewalt innerhalb von Vereinen. Das neue Präventionsprojekt zielt explizit auf Fangewalt. Zusätzlich will die Stadt auch von den Erfahrungen der «Fairplay»-Kampagne der Caritas profitieren. Das Hilfswerk schult bereits seit über zehn Jahren Trainerinnen und Trainer zu Themen wie Gruppendynamik und Konflikten, Integration und Interventionsmöglichkeiten.

Die Kampagne soll zusammen mit den Sportvereinen durchgeführt werden, wo man vor allem junge Menschen erreichen und auf das Thema der Fangewalt sensibilisieren möchte. Darin involviert sind das Sicherheits-, das Sozial- sowie das Schul- und Sportdepartement. Wie es genau ausgestaltet wird, ist noch unklar.

Spieler besuchen Schulen

Weiter fortgeschritten sind andere Pläne des Schul- und Sportdepartements zusammen mit dem FCZ. In Schulbesuchen sollen Vertreter des Fussballclubs das Thema «Fussball und Fangewalt» zur Sprache bringen. «Wir gehen davon aus, dass die Grundlagen für das konkrete Projekt bis zum ersten Quartal erarbeitet sind», sagt Departementssprecher Marc Caprez.

Schon in der Vergangenheit sind Spieler von FCZ, GC und des Zürcher Schlittschuh-Clubs (ZSC) im Rahmen der Präventionskampagne «Stars at School» an die Schulen gegangen.

29 Rayonverbote

Neben der Prävention intensiviert Zürich auch die Repression. Seit bald zwei Jahren gibt es eine Sonderkommission (Soko) für Sicherheit zwischen Staatsanwaltschaft, Kantonspolizei und Stadtpolizei. Sie hat zum Ziel, Gewalttäter konsequent zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen. Damit wollen die Behörden die Gewaltbereitschaft eindämmen.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei 29 Rayonverbote erteilt. Dabei ist es den Betroffenen in einem gewissen Zeitraum rund um einzelne Spiele verboten, sich in gewissen Bereichen wie etwa rund ums Stadion oder um grössere Bahnhöfe aufzuhalten. Auch sogenannte Meldeauflagen hat die Polizei erlassen: 14 gegen Stadtzürcher, 5 gegen solche mit einem Wohnsitz ausserhalb der Stadt. Dabei werden die Betroffenen verpflichtet, sich zu gewissen Zeiten auf einem Polizeiposten persönlich zu melden. Damit kontrolliert die Polizei, wer sich zu gewissen Zeiten rund um Fussballspiele wo aufhält.

Gespräche mit Fans

Die Stadt Zürich tauscht sich mit allen Beteiligten, also FCZ, GC, ZSC sowie der Stadt- und Kantonspolizei regelmässig im Rahmen des Gremiums «Doppelpass» aus. Dies wurde 2018 ins Leben gerufen und im Sommer 2019 erweitert und definitiv weitergeführt.

Die Gruppe hat zum Ziel, eine gemeinsame Haltung zum Thema Gewalt zu entwickeln und Gewalt einzudämmen. Ausserdem sollen Informationen ausgetauscht und Massnahmen koordiniert werden. Sporadisch treffen sich städtische Vertreter auch mit Fans, die wiederum im regelmässigen Austausch mit Funktionären ihrer jeweiligen Vereine stehen.