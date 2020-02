Der Markt reguliert das

Ich sehe vor einer Tür 145 Menschen in einer Reihe stehen. Ganz zuhinterst hängt einer Frau der Kopf zu Boden, sie sagt, sie müsse ihn nur mal kurz ablegen, die Hoffnung sei ihr abhandengekommen, und so ohne Hoffnung sei der Kopf schwer geworden, wie Wohnungen unbezahlbar, und auch das Pferd ein schweres Tier. Sie würde in die Agglomeration ziehen, sagt sie, die Agglomeration meine es bestimmt gut mit ihr, aber das, sie zeigt auf den kaugummibefleckten Boden vor ihren Füssen, sei ihre Heimat, schon immer gewesen, sie gehöre hierher.



Sie kenne jedes Versteck in den Hecken dieser Stadt und sie wisse, wie es klinge, wenn man in der Langstrassenunterführung die Neunte Sinfonie von Beethoven singe.



Sie würde von Abbruchgenossenschaft zu Abbruchgenossenschaft ziehen, sagt die Frau, mit ihren Kindern, schon seit Jahren, deren Schulwege sich so jährlich verschieben, bis es keine Abbruchhäuser, keine Schulwege, nur noch unbewohnte Glasfassaden gebe.



Und irgendwo, sagt die Frau mit Blick nach oben zu mir, und das sei das Schlimmste, würden Menschen sitzen und ihr Geld damit verdienen, dass sie hier liege und nicht wisse, ob es noch weiter etwas geben könne für sie, in dieser Stadt, in der sie gerne lebe. Sie habe im Fernsehen einen Politiker mit Fischaugen gesehen, sagt sie dann und richtet sich langsam auf, der, auf die Frage, ob es nicht gut wäre, den Menschen, auch denen, die weniger verdienen, ein Leben in dieser Stadt zu ermöglichen, geantwortet habe, das würde der Markt schon regeln. Für alle sei es das Beste, wenn der Markt das reguliere, dann würde es für alle das für sie Richtige geben.



Ob dieser Fischaugenmann wohl damit meine, dass es für sie das Richtige sei, in der Agglomeration zu leben, fragt die Frau, steht jetzt neben mir, und woher dieser Markt denn wissen könne, was sie brauche? Sie habe es ihm nie gesagt, er habe sie auch nie danach gefragt.



Sie wolle in dieser Stadt leben, sagt sie, weil sie den Fluss im Sommer, den laublosen Berg im Winter liebe. Sie wolle Fleischkäse im Volkshaus-Restaurant, weil die Miete nicht ihr ganzes Geld zu sich nehme, sodass sie nur noch Buchstabensuppe und die Karotten von gestern von Aldi essen könne.



Und sie wolle am Hauptbahnhof unter dem dicken Engel stehen.



Das ist auch unsere Stadt, ruft nun die Frau neben mir stehend, wir, die nicht reich sind, dürfen auch hier leben.



Julia Weber ist Autorin und lebt in Zürich. Für den «Tages-Anzeiger» schreibt sie jede Woche über Zürcher Schlupflöcher.