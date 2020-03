Der Mensch, die Natur und potentielle Welten

Den Vorwurf der L’art pour l’art, also dass die Kunst nur um ihrer selbst Willen entstehe, ohne sonst viel zu nützen, muss sie sich schon sehr lang gefallen lassen. Dabei gibts so viele Beispiele, die das Gegenteil beweisen. So viel Kunst, die ein Kommentar zu Gesellschaft und Politik ist. Die Menschen auf Phänomene und Probleme aufmerksam macht. Die zum Nachdenken anregt. Zum Beispiel aktuell im Kunsthaus Zürich, wo Olafur Eliasson in seiner Einzelausstellung grossartig schöne, aber eben auch kluge, tiefsinnige, intellektuell und emotional anregende Kunst zeigt (bis 22.3.).



Schon gesehen? Dann ab ins Migros-­Museum, wo ab sofort dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur in all seinen Facetten nachgespürt wird. Die Ausstellung «Potential Worlds 1: Planetary Memories» (was es mit der «1» im Titel auf sich hat: siehe Box am Textende) versammelt zum Beispiel Videos und Skulpturen, die den Auswirkungen der Ölgewinnung auf Umwelt und Kultur nachspüren. Oder dem Klimawandel.



Tönt komplex, ist aber greifbar



So weit, so erwartbar. Überraschender sind die Arbeiten, die sich damit beschäftigen, wie wir Menschen eigentlich Wissen über die Natur erlangen – und wie viel die Natur über uns erzählen kann. Das tönt komplex, wird aber dank den ausgestellten Werken greifbar und lebendig – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes.



«The Library for the Birds of Zurich», eine Installation von Mark Dion, ist eine grosse Voliere, in welcher der Amerikaner einen Haufen Bücher über Vogelkunde arrangiert hat (siehe Bild oben). Auf dem Boden und dem eingebauten Baum hat der Künstler zudem Objekte zur Jagd verteilt. Doch der Clou ist, dass im Käfig während der gesamten Ausstellungsdauer echte Kanarienvögel und Zebrafinken umherfliegen werden.



Belehren will die Schau nicht



Dion versteht seine Arbeit als Umkehrexperiment: Einst beobachteten die Menschen die Vögel in der Natur, brachten ihr Wissen zu Papier und fingen die Tiere ein; nun gibt ihnen der Künstler das vom Menschen gesammelte Wissen über ihre Spezies zurück. Nur: Die Vögel werden sich nicht an unsere menschlichen Regeln halten, sondern diese Bibliothek nach ihren eigenen Gesetzen nutzen. Das ist clever, weil entlarvend. Denn Dion zeigt mit seiner Arbeit auch, dass die Naturwissenschaft nicht trennbar ist von der Geschichte der Domestizierung der Tiere. Anders gesagt: dass die Menschen sich Wissen über die Natur gern mal im Glauben, mächtiger als sie zu sein, aneignen.



Trotzdem: Belehren oder gar ermahnen wolle die Ausstellung nicht, betont die Migros-Museums-Direktorin Heike Munder. Aber: «Wir erhoffen uns schon, dass sie die Besucher dazu bringt, darüber nachzudenken, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Und vielleicht sogar ein Umdenken anstösst.»



Dass die Schau jetzt kommt, in Zeiten von Klimademos, ist natürlich kein Zufall. Allerdings sind Heike Munder und ihr Team schon seit ­mehreren Jahren daran, Dossiers von Kunstschaffenden zu sammeln, die sich mit dem Thema Mensch und Natur auseinandersetzen. Also genau solchen Künstlern, die eben nicht L’art pour l’art betreiben.



Eine Ausstellung, zwei Teile



Die Ausstellung «Potential Worlds» wird in zwei Teilen gezeigt. Während der erste Teil den Untertitel «Planetary Memories» trägt, lautet jener von Teil 2 (der im Sommer zu sehen sein wird) «Eco-Fictions». Dabei wird es um spekulative Entwürfe der Beziehung zwischen Mensch und Natur vor dem Hintergrund unserer aktuellen ökologischen Situation gehen. Die Schau wurde zusammen mit dem Yarat Contemporary Space in Baku, Aserbeidschan, erarbeitet, wo sie später ebenfalls zu sehen sein wird.



